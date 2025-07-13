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Новости помощь Украине от США
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Трамп рассматривает выделение нового финансирования для Украины, - CBS News

трамп может одобрить новое финансирование украины

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего вступления на второй президентский срок рассматривает возможность одобрения нового финансирования Украине.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, новое финансирование может быть сигналом для России, которая в последние дни наносила массированные дроновые и ракетные удары по Украине.

CBS напоминает, что ранее на этой неделе Трамп намекнул, что планирует отправить Украине больше оборонительного оружия.

Источник возможного нового финансирования для Украины остается неизвестным. Американские чиновники рассказали журналистам, что в распоряжении Трампа есть 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации и которые могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Кроме этого, бывшие чиновники рассказали CBS, что у президента США есть возможность конфисковать около 5 млрд долларов из замороженных российский активов.

Однако ни Трамп, ни бывший президент США Джо Байден этим правом не воспользовались, говорится в материале.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника писало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

Автор: 

США (27473) финансирование (1816) Трамп Дональд (5950)


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Топ комментарии
+4
Це чмо може лише поглянути і розглянути свій "огидний грибок" який поміж ногами.
Цитую слова проститутки в суді США.
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13.07.2025 03:40 Ответить
+3
Аби ж то. Дасть оборонну зброю на 300 млн і буде всюди про це вякати.
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13.07.2025 02:13 Ответить
+3
Розглядатиме 24 години до зими, а потім ввімкне сарказм і скаже, що ми винні йому 300 лярдів баксів.
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13.07.2025 02:16 Ответить
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Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування Україні - це він про 300 млрд $ заморожених у Росії?
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13.07.2025 02:06 Ответить
Аби ж то. Дасть оборонну зброю на 300 млн і буде всюди про це вякати.
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13.07.2025 02:13 Ответить
Причому, 10 разів протерміновану.
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13.07.2025 08:06 Ответить
Ні. Це про шантаж *****.

Оно ***** вже Іран зливає, сподіваючись, що Трамп охолоне.
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13.07.2025 02:13 Ответить
ЄрЗе дуже зрадіють 300 млрд $
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13.07.2025 07:08 Ответить
Розглядатиме 24 години до зими, а потім ввімкне сарказм і скаже, що ми винні йому 300 лярдів баксів.
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13.07.2025 02:16 Ответить
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13.07.2025 08:01 Ответить
Як казав один шанувальник ефіопського графомана і за сумісництвом мер Хаджибея із куркою на паспорті: довіряй справам, а не словам.
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13.07.2025 03:03 Ответить
От, поступово стан класичним республіканцем.
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13.07.2025 03:06 Ответить
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13.07.2025 08:49 Ответить
Це чмо може лише поглянути і розглянути свій "огидний грибок" який поміж ногами.
Цитую слова проститутки в суді США.
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13.07.2025 03:40 Ответить
Трамп розглядає можливість схвалення...? Ще раз. МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Три слова, а з них дев'ять комбінацій непевності, необов'язковості - пустоти. Можна навіть МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Трамп розглядає можливість схвалення...?

Навіть не "Казав пан кожух дам..." Пан розглядає можливість схвалення дати кожуха ...?

Ще більш лукаво обережний принцип ніж у мера Одеси "Довіряй ділам, а не словам" навіть такого "господаря свого слова" як Трамп.

Навіть папи з Риму так витончено/изощренно (рос) не вміють глаголити-балаболити... Трамп і його спічрайтери майстри слова...
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13.07.2025 03:53 Ответить
Він розглядає *можливість можливості *можливості схвалення**.
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13.07.2025 08:08 Ответить
Что ты его рассматриваешь трамп?? Это что тебе полуголая девица с журнала Плейбой?! Принимай давай быстрей это финансирование и точка!
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13.07.2025 04:19 Ответить
Наш Слоняра 💪💪💪
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13.07.2025 04:53 Ответить
Звернув увагу на те, шо у всіх мерзотників та крадіїв шо дориваються або рвуться до влади обличчя дегенератів. Ось сами придивится та впевнитись. Пухляк чучхеіст, Орбан, Вучич, Трамп, Путін, Zе, Фіцо, Ле Пен, дЕрьмак, Асад, Медведев, Меркель тощо.
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13.07.2025 06:03 Ответить
Вучич, Фіцо, Орбан, Меркель, Трумп, пуйло - про цих дійсно згогден
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13.07.2025 07:45 Ответить
яка муха його укусила ,ймовірно пуйло
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13.07.2025 06:16 Ответить
Такер Карлсон запропонував позбавляти громадянства американців, які воювали на боці України або Ізраїлю

Американський консервативний журналіст Такер Карлсон закликав позбавляти громадянства своїх співвітчизників, які воювали на боці України або Ізраїлю.

Про це він сказав на конференції Turning Point USA.

За словами Карлсона, «неможливо» одночасно бути громадянином США і «служити інтересам іншої держави».

«Багато американців служили в Армії оборони Ізраїлю, їх має бути позбавлено громадянства. Багато американців служили в Україні, вони мають бути позбавлені громадянства», - наголосив він.
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13.07.2025 06:25 Ответить
Хто такий той Такер Карлсон,який він має вплив на прийняття рішень щодо надання чи позбавлення громадянства США?
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13.07.2025 06:43 Ответить
Він у ***** інтерв'ю брав. А можливо ще й за щоку брав. В наш час це дає можливість приймати рішення в США.
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13.07.2025 07:39 Ответить
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13.07.2025 08:04 Ответить
Навіть не "Казав пан кожух дам..." Пан розглядає можливість схвалення дати кожуха ...
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13.07.2025 07:27 Ответить
❗️Трамп може відправити Україні 5 мільярдів доларів заморожених російських активів - CBS пише, що таку нову можливість розглядає президент США
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13.07.2025 07:31 Ответить
Одно розглядає та розглядає. Хоч би очі не поглядів .
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13.07.2025 07:36 Ответить
Можуть і повилазити.
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13.07.2025 08:42 Ответить
Є ж ше 4 лярди від Байдена - надавай - розглядач
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13.07.2025 07:40 Ответить
"у розпорядженні Трампа є 3,85 млрд доларів, які залишилися від попередньої адміністрації"
Байден мав у кишені, наскільки я пам'ятаю, 4,2 млрд. доларів, які він Україні так і не передав. Наразі залишилося 3,85 млрд. А різниця пiшла Хантеру на сухарі?
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13.07.2025 08:05 Ответить
Украине нужно не вооружения клянчить, которых дают вечно мало и такое себе - чисто для поддержания, а нужно строить под землей защищенную военную промышленность со всеми странами и нужно строить еще научные подземные блоки и медицинские - потому что Россия уничтожает Украинскую военную промышленность для обезоруживания, уничтожает родильные дома, чтобы не рожали Украинцев, уничтожает больницы, чтобы болели и умирали, уничтожает учебные заведения, чтобы тупели. Уничтожает культурные постройки, чтобы были некультурные. Украине нужны деньги на восстановление прямо сейчас получать и сразу на проекты все - чтобы все было защищенное и если старое рушат, хер с ним, нам нужно строить новое, что более крутое и опережает всех. И для этого есть деньги на восстановление Украины и союзники Украины самые развитые страны на всех континентах, кроме Китая, ибо он объявил, что не даст России проиграть и значит он объявил Украине прокси войну на стороне РФ. Так Украине придется еще больше конкуренцию вести с сверхдержавами в военных силах и технологиях. Менеджеров жаль в Украине нету топовых. Чтобы всем заниматься. Были бы менеджеры у власти хорошие, Украина бы развивалась со всеми странами и не только Запада, а и Японией, Тайвань и Южная Корея, ОАЭ и Саудовская Аравия, и Канада и много стран и со всеми договаривались бы брать сильнейшее от них. Украина должна стать сильнее России и будет защищать этот фланг НАТО.
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13.07.2025 08:08 Ответить
Значно легше поставити раком *********. Але ніхто не хоче. А от набудувати заводів, щоб Україна вічно воювала - це багато бажаючих. Замітьте - в себе *захід* чомусь *не може* налагодити виробництво ***********. А от заводи будувати у нас готові.
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13.07.2025 08:16 Ответить
Два тижня порозглядає а потім забуде і не вспам'ятає що він взагалі розглядав.
Це ж "двотижневий Доні".
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13.07.2025 08:29 Ответить
Дональд,***,только не в лапы помощника сивковича и агента козыря,эти свистнут все и скажут - так и должно быть.
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13.07.2025 08:49 Ответить
 
 