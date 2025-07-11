Комітет Сенату США схвалив виділення $500 млн на безпекову допомогу Україні, - Reuters

У п'ятницю, 11 липня, Комітет із питань збройних сил Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень фінансування Збройних сил США, був схвалений переважною більшістю голосів - 26 проти 1.

Проєкт закону передбачає фінансування на національну оборону в розмірі 925 мільярдів доларів, з яких 878,7 мільярда доларів планується передати Міністерству оборони США.

Законопроєкт містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а її фінансування збільшується з $300 мільйонів у 2025 фінансовому році до $500.

Проєкт NDAA ще має бути затверджений усім Сенатом, а також Палатою представників і підписаний Дональдом Трампом.

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