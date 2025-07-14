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Новини допомога Україні від США Стосунки Трампа і Путіна Відносини Трампа та Путіна
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Стосунки Трампа й Путіна досягли "переломного моменту" на тлі допомоги США Україні, - BBC

Трамп у відносинах з Путіним досяг переломного моменту

Президент США Дональд Трамп досяг "переломного моменту" у своїх дивних стосунках з російським диктатором Володимиром Путіним, все більше розчаровуючись "другом", який підвів його. 

Про це пише видання BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Після жахливої російської атаки на Київ у відповідь на рішення Пентагону два тижні тому призупинити постачання зброї, Україна тепер обережно оптимістична щодо того, що США — її найважливіший союзник — знову на її боці.

Саме на це сподіваються найвідоміші прихильники України в Конгресі.

"Гра щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захищатися", - заявив 13 липня сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем в ефірі CBS News.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News

"Але в чому полягає стратегія Дональда Трампа? Це спроба тиску, щоб змусити Володимира Путіна повернутися до переговорів, чи повернення до принципу Джо Байдена, згідно з яким США підтримуватимуть Україну "настільки довго, наскільки буде потрібно"?" - йдеться у матеріалі. 

Деякі підказки можуть міститися в типі озброєння, яке Білий дім зараз пропонує надіслати Україні.
Системи протиповітряної оборони Patriot є життєво важливими для захисту України від частих бомбардувань Росії, але, як випливає з назви, вони мають суто оборонний характер, додає BBC.

Раніше видання Politico з посилання на два джерела писало, що американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

Читайте також: Пєсков відреагував на заяву Трампа про постачання зброї Україні: Поставки тривають. За щось вони будуть платити, за щось - ні

Автор: 

путін володимир (24286) Трамп Дональд (6428) війна в Україні (5230)


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Топ коментарі
+4
Ще нічого не переламалось. Ось коли переламається, тоді можна казати "гоп"
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14.07.2025 15:50 Відповісти
+4
Трамп за півроку президенства не зробив жодного кроку в плюс для України.
Жодного.
Всі його дії лише погіршували ситуацію для України і покращували для ху-йла.
З якого х'уя ясного висмоктуються оці сенсації про "зміну" в його поведінці?
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14.07.2025 16:04 Відповісти
+1
Хто кого буде ломати?
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14.07.2025 15:45 Відповісти
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Хто кого буде ломати?
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14.07.2025 15:45 Відповісти
Переломного моменту? чекаємо на хто й як буде "ламати шоу-комедію"? Он Келлога з перевіркою вже зустрічає Єрмак ...
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14.07.2025 15:45 Відповісти
Не натякаю...
Tomahawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F тр. «То́магок», переклад з англ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0) «томагавк») - родина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американських дозвукових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилатих ракет виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon. Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки та можливість запуску із різних платформ.
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14.07.2025 15:46 Відповісти
Двигун, на яких літає Нептун (та і кацапські калібри, х-101, х-555) був розроблений совком в протидію появлення в США Томагавків. Вони рівні в категорії. Тому, теоретично, Томагавк є споріднений Нептуну, якщо йому додати крила і зробити крилатою ракетою.
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14.07.2025 15:54 Відповісти
Ще нічого не переламалось. Ось коли переламається, тоді можна казати "гоп"
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14.07.2025 15:50 Відповісти
Пройшла любов, не ті вже "помидори", переламалося стебло.
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14.07.2025 15:54 Відповісти
Це любов, перевірена пеклом:

"Скажу вам, Путін пройшов зі мною через пекло. Він пройшов через фальшиве полювання на відьом, де вони використовували його та Росію."

Такі помідори не в'януть.
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14.07.2025 16:01 Відповісти
Ой, зараз тампон вшкварить еуропейцям 35% тарифів і настане інший "переломний момент". У ЄС вже виють. А тампон ще хоче, щоб вони нам зброю у них купували. Ну і як після такого взагалі з ними якісь справи можна мати???
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14.07.2025 15:55 Відповісти
❗️Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM, - повідомляє Military Watch Magazine.

Дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. У модифікації JASSM-ER цей показник сягає до 1000 км.
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14.07.2025 15:57 Відповісти
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14.07.2025 15:58 Відповісти
пуйлу починати бояться
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14.07.2025 16:00 Відповісти
Трамп за півроку президенства не зробив жодного кроку в плюс для України.
Жодного.
Всі його дії лише погіршували ситуацію для України і покращували для ху-йла.
З якого х'уя ясного висмоктуються оці сенсації про "зміну" в його поведінці?
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14.07.2025 16:04 Відповісти
Не забирайте у людей надію😁
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14.07.2025 16:06 Відповісти
100% ))
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14.07.2025 16:19 Відповісти
 
 