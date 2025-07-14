Отношения Трампа и Путина достигли "переломного момента" на фоне помощи США Украине, - BBC

Президент США Дональд Трамп достиг "переломного момента" в своих странных отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, все больше разочаровываясь в "друге", который подвел его.

Об этом пишет издание BBC, информирует Цензор.НЕТ.

После ужасной российской атаки на Киев в ответ на решение Пентагона две недели назад приостановить поставки оружия, Украина теперь осторожно оптимистична относительно того, что США - ее важнейший союзник - снова на ее стороне.

Именно на это надеются самые известные сторонники Украины в Конгрессе.

"Игра по вторжению Путина в Украину вот-вот изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защищаться", - заявил 13 июля сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм в эфире CBS News.

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"Но в чем заключается стратегия Дональда Трампа? Это попытка давления, чтобы принудить Владимира Путина вернуться к переговорам, или возвращение к принципу Джо Байдена, согласно которому США будут поддерживать Украину "настолько долго, насколько потребуется"?" - говорится в материале.

Некоторые подсказки могут содержаться в типе вооружения, которое Белый дом сейчас предлагает прислать Украине.

Системы противовоздушной обороны Patriot являются жизненно важными для защиты Украины от частых бомбардировок России, но, как следует из названия, они имеют сугубо оборонительный характер, добавляет BBC.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника писало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

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