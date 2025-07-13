Грэм о военной помощи Украине от США: Следите за завтрашними заявлениями
Сенатор Линдси Грэм прокомментировал будущее военной помощи Украине от Соединенных Штатов.
Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у сенатора как Украина получит необходимое ей вооружение если Конгресс не одобрит в Палате представителей никакого нового финансирования, он ответил: "Ну, просто следите за завтрашним объявлением. Идея продажи оружия Америкой для помощи Украине очень актуальна. Мы уже много дали Украине. Мы даем им деньги, мы даем им военную помощь. Сейчас мы имеем соглашение с Украиной о минералах на сумму в триллионы долларов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может быть полезным для Украины".
Грэм заявил, что "ситуация относительно вторжения Путина в Украину вот-вот изменится".
"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный приток оружия, чтобы помочь Украине защититься. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит в свое распоряжение тарифы и санкции, которых он никогда раньше не имел. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по помощи Украине. Путин здесь просчитался. В течение шести месяцев президент Трамп пытался привлечь Путина к переговорам. Атаки усилились, а не уменьшились. Одним из самых больших просчетов Путина является игра с Трампом. И вы увидите, что в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы привлечь Путина к переговорам. А для тех, кто ему помогает, Китая, который покупает дешевую российскую нефть и не несет никакой ответственности, эти дни подходят к концу", - подчеркнул сенатор.
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линдси республиканец
якщо таких стане більше - значить зброю підвезли.
Так, про те що нам дали зброю, можна говорити, коли її використали, по факту.
а скільки зброї нам обіцяли і не дали?
а скільки зброї дали і заборонили використовувати?
А зараз скажи мені, за цим посиланням ти відстежив постачання зброї, чи її використання? Якщо постачання, то маєш знати саме коли її поставили, хто, та яким саме чином.
Те що чим більше буде зброї тим більше буде таких новин це зрозуміло. І зрозуміло що зброї більше поставили. Але питання залишається: як ти відстежуєш саме постачання зброї, а не її використання?
а за завтрашньою заявою, якої може й не бути ти скільки зброї відслідкував?
Ще, можливо, про конфіскацію N мільярдів параша-грошей у США. Але це не точно.
будут ли после этого кaкие-то действия или нет - не имеет никaкого знaчения. тaк рaботaет aмерикaнскaя политикa в случaях если это не кaсaется Изрaиля.
...і за твоєю рукою?
Це не буде проблемою, якщо НАТО візьме на себе виробництво ракет "Сапсан"/довгих "Нептунів" на власній території, та це ще менш ймовірно, бо Захід досі підтримує рівність у підході: "кацапи мають право бити по виробництву зброї, яка застосовується по їх території", саме тому вони бояться, що на удар виробленою на Заході ракетою по території росії буде відповідь по території НАТО.
Хор мальчіков-
однояйчіковзайчіков, по нам летить північнокорейська балістика, а НАТО досі боїться.
в жодному з трьох
стаканів кульки немає..
Розведуть як котят: по -трампонівськи
реальність: пук-среньк. трамп скаже: "даю росіянам 2 тижні показати, що вони справді хочуть миру . Якщо ні - дозволю Європі закупати ракети ппо для України . Начувайся путін! "
скріньте!