Трамп о предоставлении Украине дальнобойных ракет JASSM: "США не будут этого делать"

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Assosiated Press.

"Мы не планируем этого делать", - ответил Трамп на вопрос, планируют ли США передавать Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты JASSM.

Президент США, который неоднократно заявлял, что его единственным приоритетом является скорейшее окончание российско-украинской войны, уклонился от ответа, на стороне ли он теперь Украины в кровопролитном конфликте.

Трамп ответил, что он на стороне "человечности".

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Напомним, накануне издание Military Watch Magazine писало, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Ими могут быть оснащены истребители F-16.

По данным СМИ, дальность полета базовой версии составляет примерно 370 км. Более новая версия JASSM-ER может пролететь более 800 км.