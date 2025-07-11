Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів, - Politico
Американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.
Про це пише видання Politico з посилання на два джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерел, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж через тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, який включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Згодом Трамп заявив, що допомога відновиться.
Видання пише, що кошти на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який Конгрес схвалив торік за президентства Джо Байдена і який дозволяє Пентагону передавати зброю із запасів американських Збройних сил. У цьому фонді перебуває близько 3,8 млрд доларів.
За словами одного із співрозмовників, заступник міністра оборони США Стівен Файнберг розглядає можливість спрямувати до Конгресу пропозицію щодо нового пакета допомоги і закликає оборонну промисловість прискорити виробництво засобів ППО, високоточних ракет і снарядів.
Ні Білий дім, ні Пентагон не відповіли журналістам на запит прокоментувати можливий новий пакет допомоги Україні.
Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
========================
....а в той час російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Прсто зроби це.
Там де старий комуняцький партагенойсе дві години розповідав коханці про те як він її потужно покохає і через хвилину рухів заснув.
p.s. Розглядатель довбаний