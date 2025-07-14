Пєсков відреагував на заяву Трампа про постачання зброї Україні: Поставки тривають. За щось вони будуть платити, за щось - ні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков утримався від критики США після заяви Дональда Трампа про намір надати Україні "сучасне" військове обладнання.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Пєсков зазначив, що постачання зброї з боку США тривають, і припустив, що фінансування нових поставок частково ляже на європейські країни. "За щось вони будуть платити, за щось - ні. Але факт залишається фактом: поставки зброї, боєприпасів і військової техніки з США в Україну тривали й тривають", - сказав він.

Щодо очікувань Кремля від візиту Кіта Келлога, спеціального представника Трампа, Пєсков заявив, що "очікування мають бути у нього самого та його українських співрозмовників". Водночас він підкреслив важливість продовження посередницьких зусиль щодо врегулювання війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

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