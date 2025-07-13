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Новини допомога Україні від США
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Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News

трамп може схвалити нове фінансування україні

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту свого вступу на другий президентський термін розглядає можливість схвалення нового фінансування Україні.

Про це пише CBS News з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, нове фінансування може бути сигналом для Росії, яка останніми днями завдавала масованих дронових та ракетних ударів по Україні.

 CBS нагадує, що раніше цього тижня Трамп натякнув, що планує відправити Україні більше оборонної зброї.

Джерело можливого нового фінансування для України залишається невідомим. Американські чиновники розповіли журналістам, що у розпорядженні Трампа є 3,85 млрд доларів, які залишилися від попередньої адміністрації і які можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну.

Окрім цього, колишні посадовці розповіли CBS, що у президента США є можливість конфіскувати близько 5 млрд доларів із заморожених російський активів.

Однак ні Трамп, ні колишній президент США Джо Байден цим правом не скористалися, йдеться у матеріалі.

Раніше видання Politico з посилання на два джерела писало, що американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

Автор: 

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Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування Україні - це він про 300 млрд $ заморожених у Росії?
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13.07.2025 02:06 Відповісти
Аби ж то. Дасть оборонну зброю на 300 млн і буде всюди про це вякати.
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13.07.2025 02:13 Відповісти
Ні. Це про шантаж *****.

Оно ***** вже Іран зливає, сподіваючись, що Трамп охолоне.
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13.07.2025 02:13 Відповісти
Розглядатиме 24 години до зими, а потім ввімкне сарказм і скаже, що ми винні йому 300 лярдів баксів.
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13.07.2025 02:16 Відповісти
Як казав один шанувальник ефіопського графомана і за сумісництвом мер Хаджибея із куркою на паспорті: довіряй справам, а не словам.
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13.07.2025 03:03 Відповісти
От, поступово стан класичним республіканцем.
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13.07.2025 03:06 Відповісти
 
 