РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12718 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
3 820 8

Песков отреагировал на заявление Трампа о поставках оружия Украине: Поставки продолжаются. За что-то они будут платить, за что-то - нет

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от критики США после заявления Дональда Трампа о намерении предоставить Украине "современное" военное оборудование.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Песков отметил, что поставки оружия со стороны США продолжаются, и предположил, что финансирование новых поставок частично ляжет на европейские страны. "За что-то они будут платить, за что-то - нет. Но факт остается фактом: поставки оружия, боеприпасов и военной техники из США в Украину продолжались и продолжаются", - сказал он.

Относительно ожиданий Кремля от визита Кита Келлога, специального представителя Трампа, Песков заявил, что "ожидания должны быть у него самого и его украинских собеседников". В то же время он подчеркнул важность продолжения посреднических усилий по урегулированию войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, - Axios

Автор: 

оружие (10326) Песков Дмитрий (1966) Трамп Дональд (5954)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В унітазного йоршика когнітивний ступор, бо оракул у валізці захлинувся.
показать весь комментарий
14.07.2025 14:31 Ответить
Піськов візьми ***** і скочте з гелікоптера в діючий вулкан. Там вас чекають.
показать весь комментарий
14.07.2025 14:36 Ответить
от би дрон з ШІ знищив цю гніду , ну так же на часі це ...
показать весь комментарий
14.07.2025 14:38 Ответить
Та ні, перші на черзі солов'їні мардани.
показать весь комментарий
14.07.2025 14:51 Ответить
От шо він сказав - шоб його висвітлювати? - за те шо секретар? - шось ******** смердючим ротом
показать весь комментарий
14.07.2025 14:48 Ответить
Чекає, коли у тампона знов переклинить. Щоб потім знов цілуватися та обійматися.
показать весь комментарий
14.07.2025 14:51 Ответить
Що там з меморандумом, та 3-iм раундом? Що з ******, Пiськофф?
показать весь комментарий
14.07.2025 15:43 Ответить
В нього день народження сьогодні? Чи навіщо вирішили про нього нагадати? Щось важливе сказав хіба?
показать весь комментарий
14.07.2025 15:54 Ответить
 
 