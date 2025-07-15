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Новости помощь Украине от США Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Трамп о предоставлении Украине дальнобойных ракет JASSM: "США не будут этого делать"

Трамп ответил, получит ли Украина ракеты JASSM

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Assosiated Press.

"Мы не планируем этого делать", - ответил Трамп на вопрос, планируют ли США передавать Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты JASSM.

Президент США, который неоднократно заявлял, что его единственным приоритетом является скорейшее окончание российско-украинской войны, уклонился от ответа, на стороне ли он теперь Украины в кровопролитном конфликте.

Трамп ответил, что он на стороне "человечности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не на стороне Украины или России. Зеленский не должен атаковать Москву, - Трамп

Напомним, накануне издание Military Watch Magazine писало, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Ими могут быть оснащены истребители F-16.

По данным СМИ, дальность полета базовой версии составляет примерно 370 км. Более новая версия JASSM-ER может пролететь более 800 км.

Автор: 

оружие (10336) ракеты (3656) США (27494) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+30
Тобто Тампон дав ***** ще 50 днів бомбити Україну а Україні дав людяності
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15.07.2025 21:23 Ответить
+27
Все,расходимся....поставки зброї закончились,так и не начавшись...Пациент очнулся от лекарств...Вчера-были Томагавки(но большие-по 5),а сегодня маленькие JASSM(но по три) и все равно-куй!
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15.07.2025 21:27 Ответить
+22
щільно бабуіна ***** за фаберже тримає. Краще ніж Мелані
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15.07.2025 21:22 Ответить
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щільно бабуіна ***** за фаберже тримає. Краще ніж Мелані
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15.07.2025 21:22 Ответить
Розкатали ми губу отримати користь від рижого п.дора.
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15.07.2025 21:27 Ответить
Так в хто розкатував? Ті ж самі що шашликів від бубона чекали.
Трамп вже з мільйон разів довів що він путінський ху'єсос, любій адекватній людина було зрозуміло що такі не міняються...
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15.07.2025 21:31 Ответить
Все що обіцяв Трамп, то був сарказм. А я разом з вами губу раскатала.
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16.07.2025 00:12 Ответить
Мелані - прем'єр-міністри Італії.
Меланія-жінка Президента-PeaceDaBola. Не путайте...
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15.07.2025 21:35 Ответить
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15.07.2025 21:40 Ответить
Літеру "я" загубив. І тільки того
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15.07.2025 21:49 Ответить
Та шож ви такі серьозні .
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15.07.2025 21:55 Ответить
Сматри нэ переплутай , Кутузов яйця у Мелоні а ліжко з Меланією.
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15.07.2025 22:25 Ответить
он уже полгода не спит с Мелани. Они живут впорознь
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15.07.2025 22:51 Ответить
МелОні
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15.07.2025 23:18 Ответить
Тобто Тампон дав ***** ще 50 днів бомбити Україну а Україні дав людяності
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15.07.2025 21:23 Ответить
https://www.facebook.com/anna.mximenko?comment_id=Y29tbWVudDoyODYwNjgzODc0MzE5MDk4Xzc1NTE3NjcyMzY5OTcwNQ%3D%3D&__cft__[0]=AZXHaInAz8n6F5rGiT5jNcVF8U-QOTVV6zlmJnL2rDeK-eQ50cTrLMSoEdm0TwmX3cX73lJKOu47kvytxsvCXJy2Nous_13ldOkpTNwt-CQwBoSrn--9DfgFM4JwFJ1Kl_J9JXtuhL70VUHGh9Dj02alh8zK1fNWUaBATOzXbQD4XQ&__tn__=R-R Anna Maximenko

Насправді, маємо дякувати, що зброю Путіну не продає. Поки що. І не факт, що продаж зброї і є та сама "здєлка", яку Путін має укласти за 50 днів, з комісією посереднику, звісно.
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15.07.2025 21:34 Ответить
У всіх шахедах та ракетах кацапських купа електроніки американської , а ти далі дякуй американцям що вони кацапам "зброю не продають " (((( " Дякую тобі , товаришу трумп , що завдяки тобі по Україні щодня 500 шахедів летить , а на додачу кількадесят ракет "(((((
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15.07.2025 22:32 Ответить
Тільки 50? А чи можна бути впевненим, що потім не дасть ще 350, потім ще 750? Як каже Ілларіонов, поки він для України зробив нуль! Та крім того проголосував в оон разом з кацапами, п. корейцями та бульбашами проти України!
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15.07.2025 22:32 Ответить
Кого там называли "Мистер Нет" ? Вроде Молотова...
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15.07.2025 21:25 Ответить
Громико
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15.07.2025 21:26 Ответить
Загуглил. Обоих. Кто-то в трио просится.
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15.07.2025 21:28 Ответить
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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15.07.2025 21:26 Ответить
Усі хто сподівається що Тромб надасть Україні допомогу - наївні ідіоти!
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15.07.2025 21:26 Ответить
Чим далі, тим гірше. Рудий балабол.
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15.07.2025 21:26 Ответить
А як гарно почав! - роздухарився
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15.07.2025 21:26 Ответить
На даний момент (липень 2025 року) Ізраїль не має на озброєнні ракет JASSM.

Однак, Міністерство оборони Ізраїлю перебуває на просунутій стадії переговорів зі США щодо закупівлі цих крилатих ракет. Це міждержавна угода, яка потребує схвалення уряду США та Конгресу.

Наразі, основними операторами ракет JASSM є Сполучені Штати, Австралія, Фінляндія та Польща.
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15.07.2025 21:26 Ответить
На боці людяності...

ох і пі'дор лицемірний. Допомагати агресору вбивати дітей це ти ****** "на боці людяності"? Яка ж мразота, як воно існує будучи такою мраззю...
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15.07.2025 21:26 Ответить
А людяність крутіша за глибоке занепокоєння чи всеосяжну зтурбованність ??))
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15.07.2025 21:26 Ответить
Все,расходимся....поставки зброї закончились,так и не начавшись...Пациент очнулся от лекарств...Вчера-были Томагавки(но большие-по 5),а сегодня маленькие JASSM(но по три) и все равно-куй!
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15.07.2025 21:27 Ответить
все что не сделано за полгода - не будет сделано никогда. это кстати касается и Зеленского с компанией.
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15.07.2025 21:37 Ответить
Після основних "страшних" заяв бариги Трумпа, обіцяних ще з минулого тижня і вчора озвучених, в радісно-істеричних дописах та коментах недолугого товариства звучить рефреном - добрий дядько Сем Трумпович дасть Україні зброю. Не знаю чому, але все це товариство чомусь не здатне помітити, що ніякого "дасть" не буде! Буде "продасть" і не нам, а якби то союзникам по НАТО. А вже ті передадуть куплене ЗСУ. І коли це відбудеться, ніхто не знає. Навіть сам Трумп з магівцями з свого кабінету. Коротше, загальна атмосфера в інформаційному просторі, як в Одесі, в якій в таких випадках кажуть, - усьо буде харашо, тільки коли і кому невідомо.

Споживаючи всю цю придурочну інформацію, подумалось, що європейці, як сусіди України, хоч і не всі, намагаються допомогти нам погасити пожежу, запалену мерзенним сусідом підоРашкою, а США в особі Трумпа та його гегсетів замість того, щоб дати європейцям воду, ПРОДАЮТЬ її, наживаючись на нашій біді.
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15.07.2025 21:28 Ответить
Продать, це відмазка для американців.
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15.07.2025 22:18 Ответить
руда, обіссяна мавпа
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15.07.2025 21:29 Ответить
Я на ето пойтіть нє могу! - мнє надо посоветоваться с шефом
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15.07.2025 21:29 Ответить
Нууу, у нас є чудові Нептури, які благословив сам Бубочка у вечірній казці, є Пекло, Паляниця і ще багато-багато чого. Тому переживати так не варто. (Сарказм).
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15.07.2025 21:30 Ответить
У Трампа, нервовий зрив, від своїх же слів???
Гора з США, у понеділок, народила мишу!
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15.07.2025 21:31 Ответить
Да нет, оно запи*делось и тут же от кремлядей прилетела смачная отрезвляющая пи*дюлина.
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15.07.2025 21:37 Ответить
Хтось думав, що буде по іншому?
Але по марафону скажуть знову клятий трамп винен, бо ми вже всі гроші замість ракет витратили на дороги, понадіялись, а воно он як вийшло.
Винен в першу чергу громадянин зеленський та його банда, з них чому не питаєте?
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15.07.2025 21:31 Ответить
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15.07.2025 21:32 Ответить
Мне интересно сколько наивных идиотов повелось на *издобольство рыжей псины? Них оно не даст, так и будет тянуть кота за хвост, пока наши руководящие сыны израэлевы не здадут х-лу шо он требует.
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15.07.2025 21:33 Ответить
Іншими словами вчора Трамп дав 50 днів путіну для безкарного обстрілу України, і продав 3 німецькі Петріота, які ті і так збирались передати Україні.
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15.07.2025 21:33 Ответить
А я б не трумпа обсирав, а спитав -ЗЕ ,а де наші ракети ? Де Сапсан,довгий Нептун, реактивні дрони ? Херачити відосиками і кивати довбешкою на партнерів то звичайно добре...Але свої ракети-ще краще! ЗЕ-де українські ракети?
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15.07.2025 21:36 Ответить
Не є таємницею, що усі українські ракети під асфальтом.
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15.07.2025 21:43 Ответить
Так спитай , у нього офіціний портал є , якого ти на Цензорі бульки пускаєш ?
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15.07.2025 22:37 Ответить
Всьо! Кіна не буде - діда попустило
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15.07.2025 21:37 Ответить
Трамп ще потролив добряче дурня Зельку, що до його ударів по Москві. Знає, що у лупатого немає ракет і не буде. Бо дурне.
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15.07.2025 21:37 Ответить
Та шо ви причепилися до того Трампа. За ці 3,5 роки по факту ніхто ні на сантиметр від своєї позиції не відійшов. США, РФ, ЄС, КНР - всі чітко рухаються так, як і рухалися рік, два й три тому. Просто декорації змінюються. Отямтеся вже нарешті)
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15.07.2025 21:40 Ответить
"Я НЕ НА БОЦІ УКРАЇНИ І НЕ НА БОЦІ 3,14ДЕРАЦІЇ.АЛЕ ПОВНІСТЮ СТОЮ БУКВОЮ "ЗЮ" ПЕРЕД КАТОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КУЙЛОМ...
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15.07.2025 21:46 Ответить
Трамп уже достал даже свою жену:

"I go home. I tell the first lady, 'You know, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation.' She said, 'Oh, really? another city was just hit,'" he said.
https://www.foxnews.com/politics/trump-reveals-melanias-key-role-dealing-putin-ukraine-war
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15.07.2025 21:47 Ответить
Kak bi imejem dva Trampa,odin vcerasni,drugoj segodnia.Mozet dvojnik u nego takze jest?
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15.07.2025 21:48 Ответить
Рижа потвора, яка отримувала золодий дощ... А Гундосий гороші на ракети украв через дружбанів як Крищенко...
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15.07.2025 21:51 Ответить
Класичне ТАСО.
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15.07.2025 21:52 Ответить
Ну нічого.... Попили дурники кави в Ялті пару днів, і то добре.
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15.07.2025 21:53 Ответить
та яка кава? Трамп у розмові з Рютте вчора сказав, що потрібно слідкувати за тим, щоб Україна не увійшла у стан ейфорії від тих поставок зброї, а то ще захоче вийти з намірів Трампа укласти угоду про припинення вогню. тому забудь про каву у Ялті.. не в інтересах Трампа кава у Ялті. в його інтересах тупо припинення вогню і заморозка війни, щоб отримати Нобеля. і все. тому по факту не буде постачань далекобійної зброї, буде постачатись в першу чергу зброя оборонна і ППО. І риторика Трампа буде миротворча, без закликів бомбити мацкву. принаймні на протязі тих 50 днів, як мінімум. потім можуть ще 50 днів дати. Коротше кажучи, Чуб тут буде грати виключно на своїй стороні. коли буде потріно натиснути на нас, то він натисне, потрібно буде натиснути на ху йла теж натисне, проте не сильно, щоб залишати і надалі той можливий переговорний трек. ось така реальність. і ніякої кави. проте має бути вдячність від нас Чубу за зброю на 10 лярдів, яка буде поставлена нам протягом тих 50-и днів чи більше.
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15.07.2025 22:08 Ответить
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15.07.2025 21:54 Ответить
вот и все. недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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15.07.2025 21:59 Ответить
Коли його повісять на пам'ятнику Дж.Вашингтону тоді дадуть..Поки це було кремлевське чмо й зосталось..
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15.07.2025 21:59 Ответить
Стільки уваги цьому йолопу. Забудьте він нас не спасе треба власними руками що вийде те і робити.
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15.07.2025 22:02 Ответить
Все. Сьогодні в тампона чухається праве яйце і встав він з правої ноги.
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15.07.2025 22:04 Ответить
блд трамп = ТАКО.
по москві не бити, ракет не дам, сосіть буй.
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15.07.2025 22:05 Ответить
Сі насупив брови. Трамп- всрався.
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15.07.2025 22:06 Ответить
Можливо буде надавати через якихось європейців -втіхаря.
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15.07.2025 22:10 Ответить
воно нічого не буде робити бо воно на боці
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15.07.2025 22:12 Ответить
***** на нього взагалі увагу звертати
Робити своє та їбашити як захочемо та зможемо
Занадто багато та руда патароча уваги відволікає
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15.07.2025 22:16 Ответить
А чим іпашити? Може асфальтом?
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15.07.2025 22:38 Ответить
Одно сильно бесит---как же ржут в кремле?! И не только, а по всей кацапии и всякие ничтожества! И есть с чего. Аж завидно чуть. То то по всем каналам вся мразота паскудная начнёт стёб.
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15.07.2025 22:23 Ответить
Що ще не зрозуміло з агентом? Краснов у справі.
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15.07.2025 22:23 Ответить
Украине дальнобойные ракеты не даст.
Украине не даст.
Украине.
А кому то продаст. Кому то.
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15.07.2025 22:38 Ответить
Нк от рудий підор і вскрився прикінцево, кнур,
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15.07.2025 22:39 Ответить
Трамп про надання Україні далекобійних ракет JASSM: "США не робитимуть цього"

Трамп відомий господар свого слова: дає його і відбирає його після того, як його переповіли на вся лади.
Трамп напевно забув, або йому "нє доложілі", або він "НєДоПонял" що "запоминается последняя фраза".
У Трампа є всі шанси ввійти в історію не по тому що сказав, а потому, що потім з сказаного відкликав - "взял взад".
******************
50 днів Трампа для Росії. А якщо це для Путіна означає "Поторопись Владимир! У меня связаны руки". Щось подібне час від часу робив Байден..
*********************
Недавно повідомляли: Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України, - CBS News

Трамп розглядає можливість схвалення...?

Ще раз. МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Три слова, а з них дев'ять комбінацій непевності, необов'язковості - пустоти.

Можна навіть МОЖЛИВІСТЬ, СХВАЛЕННЯ, РОЗГЛЯДАЄ... Трамп розглядає можливість схвалення...?

Навіть не "Казав пан кожух дам..." Пан розглядає можливість схвалення дати кожуха ...?

Ще більш лукаво обережний принцип ніж у мера Одеси "Довіряй ділам, а не словам" навіть такого "господаря свого слова" як Трамп.

Навіть папи з Риму так витончено/изощренно (рос) не вміють глаголити-балаболити... Трамп і його спічрайтери майстри слова...

*********************
Трамп весь такой внезапный, весь такой порывистый... непредсказуемый такой, такой...

Может РЕЗКО/ВНЕЗАПНО, ... и передумать... Сменить злость на Путина на милость... Переключить накопившуюся злость на Зеленского -как -то надо разрядиться...*
*************************
Моделировать Трампа это как использовать плохой генератор случайных чисел, случайным образом выбирающий предсказуемую последовательность. Например числа Фибоначчи...

Математические свойства чисел Фибоначчи, все вроде бы логично.
Но только мы поняли, в чем дело, он, Трамп, переключился на последовательность простых чисел. Только ты адаптировался к простым, Трамп стал выдавать синусоиду.
Loose Cannon /некерована гармата/кулемет той Трамп - лучше и не скажешь
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15.07.2025 22:46 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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15.07.2025 22:57 Ответить
Ну от знову, як завжди..
Секта обожнювачів трумпа спіймала тугу жовту струю в обличча..
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15.07.2025 23:37 Ответить
 
 