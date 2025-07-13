Трамп рассматривает выделение нового финансирования для Украины, - CBS News

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего вступления на второй президентский срок рассматривает возможность одобрения нового финансирования Украине.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, новое финансирование может быть сигналом для России, которая в последние дни наносила массированные дроновые и ракетные удары по Украине.

CBS напоминает, что ранее на этой неделе Трамп намекнул, что планирует отправить Украине больше оборонительного оружия.

Источник возможного нового финансирования для Украины остается неизвестным. Американские чиновники рассказали журналистам, что в распоряжении Трампа есть 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации и которые могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Кроме этого, бывшие чиновники рассказали CBS, что у президента США есть возможность конфисковать около 5 млрд долларов из замороженных российский активов.

Однако ни Трамп, ни бывший президент США Джо Байден этим правом не воспользовались, говорится в материале.

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника писало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.