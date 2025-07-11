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Новости помощь Украине от США
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Комитет Сената США одобрил выделение $500 млн на помощь Украине в сфере безопасности, - Reuters

Сенат США

В пятницу, 11 июля, Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень финансирования Вооруженных сил США, был одобрен подавляющим большинством голосов - 26 против 1.

Проект закона предусматривает финансирование на национальную оборону в размере 925 миллиардов долларов, из которых 878,7 миллиарда долларов планируется передать Министерству обороны США.

Законопроект содержит содержит положение о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а ее финансирование увеличивается с $300 миллионов в 2025 финансовом году до $500.

Проект NDAA еще должен быть утвержден всем Сенатом, а также Палатой представителей и подписан Дональдом Трампом.

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Автор: 

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"Багато" але і за те дякуємо
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11.07.2025 19:55 Ответить
Нормально.Було 300 стало 500.Аби тільки затвердили.
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11.07.2025 20:15 Ответить
26 проти 1 "Но был один, который не стрелял." "Имя, сестра, ИМЯ!"
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11.07.2025 20:32 Ответить
 
 