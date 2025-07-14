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Новини Заяви Трампа
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Пєсков відреагував на заяву Трампа про постачання зброї Україні: Поставки тривають. За щось вони будуть платити, за щось - ні

пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков утримався від критики США після заяви Дональда Трампа про намір надати Україні "сучасне" військове обладнання.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Пєсков зазначив, що постачання зброї з боку США тривають, і припустив, що фінансування нових поставок частково ляже на європейські країни. "За щось вони будуть платити, за щось - ні. Але факт залишається фактом: поставки зброї, боєприпасів і військової техніки з США в Україну тривали й тривають", - сказав він.

Щодо очікувань Кремля від візиту Кіта Келлога, спеціального представника Трампа, Пєсков заявив, що "очікування мають бути у нього самого та його українських співрозмовників". Водночас він підкреслив важливість продовження посередницьких зусиль щодо врегулювання війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосить про новий план озброєння України, - Axios

Автор: 

зброя (7608) Пєсков Дмитро (1718) Трамп Дональд (6428)


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В унітазного йоршика когнітивний ступор, бо оракул у валізці захлинувся.
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14.07.2025 14:31 Відповісти
Піськов візьми ***** і скочте з гелікоптера в діючий вулкан. Там вас чекають.
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14.07.2025 14:36 Відповісти
от би дрон з ШІ знищив цю гніду , ну так же на часі це ...
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14.07.2025 14:38 Відповісти
Та ні, перші на черзі солов'їні мардани.
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14.07.2025 14:51 Відповісти
От шо він сказав - шоб його висвітлювати? - за те шо секретар? - шось ******** смердючим ротом
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14.07.2025 14:48 Відповісти
Чекає, коли у тампона знов переклинить. Щоб потім знов цілуватися та обійматися.
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14.07.2025 14:51 Відповісти
 
 