Песков отреагировал на заявление Трампа о поставках оружия Украине: Поставки продолжаются. За что-то они будут платить, за что-то - нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от критики США после заявления Дональда Трампа о намерении предоставить Украине "современное" военное оборудование.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Песков отметил, что поставки оружия со стороны США продолжаются, и предположил, что финансирование новых поставок частично ляжет на европейские страны. "За что-то они будут платить, за что-то - нет. Но факт остается фактом: поставки оружия, боеприпасов и военной техники из США в Украину продолжались и продолжаются", - сказал он.

Относительно ожиданий Кремля от визита Кита Келлога, специального представителя Трампа, Песков заявил, что "ожидания должны быть у него самого и его украинских собеседников". В то же время он подчеркнул важность продолжения посреднических усилий по урегулированию войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

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