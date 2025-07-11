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Новини допомога Україні від США
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Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів, - Politico

трамп

Американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це пише видання Politico з посилання на два джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж через тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, який включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Згодом Трамп заявив, що допомога відновиться.

Видання пише, що кошти на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який Конгрес схвалив торік за президентства Джо Байдена і який дозволяє Пентагону передавати зброю із запасів американських Збройних сил. У цьому фонді перебуває близько 3,8 млрд доларів.

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За словами одного із співрозмовників, заступник міністра оборони США Стівен Файнберг розглядає можливість спрямувати до Конгресу пропозицію щодо нового пакета допомоги і закликає оборонну промисловість прискорити виробництво засобів ППО, високоточних ракет і снарядів.

Ні Білий дім, ні Пентагон не відповіли журналістам на запит прокоментувати можливий новий пакет допомоги Україні.

Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

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Автор: 

допомога (8560) США (23750) Трамп Дональд (6416)


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У кінці заголовків всіх новин про Трампа треба додавати "але наразі толку ні×¥я, і невідомо, чи буде взагалі".
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11.07.2025 23:56 Відповісти
Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів
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....а в той час російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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11.07.2025 23:57 Відповісти
тільки давай скоріше, іне заглядуй ***** в очко як зеленський
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11.07.2025 23:59 Відповісти
Трамп розглядає - у х-ла в очке
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12.07.2025 00:01 Відповісти
Він там хоче ще в понеділок щось сказати.....
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12.07.2025 00:04 Відповісти
Та харе вже розписувати як ти потужно допоможеш!
Прсто зроби це.
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12.07.2025 00:06 Відповісти
А то вже просто як старому сраному совЄцькому анекдоті.
Там де старий комуняцький партагенойсе дві години розповідав коханці про те як він її потужно покохає і через хвилину рухів заснув.
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12.07.2025 00:10 Відповісти
"Побачите,що буде далі" а далі теж саме - шахеди, та ще і ракети намічаються.
p.s. Розглядатель довбаний
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12.07.2025 00:19 Відповісти
 
 