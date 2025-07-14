Трамп назвал Путина "жестким парнем": Разговоры с ним ничего не значат
Президент США Дональд Трамп утверждает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны, поскольку после каждого из них РФ атакует ракетами Украину.
Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.
"Я много разговариваю с ним о том, как это сделать [урегулировать войну]. И всегда кладу трубку и говорю: "Ну, это был замечательный телефонный разговор". А потом ракеты летят на Киев или другие города и убивают людей. И я говорю: "Странно". А когда это происходит три-четыре раза, то, как вы говорите, разговоры ничего не значат. Путин - жесткий парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не обманет меня. Но говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Нужны действия. Нужны результаты", - подчеркнул Трамп.
Также он ответил на вопрос, насколько далеко он готов пойти, если Россия "пойдет на эскалацию" и усилит бомбардировки в ближайшие дни: "Не задавайте мне подобных вопросов".
Президент США в очередной раз повторил, что хочет закончить войну РФ против Украины.
"Мне это не нравится, я хочу, чтобы война закончилась. Эти люди, которые гибнут, они не американцы, но гибнет много людей. Каждую ночь гибнут люди... Много российских солдат погибает, кстати, и много украинских тоже. Мы должны были заключить соглашение уже давно. Нужно решить это. И мы все с этим согласны", - добавил Трамп.
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Хіба це схоже на "роздуплився"?
На жаль, не схоже. Але процес, сподіваюсь, пішов.
Одні теревені, поки московські убивці, щоденно убивають Українців!!
Розрахунок, за допомогу московитів йому на виборах, зобов'язує його розводити, не лише теревені…., упродовж півроку!
вбий його !
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Наче про трампона писане:
"То все ху@ня, то все до ср@ки...
Ота любов, ті красні маки...
Оте кохання до рання... Лиш ти да я!...
Та й ти ху@ня! Один лиш Я!" (с)
А чому в переліку він себе не згадав? Чи оці пів року (з 20 січня) він (ботоксний) не дурив такого собі Трампа, а то була "тонка дипломатична гра" з боку Білого Дому (яка була більш схожа на тиск на Україну для прийняття умов кремлядів і наступного оформлення "біг грейт діл" трампона з путлєром)?
Але треба віддати трампону належне: він все ж витиснув гроші за зброю для України (чи то через НАТО, чи то через ЄС, чи напряму від України, але вже не "на шару"). Хоча, "пройо@аний" "новими ліцами" у 22-23 роках ленд-ліз був би набагато кращий (для України). Хоча... "Для України" і "янєлох" зі своїми "5-6 менеджерами" - поняття несумісні