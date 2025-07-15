Трамп о предоставлении Украине дальнобойных ракет JASSM: "США не будут этого делать"
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.
Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Assosiated Press.
"Мы не планируем этого делать", - ответил Трамп на вопрос, планируют ли США передавать Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты JASSM.
Президент США, который неоднократно заявлял, что его единственным приоритетом является скорейшее окончание российско-украинской войны, уклонился от ответа, на стороне ли он теперь Украины в кровопролитном конфликте.
Трамп ответил, что он на стороне "человечности".
Напомним, накануне издание Military Watch Magazine писало, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Ими могут быть оснащены истребители F-16.
По данным СМИ, дальность полета базовой версии составляет примерно 370 км. Более новая версия JASSM-ER может пролететь более 800 км.
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Трамп вже з мільйон разів довів що він путінський ху'єсос, любій адекватній людина було зрозуміло що такі не міняються...
Меланія-жінка Президента-PeaceDaBola. Не путайте...
Насправді, маємо дякувати, що зброю Путіну не продає. Поки що. І не факт, що продаж зброї і є та сама "здєлка", яку Путін має укласти за 50 днів, з комісією посереднику, звісно.
Однак, Міністерство оборони Ізраїлю перебуває на просунутій стадії переговорів зі США щодо закупівлі цих крилатих ракет. Це міждержавна угода, яка потребує схвалення уряду США та Конгресу.
Наразі, основними операторами ракет JASSM є Сполучені Штати, Австралія, Фінляндія та Польща.
ох і пі'дор лицемірний. Допомагати агресору вбивати дітей це ти ****** "на боці людяності"? Яка ж мразота, як воно існує будучи такою мраззю...
Споживаючи всю цю придурочну інформацію, подумалось, що європейці, як сусіди України, хоч і не всі, намагаються допомогти нам погасити пожежу, запалену мерзенним сусідом підоРашкою, а США в особі Трумпа та його гегсетів замість того, щоб дати європейцям воду, ПРОДАЮТЬ її, наживаючись на нашій біді.
Гора з США, у понеділок, народила мишу!
Але по марафону скажуть знову клятий трамп винен, бо ми вже всі гроші замість ракет витратили на дороги, понадіялись, а воно он як вийшло.
Винен в першу чергу громадянин зеленський та його банда, з них чому не питаєте?
"I go home. I tell the first lady, 'You know, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation.' She said, 'Oh, really? another city was just hit,'" he said.
https://www.foxnews.com/politics/trump-reveals-melanias-key-role-dealing-putin-ukraine-war
по москві не бити, ракет не дам, сосіть буй.
Робити своє та їбашити як захочемо та зможемо
Занадто багато та руда патароча уваги відволікає
Украине не даст.
Украине.
А кому то продаст. Кому то.
Трамп відомий господар свого слова: дає його і відбирає його після того, як його переповіли на вся лади.
Трамп напевно забув, або йому "нє доложілі", або він "НєДоПонял" що "запоминается последняя фраза".
У Трампа є всі шанси ввійти в історію не по тому що сказав, а потому, що потім з сказаного відкликав - "взял взад".
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50 днів Трампа для Росії. А якщо це для Путіна означає "Поторопись Владимир! У меня связаны руки". Щось подібне час від часу робив Байден..
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Недавно повідомляли: Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News
Трамп розглядає можливість схвалення...?
Ще раз. МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Три слова, а з них дев'ять комбінацій непевності, необов'язковості - пустоти.
Можна навіть МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Трамп розглядає можливість схвалення...?
Навіть не "Казав пан кожух дам..." Пан розглядає можливість схвалення дати кожуха ...?
Ще більш лукаво обережний принцип ніж у мера Одеси "Довіряй ділам, а не словам" навіть такого "господаря свого слова" як Трамп.
Навіть папи з Риму так витончено/изощренно (рос) не вміють глаголити-балаболити... Трамп і його спічрайтери майстри слова...
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Трамп весь такой внезапный, весь такой порывистый... непредсказуемый такой, такой...
Может РЕЗКО/ВНЕЗАПНО, ... и передумать... Сменить злость на Путина на милость... Переключить накопившуюся злость на Зеленского -как -то надо разрядиться...*
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Моделировать Трампа это как использовать плохой генератор случайных чисел, случайным образом выбирающий предсказуемую последовательность. Например числа Фибоначчи...
Математические свойства чисел Фибоначчи, все вроде бы логично.
Но только мы поняли, в чем дело, он, Трамп, переключился на последовательность простых чисел. Только ты адаптировался к простым, Трамп стал выдавать синусоиду.
Loose Cannon /некерована гармата/кулемет той Трамп - лучше и не скажешь
Секта обожнювачів трумпа спіймала тугу жовту струю в обличча..