Стосунки Трампа й Путіна досягли "переломного моменту" на тлі допомоги США Україні, - BBC

Президент США Дональд Трамп досяг "переломного моменту" у своїх дивних стосунках з російським диктатором Володимиром Путіним, все більше розчаровуючись "другом", який підвів його.

Про це пише видання BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Після жахливої російської атаки на Київ у відповідь на рішення Пентагону два тижні тому призупинити постачання зброї, Україна тепер обережно оптимістична щодо того, що США — її найважливіший союзник — знову на її боці.

Саме на це сподіваються найвідоміші прихильники України в Конгресі.

"Гра щодо вторгнення Путіна в Україну ось-ось зміниться. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захищатися", - заявив 13 липня сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем в ефірі CBS News.

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"Але в чому полягає стратегія Дональда Трампа? Це спроба тиску, щоб змусити Володимира Путіна повернутися до переговорів, чи повернення до принципу Джо Байдена, згідно з яким США підтримуватимуть Україну "настільки довго, наскільки буде потрібно"?" - йдеться у матеріалі.

Деякі підказки можуть міститися в типі озброєння, яке Білий дім зараз пропонує надіслати Україні.

Системи протиповітряної оборони Patriot є життєво важливими для захисту України від частих бомбардувань Росії, але, як випливає з назви, вони мають суто оборонний характер, додає BBC.

Раніше видання Politico з посилання на два джерела писало, що американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Раніше агентство Reuters писало, що президент США Дональд Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

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