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Новости Трамп о войне в Украине трамп о путине
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Трамп назвал Путина "жестким парнем": Разговоры с ним ничего не значат

Трамп о Путине и разговорах с ним

Президент США Дональд Трамп утверждает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны, поскольку после каждого из них РФ атакует ракетами Украину.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Я много разговариваю с ним о том, как это сделать [урегулировать войну]. И всегда кладу трубку и говорю: "Ну, это был замечательный телефонный разговор". А потом ракеты летят на Киев или другие города и убивают людей. И я говорю: "Странно". А когда это происходит три-четыре раза, то, как вы говорите, разговоры ничего не значат. Путин - жесткий парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не обманет меня. Но говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Нужны действия. Нужны результаты", - подчеркнул Трамп.

Также он ответил на вопрос, насколько далеко он готов пойти, если Россия "пойдет на эскалацию" и усилит бомбардировки в ближайшие дни: "Не задавайте мне подобных вопросов".

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Президент США в очередной раз повторил, что хочет закончить войну РФ против Украины.

"Мне это не нравится, я хочу, чтобы война закончилась. Эти люди, которые гибнут, они не американцы, но гибнет много людей. Каждую ночь гибнут люди... Много российских солдат погибает, кстати, и много украинских тоже. Мы должны были заключить соглашение уже давно. Нужно решить это. И мы все с этим согласны", - добавил Трамп.

Автор: 

путин владимир (31706) Трамп Дональд (5954) война в Украине (5192)


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Топ комментарии
+12
Мені здається, що і слово Трампа нічого не варте!
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14.07.2025 19:17 Ответить
+6
Можливо дочекаємося, що Трамп назве путєна ******?
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14.07.2025 19:19 Ответить
+5
Так нах'уя ж ти йому ще два місяці дав? Шоби що?
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14.07.2025 19:25 Ответить
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Невже роздуплився? Чи це тимчасове прозріння?
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14.07.2025 19:15 Ответить
Можливо дочекаємося, що Трамп назве путєна ******?
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14.07.2025 19:19 Ответить
Та хер із Трампом. Йому це нахер не потрібно. Коли ми це від найвеличнішого почуємо? Ось що цікаво.
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14.07.2025 20:56 Ответить
Рютте поработал - теплі слова , дав розкуручувати військову промисловість США ... Треба послухати солвї"ний помьот сьогодні обоє"язково
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14.07.2025 19:19 Ответить
Лендліз по-трампівські
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14.07.2025 19:21 Ответить
для чого слухати той лаптєвий помьот? щоб потім сюди його тягнути? не варто. не трать свій час, бабуля на той помьот. з тим помьотом уже усім притомним людям давним-давно все зрозуміло..
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14.07.2025 19:26 Ответить
Язык без костей
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14.07.2025 19:47 Ответить
Я не хочу сказати, що він вбивця Джерело: https://censor.net/ua/n3563226

Хіба це схоже на "роздуплився"?
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14.07.2025 19:52 Ответить
Багато російських солдатів гине, до речі, і багато українських також. Ми мали укласти угоду вже давно. Джерело: https://censor.net/ua/n3563226

На жаль, не схоже. Але процес, сподіваюсь, пішов.
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14.07.2025 19:53 Ответить
Попри все інше, це відчутний удар по фсб-діаспорі
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14.07.2025 20:52 Ответить
Жосткий хлопець - вбивця - Трамп - вже можна оприділитись
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14.07.2025 19:16 Ответить
Мені здається, що і слово Трампа нічого не варте!
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14.07.2025 19:17 Ответить
Розкажіть уже йому про пуйла...
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14.07.2025 19:18 Ответить
трамп почему от тебя жена ушла. Ты перестал быть крутым парнем??
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14.07.2025 19:18 Ответить
Мелані 55 - та ще при її тілі та зовнішністі ....- а що ще може він в майже 80-ть...
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14.07.2025 20:51 Ответить
Але мита💯, для московитів та прутня, так Трамп, і не вводить!!
Одні теревені, поки московські убивці, щоденно убивають Українців!!
Розрахунок, за допомогу московитів йому на виборах, зобов'язує його розводити, не лише теревені…., упродовж півроку!
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14.07.2025 19:18 Ответить
Донні, буйло тупо тупий.

вбий його !

.
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14.07.2025 19:18 Ответить
Байден його називав злочинцем убивцею .
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14.07.2025 19:19 Ответить
Не два тижні, в вже 50 днів дав Путіну!
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14.07.2025 19:19 Ответить
а там і доніному президенства кінець - справі Краснова вєнєц

.
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14.07.2025 19:37 Ответить
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14.07.2025 19:20 Ответить
Так нах'уя ж ти йому ще два місяці дав? Шоби що?
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14.07.2025 19:25 Ответить
бо в 24 години не вклався

.
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14.07.2025 19:39 Ответить
"нобелівку" хоче, але повинен знати граничні спроможності путлєра, запас міцності України і підгадати момент для "мирної угоди", ініціатором якої буде "рудий супермен", а не якісь мерцо-макрони чи найвеличніши лідери Всесвіту.
Наче про трампона писане:
"То все ху@ня, то все до ср@ки...
Ота любов, ті красні маки...
Оте кохання до рання... Лиш ти да я!...
Та й ти ху@ня! Один лиш Я!" (с)
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14.07.2025 19:41 Ответить
Жорсткий хлопець вустами Трампа це похвала. Бо Донні і сам особисто наполягає на усіляких жорстких діях по відношенню до інших країн, навіть партнерів. Наразі всім ,,жорсткі,, тарифи. Тож це йому близьке.Чому Трамп не каже що ***** це вбивця, негідник, гвалтівник, злочинець який порушив також і міжнародне законодавство. Ці слова Дональд ніколи не промовить. Бо вони роздратують ,,жорсткого,, хлопця Балодю хоч і є правдою. Доні сцикло, яке якраз хоче бути жорстким і московський садист для нього ідол.
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14.07.2025 19:26 Ответить
Раптом Донні зрозумів, шо путєн - кідала
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14.07.2025 19:30 Ответить
Путєн-*****,злочинець і т.д. і т.п.... .Сцикотно називати усе своїми імен,ами
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14.07.2025 19:48 Ответить
Ну то якось застав себе.
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14.07.2025 19:52 Ответить

А чому в переліку він себе не згадав? Чи оці пів року (з 20 січня) він (ботоксний) не дурив такого собі Трампа, а то була "тонка дипломатична гра" з боку Білого Дому (яка була більш схожа на тиск на Україну для прийняття умов кремлядів і наступного оформлення "біг грейт діл" трампона з путлєром)?
Але треба віддати трампону належне: він все ж витиснув гроші за зброю для України (чи то через НАТО, чи то через ЄС, чи напряму від України, але вже не "на шару"). Хоча, "пройо@аний" "новими ліцами" у 22-23 роках ленд-ліз був би набагато кращий (для України). Хоча... "Для України" і "янєлох" зі своїми "5-6 менеджерами" - поняття несумісні
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14.07.2025 19:34 Ответить
Мудило дало ***** 50 днів для безкарного мордування України, в надії що вона таки прийме умови росіян.
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14.07.2025 19:35 Ответить
Зараз головне щоб Трамп розкрутив воєнну промисловість в сша на виготовлення зброї для ЄС і України. Тоді він вже не захоче домовлятися з ****** бо це зупинить економіку сша.
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14.07.2025 19:38 Ответить
Я це казав?
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14.07.2025 19:44 Ответить
"Потрібні дії. Потрібні результати!", сказав трумп, і ввів 14 липня 2025 проти параші велике ніх^я.
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14.07.2025 21:00 Ответить
 
 