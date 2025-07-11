Трамп рассматривает возможность передать Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, - Politico

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источников, обсуждения этого вопроса состоялись чуть более чем через неделю после того, как Пентагон внезапно приостановил часть имеющегося пакета помощи, который включал тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов. Впоследствии Трамп заявил, что помощь возобновится.

Издание пишет, что средства на новый пакет помощи поступят из фонда, который Конгресс одобрил в прошлом году при президентстве Джо Байдена и который позволяет Пентагону передавать оружие из запасов американских Вооруженных сил. В этом фонде находится около 3,8 млрд долларов.

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По словам одного из собеседников, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг рассматривает возможность направить в Конгресс предложение по новому пакету помощи и призывает оборонную промышленность ускорить производство средств ПВО, высокоточных ракет и снарядов.

Ни Белый дом, ни Пентагон не ответили журналистам на запрос прокомментировать возможный новый пакет помощи Украине.

Ранее агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

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