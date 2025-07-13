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Новини допомога Україні від США
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Грем про військову допомогу Україні від США: Слідкуйте за завтрашніми заявами

Сенатор Ліндсі Грем

Сенатор Ліндсі Грем прокоментував майбутнє військової допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала в сенатора як Україна отримає необхідне їй озброєння якщо Конгрес не схвалить у Палаті представників жодного нового фінансування, він відповів: "Ну, просто стежте за завтрашнім оголошенням. Ідея продажу зброї Америкою для допомоги Україні дуже актуальна. Ми вже багато дали Україні. Ми даємо їм гроші, ми даємо їм військову допомогу. Зараз ми маємо угоду з Україною про мінерали на суму в трильйони доларів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України".

Грем заявив, що "ситуація щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться".

"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний приплив зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає у своє розпорядження тарифи і санкції, яких він ніколи раніше не мав. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть більшу підтримку зусиллям з допомоги Україні. Путін тут прорахувався. Протягом шести місяців президент Трамп намагався залучити Путіна до переговорів. Атаки посилилися, а не зменшилися. Однією з найбільших прорахунків Путіна є гра з Трампом. І ви побачите, що найближчими днями і тижнями будуть зроблені величезні зусилля, щоб залучити Путіна до переговорів. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе ніякої відповідальності, ці дні добігають кінця", - підкреслив сенатор.

Читайте: Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News

Автор: 

допомога (8569) США (23770) Грем Ліндсі (104)


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Топ коментарі
+6
слідкуємо за поставками зброї. накуя нам заяви???
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13.07.2025 21:54 Відповісти
+3
Ще 10 ракет до патриоту дадут?
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13.07.2025 22:03 Відповісти
+2
Нічого не буде. Вже варто було б запам'ятати, що про важливі речі не попереджають, а просто виконують.
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13.07.2025 22:03 Відповісти
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слідкуємо за поставками зброї. накуя нам заяви???
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13.07.2025 21:54 Відповісти
І як саме ти прослідкуєш постачання зброї окрім як не через заяви?
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13.07.2025 22:00 Відповісти
а ти подумай і сам спробуй відповісти на твоє питання, якщо не зможеш, напиши, я дам відповідь
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13.07.2025 22:03 Відповісти
Цей Лінсі від Байденовських. Навряд. Думаю буде пшик.
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13.07.2025 22:05 Відповісти
Ось не зміг. Надай відповідь, як саме ти слідкуєш за постачанням зброї, окрім заяв про це?
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13.07.2025 22:05 Відповісти
це легко відслідковувати, якщо читати новини на цензорі типу цієї https://censor.net/ua/videonews/3562910/ataka-shahediv-po-***********-mistam-robota-ppo або https://censor.net/ua/news/3562674/tulu-vnochi-atakuvaly-nevidomi-drony-scho-vidomo
якщо таких стане більше - значить зброю підвезли.
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13.07.2025 22:13 Відповісти
Так її могли підвезти й рік тому, й два. Могли до цього часу й не використовувати. Могли накопичувати. Це не відстеження постачання. Це лише констатація використання зброї. Я думав ти серйозно щось там якось відстежуєш.
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13.07.2025 22:20 Відповісти
могли, і абсолютно всю збоою підвозили ДО використання.
Так, про те що нам дали зброю, можна говорити, коли її використали, по факту.

а скільки зброї нам обіцяли і не дали?
а скільки зброї дали і заборонили використовувати?
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13.07.2025 22:23 Відповісти
От дивись. На пальцях. Ти надав посилання: https://censor.net/ua/videonews/3562910/ataka-shahediv-po-***********-mistam-robota-ppo
А зараз скажи мені, за цим посиланням ти відстежив постачання зброї, чи її використання? Якщо постачання, то маєш знати саме коли її поставили, хто, та яким саме чином.
Те що чим більше буде зброї тим більше буде таких новин це зрозуміло. І зрозуміло що зброї більше поставили. Але питання залишається: як ти відстежуєш саме постачання зброї, а не її використання?
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13.07.2025 22:33 Відповісти
відслідкував постачання саме тієї зброї, яку використали. навіщо мені знати коли її привезли, вчора чи місяць тому? якщо до тебе дійшло, що " чим більше буде зброї тим більше буде таких новин" то чому ти продовжуєш включати дурачка?

а за завтрашньою заявою, якої може й не бути ти скільки зброї відслідкував?
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13.07.2025 22:40 Відповісти
якщо дадуть більше зброї - буде більше новин, що наші щось десь вразили
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13.07.2025 22:24 Відповісти
завтра трампон, як завжди, обісреться....
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13.07.2025 22:00 Відповісти
Нічого не буде. Вже варто було б запам'ятати, що про важливі речі не попереджають, а просто виконують.
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13.07.2025 22:03 Відповісти
Ще 10 ракет до патриоту дадут?
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13.07.2025 22:03 Відповісти
Замість 10 дадуть 11?
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13.07.2025 22:08 Відповісти
астанавітєсь!
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13.07.2025 22:31 Відповісти
потужную зaяву потужного стaрикa покaжут нa фоксньюз дебилaм.

будут ли после этого кaкие-то действия или нет - не имеет никaкого знaчения. тaк рaботaет aмерикaнскaя политикa в случaях если это не кaсaется Изрaиля.
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13.07.2025 22:06 Відповісти
Слідкуйте за завтрашніми заявами
...і за твоєю рукою?
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13.07.2025 22:06 Відповісти
Трамп наш Слоняра 💪💪💪. Я ж казав, що ще будете вибачатись, завсе те що про нього писали
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13.07.2025 22:09 Відповісти
Вже і Трамп перехотів миру?
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13.07.2025 22:11 Відповісти
ти привів його до влади.
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13.07.2025 22:21 Відповісти
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13.07.2025 22:27 Відповісти
А хто поверне хлопців, що протягом півроку загинули на курвщині та інших локаціях, бо зброї катма?
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13.07.2025 22:33 Відповісти
Дай Боже
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13.07.2025 22:19 Відповісти
В статье он говорит о продаже оружия Европе для Украины
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13.07.2025 22:24 Відповісти
Подивимося, головне щоб це не було ...великим пуком.
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13.07.2025 22:28 Відповісти
чим більше заяв тим меньше допомоги, а там ще неадекват Трамп якій може заявити что допомогу надасть другу Пуйлу
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13.07.2025 22:34 Відповісти
краще б було не обіцяти, а давати зброю мовчки. чекаємо понеділка. трамп - ще той флюгер.
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13.07.2025 22:36 Відповісти
Скільки мине часу від заяв до зрештою дій? Досі нема навіть найменш далекобійних ракет JASSM для F-16, а поставки ATACMS давно зупинились, тоді ж, коли було відкликано дозвіл стріляти по території росії.

Це не буде проблемою, якщо НАТО візьме на себе виробництво ракет "Сапсан"/довгих "Нептунів" на власній території, та це ще менш ймовірно, бо Захід досі підтримує рівність у підході: "кацапи мають право бити по виробництву зброї, яка застосовується по їх території", саме тому вони бояться, що на удар виробленою на Заході ракетою по території росії буде відповідь по території НАТО.
Хор мальчіков-однояйчіков зайчіков, по нам летить північнокорейська балістика, а НАТО досі боїться.
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13.07.2025 22:37 Відповісти
...,,следите за завтрашними сообщениями...! А можно помедленее, я записываю?!
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13.07.2025 22:40 Відповісти
Час пркаже
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13.07.2025 22:40 Відповісти
Ховаєшся? Правильно, ховайся, ховрашко.
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13.07.2025 22:40 Відповісти
 
 