Грем про військову допомогу Україні від США: Слідкуйте за завтрашніми заявами
Сенатор Ліндсі Грем прокоментував майбутнє військової допомоги Україні від Сполучених Штатів.
Про це він сказав у інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала в сенатора як Україна отримає необхідне їй озброєння якщо Конгрес не схвалить у Палаті представників жодного нового фінансування, він відповів: "Ну, просто стежте за завтрашнім оголошенням. Ідея продажу зброї Америкою для допомоги Україні дуже актуальна. Ми вже багато дали Україні. Ми даємо їм гроші, ми даємо їм військову допомогу. Зараз ми маємо угоду з Україною про мінерали на суму в трильйони доларів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України".
Грем заявив, що "ситуація щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться".
"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний приплив зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає у своє розпорядження тарифи і санкції, яких він ніколи раніше не мав. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть більшу підтримку зусиллям з допомоги Україні. Путін тут прорахувався. Протягом шести місяців президент Трамп намагався залучити Путіна до переговорів. Атаки посилилися, а не зменшилися. Однією з найбільших прорахунків Путіна є гра з Трампом. І ви побачите, що найближчими днями і тижнями будуть зроблені величезні зусилля, щоб залучити Путіна до переговорів. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе ніякої відповідальності, ці дні добігають кінця", - підкреслив сенатор.
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якщо таких стане більше - значить зброю підвезли.
Так, про те що нам дали зброю, можна говорити, коли її використали, по факту.
а скільки зброї нам обіцяли і не дали?
а скільки зброї дали і заборонили використовувати?
А зараз скажи мені, за цим посиланням ти відстежив постачання зброї, чи її використання? Якщо постачання, то маєш знати саме коли її поставили, хто, та яким саме чином.
Те що чим більше буде зброї тим більше буде таких новин це зрозуміло. І зрозуміло що зброї більше поставили. Але питання залишається: як ти відстежуєш саме постачання зброї, а не її використання?
а за завтрашньою заявою, якої може й не бути ти скільки зброї відслідкував?
будут ли после этого кaкие-то действия или нет - не имеет никaкого знaчения. тaк рaботaет aмерикaнскaя политикa в случaях если это не кaсaется Изрaиля.
...і за твоєю рукою?
Це не буде проблемою, якщо НАТО візьме на себе виробництво ракет "Сапсан"/довгих "Нептунів" на власній території, та це ще менш ймовірно, бо Захід досі підтримує рівність у підході: "кацапи мають право бити по виробництву зброї, яка застосовується по їх території", саме тому вони бояться, що на удар виробленою на Заході ракетою по території росії буде відповідь по території НАТО.
Хор мальчіков-
однояйчіковзайчіков, по нам летить північнокорейська балістика, а НАТО досі боїться.