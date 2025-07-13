РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9484 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
3 400 54

Грэм о военной помощи Украине от США: Следите за завтрашними заявлениями

Сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм прокомментировал будущее военной помощи Украине от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у сенатора как Украина получит необходимое ей вооружение если Конгресс не одобрит в Палате представителей никакого нового финансирования, он ответил: "Ну, просто следите за завтрашним объявлением. Идея продажи оружия Америкой для помощи Украине очень актуальна. Мы уже много дали Украине. Мы даем им деньги, мы даем им военную помощь. Сейчас мы имеем соглашение с Украиной о минералах на сумму в триллионы долларов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может быть полезным для Украины".

Грэм заявил, что "ситуация относительно вторжения Путина в Украину вот-вот изменится".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный приток оружия, чтобы помочь Украине защититься. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит в свое распоряжение тарифы и санкции, которых он никогда раньше не имел. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по помощи Украине. Путин здесь просчитался. В течение шести месяцев президент Трамп пытался привлечь Путина к переговорам. Атаки усилились, а не уменьшились. Одним из самых больших просчетов Путина является игра с Трампом. И вы увидите, что в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы привлечь Путина к переговорам. А для тех, кто ему помогает, Китая, который покупает дешевую российскую нефть и не несет никакой ответственности, эти дни подходят к концу", - подчеркнул сенатор.

Читайте: Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины, - CBS News

Автор: 

помощь (7978) США (27473) Линдси Грэм (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
слідкуємо за поставками зброї. накуя нам заяви???
показать весь комментарий
13.07.2025 21:54 Ответить
+4
Ще 10 ракет до патриоту дадут?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:03 Ответить
+3
Нічого не буде. Вже варто було б запам'ятати, що про важливі речі не попереджають, а просто виконують.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слідкуємо за поставками зброї. накуя нам заяви???
показать весь комментарий
13.07.2025 21:54 Ответить
І як саме ти прослідкуєш постачання зброї окрім як не через заяви?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:00 Ответить
а ти подумай і сам спробуй відповісти на твоє питання, якщо не зможеш, напиши, я дам відповідь
показать весь комментарий
13.07.2025 22:03 Ответить
Цей Лінсі від Байденовських. Навряд. Думаю буде пшик.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:05 Ответить
"Цей Лінсі від Байденовських"

линдси республиканец
показать весь комментарий
13.07.2025 23:04 Ответить
Ось не зміг. Надай відповідь, як саме ти слідкуєш за постачанням зброї, окрім заяв про це?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:05 Ответить
це легко відслідковувати, якщо читати новини на цензорі типу цієї https://censor.net/ua/videonews/3562910/ataka-shahediv-po-***********-mistam-robota-ppo або https://censor.net/ua/news/3562674/tulu-vnochi-atakuvaly-nevidomi-drony-scho-vidomo
якщо таких стане більше - значить зброю підвезли.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:13 Ответить
Так її могли підвезти й рік тому, й два. Могли до цього часу й не використовувати. Могли накопичувати. Це не відстеження постачання. Це лише констатація використання зброї. Я думав ти серйозно щось там якось відстежуєш.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:20 Ответить
могли, і абсолютно всю збоою підвозили ДО використання.
Так, про те що нам дали зброю, можна говорити, коли її використали, по факту.

а скільки зброї нам обіцяли і не дали?
а скільки зброї дали і заборонили використовувати?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:23 Ответить
От дивись. На пальцях. Ти надав посилання: https://censor.net/ua/videonews/3562910/ataka-shahediv-po-***********-mistam-robota-ppo
А зараз скажи мені, за цим посиланням ти відстежив постачання зброї, чи її використання? Якщо постачання, то маєш знати саме коли її поставили, хто, та яким саме чином.
Те що чим більше буде зброї тим більше буде таких новин це зрозуміло. І зрозуміло що зброї більше поставили. Але питання залишається: як ти відстежуєш саме постачання зброї, а не її використання?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:33 Ответить
відслідкував постачання саме тієї зброї, яку використали. навіщо мені знати коли її привезли, вчора чи місяць тому? якщо до тебе дійшло, що " чим більше буде зброї тим більше буде таких новин" то чому ти продовжуєш включати дурачка?

а за завтрашньою заявою, якої може й не бути ти скільки зброї відслідкував?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:40 Ответить
Так не я ж відстежую! Ти ж відстежуєш та слідкуєш за постачанням зброї! А яким саме чином не кажеш. От як саме поставили цю зброю? Ти ж відстежував її постачання. Просте питання: як саме цю зброю поставили? https://censor.net/ua/videonews/3562910/ataka-shahediv-po-***********-mistam-robota-ppo
показать весь комментарий
13.07.2025 22:46 Ответить
ти дебіл? спочатку літаком, потім потягом привезли.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:48 Ответить
Ти мурло дешеве. Хіба я тебе ображав? Ти, клоун, не розумієш що ти відстежуєш геть не постачання зброї, а її використання. Ти й гадки не маєш хто саме, як саме, і коли саме її поставив в Україну. Як і я так саме не маю й гадки про це. Проте ти триндиш про відстеження постачання. Все, набрид. Йди подалі.
показать весь комментарий
13.07.2025 23:03 Ответить
ти не відповів на питання "а за завтрашньою заявою, якої може й не бути ти скільки зброї відслідкував?"
показать весь комментарий
13.07.2025 23:10 Ответить
Не хорошо это. Федю Сидоренко под статью подводить. Человек отслеживает поставки вооружения. Вы его на слабо пытаетесь взять. Хотите чтобы он сам себе десяточку на Цензоре заработал?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:45 Ответить
Та задовбали вже ці пафосні петрушки: нам заяв не треба, ми відстежуємо постачання зброї. Що воно юродиве відстежує само не розуміє.
показать весь комментарий
13.07.2025 23:07 Ответить
ти обісрався.
показать весь комментарий
13.07.2025 23:11 Ответить
якщо дадуть більше зброї - буде більше новин, що наші щось десь вразили
показать весь комментарий
13.07.2025 22:24 Ответить
Строить графики поставок вооружения по новостям на самом на нашем сайте? Круто. Вам в аналитики к Буданову идти
показать весь комментарий
13.07.2025 22:47 Ответить
важко читати кацапський ізик, пиши нормальною мовою
показать весь комментарий
13.07.2025 22:50 Ответить
Мова не про постачання зброї. Мова про [потенційні] санкції проти коммі_Китаю, Бразилії і Індії.

Ще, можливо, про конфіскацію N мільярдів параша-грошей у США. Але це не точно.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:45 Ответить
завтра трампон, як завжди, обісреться....
показать весь комментарий
13.07.2025 22:00 Ответить
Нічого не буде. Вже варто було б запам'ятати, що про важливі речі не попереджають, а просто виконують.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:03 Ответить
Ще 10 ракет до патриоту дадут?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:03 Ответить
Замість 10 дадуть 11?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:08 Ответить
астанавітєсь!
показать весь комментарий
13.07.2025 22:31 Ответить
8 1/2
показать весь комментарий
13.07.2025 22:49 Ответить
потужную зaяву потужного стaрикa покaжут нa фоксньюз дебилaм.

будут ли после этого кaкие-то действия или нет - не имеет никaкого знaчения. тaк рaботaет aмерикaнскaя политикa в случaях если это не кaсaется Изрaиля.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:06 Ответить
Слідкуйте за завтрашніми заявами
...і за твоєю рукою?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:06 Ответить
Трамп наш Слоняра 💪💪💪. Я ж казав, що ще будете вибачатись, завсе те що про нього писали
показать весь комментарий
13.07.2025 22:09 Ответить
Вже і Трамп перехотів миру?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:11 Ответить
ти привів його до влади.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:21 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2025 22:27 Ответить
А хто поверне хлопців, що протягом півроку загинули на курвщині та інших локаціях, бо зброї катма?
показать весь комментарий
13.07.2025 22:33 Ответить
Дай Боже
показать весь комментарий
13.07.2025 22:19 Ответить
В статье он говорит о продаже оружия Европе для Украины
показать весь комментарий
13.07.2025 22:24 Ответить
Якщо мова про більш дальнобійну, потужнішу зброю з дозволом стріляти по території росії - нехай буде продаж, всі страшилки про "кредити, які ніколи не віддамо" - це ніщо у порівнянні з поразкою у війні за майбутнє України як такої.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:43 Ответить
Подивимося, головне щоб це не було ...великим пуком.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:28 Ответить
чим більше заяв тим меньше допомоги, а там ще неадекват Трамп якій може заявити что допомогу надасть другу Пуйлу
показать весь комментарий
13.07.2025 22:34 Ответить
краще б було не обіцяти, а давати зброю мовчки. чекаємо понеділка. трамп - ще той флюгер.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:36 Ответить
Скільки мине часу від заяв до зрештою дій? Досі нема навіть найменш далекобійних ракет JASSM для F-16, а поставки ATACMS давно зупинились, тоді ж, коли було відкликано дозвіл стріляти по території росії.

Це не буде проблемою, якщо НАТО візьме на себе виробництво ракет "Сапсан"/довгих "Нептунів" на власній території, та це ще менш ймовірно, бо Захід досі підтримує рівність у підході: "кацапи мають право бити по виробництву зброї, яка застосовується по їх території", саме тому вони бояться, що на удар виробленою на Заході ракетою по території росії буде відповідь по території НАТО.
Хор мальчіков-однояйчіков зайчіков, по нам летить північнокорейська балістика, а НАТО досі боїться.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:37 Ответить
Ховаєшся? Правильно, ховайся, ховрашко.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:48 Ответить
...,,следите за завтрашними сообщениями...! А можно помедленее, я записываю?!
показать весь комментарий
13.07.2025 22:40 Ответить
Час пркаже
показать весь комментарий
13.07.2025 22:40 Ответить
Лишь бы не оказалось потом, что "следите за сообщениями" означало "следите за руками"...
показать весь комментарий
13.07.2025 22:41 Ответить
слідкуйте за руками...
в жодному з трьох
стаканів кульки немає..
Розведуть як котят: по -трампонівськи
показать весь комментарий
13.07.2025 22:48 Ответить
Якщо по-культурному сказати, то триндить, а взагалі на язику крутиться народне - пи....ть!
показать весь комментарий
13.07.2025 22:52 Ответить
Закон о Ленд Лиз подписан, но не воплощен.
показать весь комментарий
13.07.2025 22:53 Ответить
Сподіваюся,що оголошене Трампоном сьогоднішнє 30% підняття мит проти Євросоюзу-це не та біґ декларейшн(
показать весь комментарий
13.07.2025 22:54 Ответить
очікування: зараз як ух, стільки зброї буде ! росія, а також її дружки китай, індія, бразилія, зараз вашій четвірці ух як буде непереливки.

реальність: пук-среньк. трамп скаже: "даю росіянам 2 тижні показати, що вони справді хочуть миру . Якщо ні - дозволю Європі закупати ракети ппо для України . Начувайся путін! "

скріньте!
показать весь комментарий
13.07.2025 22:55 Ответить
Гора народить мишу, як завжди.
показать весь комментарий
13.07.2025 23:03 Ответить
Пока все по красновский методичке
показать весь комментарий
13.07.2025 23:03 Ответить
 
 