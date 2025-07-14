Трамп назвал Путина "жестким парнем": Разговоры с ним ничего не значат

Президент США Дональд Трамп утверждает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны, поскольку после каждого из них РФ атакует ракетами Украину.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Я много разговариваю с ним о том, как это сделать [урегулировать войну]. И всегда кладу трубку и говорю: "Ну, это был замечательный телефонный разговор". А потом ракеты летят на Киев или другие города и убивают людей. И я говорю: "Странно". А когда это происходит три-четыре раза, то, как вы говорите, разговоры ничего не значат. Путин - жесткий парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не обманет меня. Но говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Нужны действия. Нужны результаты", - подчеркнул Трамп.

Также он ответил на вопрос, насколько далеко он готов пойти, если Россия "пойдет на эскалацию" и усилит бомбардировки в ближайшие дни: "Не задавайте мне подобных вопросов".

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Президент США в очередной раз повторил, что хочет закончить войну РФ против Украины.

"Мне это не нравится, я хочу, чтобы война закончилась. Эти люди, которые гибнут, они не американцы, но гибнет много людей. Каждую ночь гибнут люди... Много российских солдат погибает, кстати, и много украинских тоже. Мы должны были заключить соглашение уже давно. Нужно решить это. И мы все с этим согласны", - добавил Трамп.