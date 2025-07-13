Грэм о военной помощи Украине от США: Следите за завтрашними заявлениями

Сенатор Линдси Грэм прокомментировал будущее военной помощи Украине от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у сенатора как Украина получит необходимое ей вооружение если Конгресс не одобрит в Палате представителей никакого нового финансирования, он ответил: "Ну, просто следите за завтрашним объявлением. Идея продажи оружия Америкой для помощи Украине очень актуальна. Мы уже много дали Украине. Мы даем им деньги, мы даем им военную помощь. Сейчас мы имеем соглашение с Украиной о минералах на сумму в триллионы долларов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может быть полезным для Украины".

Грэм заявил, что "ситуация относительно вторжения Путина в Украину вот-вот изменится".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный приток оружия, чтобы помочь Украине защититься. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит в свое распоряжение тарифы и санкции, которых он никогда раньше не имел. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по помощи Украине. Путин здесь просчитался. В течение шести месяцев президент Трамп пытался привлечь Путина к переговорам. Атаки усилились, а не уменьшились. Одним из самых больших просчетов Путина является игра с Трампом. И вы увидите, что в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы привлечь Путина к переговорам. А для тех, кто ему помогает, Китая, который покупает дешевую российскую нефть и не несет никакой ответственности, эти дни подходят к концу", - подчеркнул сенатор.

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