РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10226 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США Отношения Трампа и путина Отношения Трампа и Путина слабость
3 569 15

Отношения Трампа и Путина достигли "переломного момента" на фоне помощи США Украине, - BBC

Трамп в отношениях с Путиным достиг переломного момента

Президент США Дональд Трамп достиг "переломного момента" в своих странных отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, все больше разочаровываясь в "друге", который подвел его.

Об этом пишет издание BBC, информирует Цензор.НЕТ.

После ужасной российской атаки на Киев в ответ на решение Пентагона две недели назад приостановить поставки оружия, Украина теперь осторожно оптимистична относительно того, что США - ее важнейший союзник - снова на ее стороне.

Именно на это надеются самые известные сторонники Украины в Конгрессе.

"Игра по вторжению Путина в Украину вот-вот изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защищаться", - заявил 13 июля сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм в эфире CBS News.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины, - CBS News

"Но в чем заключается стратегия Дональда Трампа? Это попытка давления, чтобы принудить Владимира Путина вернуться к переговорам, или возвращение к принципу Джо Байдена, согласно которому США будут поддерживать Украину "настолько долго, насколько потребуется"?" - говорится в материале.

Некоторые подсказки могут содержаться в типе вооружения, которое Белый дом сейчас предлагает прислать Украине.
Системы противовоздушной обороны Patriot являются жизненно важными для защиты Украины от частых бомбардировок России, но, как следует из названия, они имеют сугубо оборонительный характер, добавляет BBC.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника писало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

Читайте также: Песков отреагировал на заявление Трампа о поставках оружия Украине: Поставки продолжаются. За что-то они будут платить, за что-то - нет

Автор: 

путин владимир (31706) Трамп Дональд (5954) война в Украине (5192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Трамп за півроку президенства не зробив жодного кроку в плюс для України.
Жодного.
Всі його дії лише погіршували ситуацію для України і покращували для ху-йла.
З якого х'уя ясного висмоктуються оці сенсації про "зміну" в його поведінці?
показать весь комментарий
14.07.2025 16:04 Ответить
+4
Ще нічого не переламалось. Ось коли переламається, тоді можна казати "гоп"
показать весь комментарий
14.07.2025 15:50 Ответить
+1
Хто кого буде ломати?
показать весь комментарий
14.07.2025 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто кого буде ломати?
показать весь комментарий
14.07.2025 15:45 Ответить
Переломного моменту? чекаємо на хто й як буде "ламати шоу-комедію"? Он Келлога з перевіркою вже зустрічає Єрмак ...
показать весь комментарий
14.07.2025 15:45 Ответить
Не натякаю...
Tomahawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F тр. «То́магок», переклад з англ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0) «томагавк») - родина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американських дозвукових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилатих ракет виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon. Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки та можливість запуску із різних платформ.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:46 Ответить
Двигун, на яких літає Нептун (та і кацапські калібри, х-101, х-555) був розроблений совком в протидію появлення в США Томагавків. Вони рівні в категорії. Тому, теоретично, Томагавк є споріднений Нептуну, якщо йому додати крила і зробити крилатою ракетою.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:54 Ответить
Ще нічого не переламалось. Ось коли переламається, тоді можна казати "гоп"
показать весь комментарий
14.07.2025 15:50 Ответить
Пройшла любов, не ті вже "помидори", переламалося стебло.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:54 Ответить
Це любов, перевірена пеклом:

"Скажу вам, Путін пройшов зі мною через пекло. Він пройшов через фальшиве полювання на відьом, де вони використовували його та Росію."

Такі помідори не в'януть.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:01 Ответить
Ой, зараз тампон вшкварить еуропейцям 35% тарифів і настане інший "переломний момент". У ЄС вже виють. А тампон ще хоче, щоб вони нам зброю у них купували. Ну і як після такого взагалі з ними якісь справи можна мати???
показать весь комментарий
14.07.2025 15:55 Ответить
❗️Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM, - повідомляє Military Watch Magazine.

Дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. У модифікації JASSM-ER цей показник сягає до 1000 км.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:57 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2025 15:58 Ответить
пуйлу починати бояться
показать весь комментарий
14.07.2025 16:00 Ответить
Трамп за півроку президенства не зробив жодного кроку в плюс для України.
Жодного.
Всі його дії лише погіршували ситуацію для України і покращували для ху-йла.
З якого х'уя ясного висмоктуються оці сенсації про "зміну" в його поведінці?
показать весь комментарий
14.07.2025 16:04 Ответить
Не забирайте у людей надію😁
показать весь комментарий
14.07.2025 16:06 Ответить
100% ))
показать весь комментарий
14.07.2025 16:19 Ответить
Старая чекистская игра - добрый/злой, ближе/дальше....
показать весь комментарий
14.07.2025 17:18 Ответить
 
 