Грем про військову допомогу Україні від США: Слідкуйте за завтрашніми заявами

Сенатор Ліндсі Грем прокоментував майбутнє військової допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала в сенатора як Україна отримає необхідне їй озброєння якщо Конгрес не схвалить у Палаті представників жодного нового фінансування, він відповів: "Ну, просто стежте за завтрашнім оголошенням. Ідея продажу зброї Америкою для допомоги Україні дуже актуальна. Ми вже багато дали Україні. Ми даємо їм гроші, ми даємо їм військову допомогу. Зараз ми маємо угоду з Україною про мінерали на суму в трильйони доларів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України".

Грем заявив, що "ситуація щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться".

"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний приплив зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає у своє розпорядження тарифи і санкції, яких він ніколи раніше не мав. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть більшу підтримку зусиллям з допомоги Україні. Путін тут прорахувався. Протягом шести місяців президент Трамп намагався залучити Путіна до переговорів. Атаки посилилися, а не зменшилися. Однією з найбільших прорахунків Путіна є гра з Трампом. І ви побачите, що найближчими днями і тижнями будуть зроблені величезні зусилля, щоб залучити Путіна до переговорів. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе ніякої відповідальності, ці дні добігають кінця", - підкреслив сенатор.

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