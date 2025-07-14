Стосунки Трампа й Путіна досягли "переломного моменту" на тлі допомоги США Україні, - BBC
Президент США Дональд Трамп досяг "переломного моменту" у своїх дивних стосунках з російським диктатором Володимиром Путіним, все більше розчаровуючись "другом", який підвів його.
Про це пише видання BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Після жахливої російської атаки на Київ у відповідь на рішення Пентагону два тижні тому призупинити постачання зброї, Україна тепер обережно оптимістична щодо того, що США — її найважливіший союзник — знову на її боці.
Саме на це сподіваються найвідоміші прихильники України в Конгресі.
"Гра щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захищатися", - заявив 13 липня сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем в ефірі CBS News.
"Але в чому полягає стратегія Дональда Трампа? Це спроба тиску, щоб змусити Володимира Путіна повернутися до переговорів, чи повернення до принципу Джо Байдена, згідно з яким США підтримуватимуть Україну "настільки довго, наскільки буде потрібно"?" - йдеться у матеріалі.
Деякі підказки можуть міститися в типі озброєння, яке Білий дім зараз пропонує надіслати Україні.
Системи протиповітряної оборони Patriot є життєво важливими для захисту України від частих бомбардувань Росії, але, як випливає з назви, вони мають суто оборонний характер, додає BBC.
Раніше видання Politico з посилання на два джерела писало, що американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.
Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Tomahawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F тр. «То́магок», переклад з англ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0) «томагавк») - родина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американських дозвукових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилатих ракет виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon. Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки та можливість запуску із різних платформ.
"Скажу вам, Путін пройшов зі мною через пекло. Він пройшов через фальшиве полювання на відьом, де вони використовували його та Росію."
Такі помідори не в'януть.
Дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. У модифікації JASSM-ER цей показник сягає до 1000 км.
Жодного.
Всі його дії лише погіршували ситуацію для України і покращували для ху-йла.
З якого х'уя ясного висмоктуються оці сенсації про "зміну" в його поведінці?