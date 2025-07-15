Трамп про надання Україні далекобійних ракет JASSM: "США не робитимуть цього"
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM.
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.
"Ми не плануємо цього робити", - відповів Трамп на запитання, чи планують США передавати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети JASSM.
Президент США, який неодноразово заявляв, що його єдиним пріоритетом є швидке закінчення російсько-української війни, ухилився від відповіді, чи він тепер на боці України в кровопролитному конфлікті.
Трамп відповів, що він на стороні "людяності".
Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16.
За даними ЗМІ, дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км.
Будь ласка, зачекайте...
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Трамп вже з мільйон разів довів що він путінський ху'єсос, любій адекватній людина було зрозуміло що такі не міняються...
Меланія-жінка Президента-PeaceDaBola. Не путайте...
Насправді, маємо дякувати, що зброю Путіну не продає. Поки що. І не факт, що продаж зброї і є та сама "здєлка", яку Путін має укласти за 50 днів, з комісією посереднику, звісно.
Однак, Міністерство оборони Ізраїлю перебуває на просунутій стадії переговорів зі США щодо закупівлі цих крилатих ракет. Це міждержавна угода, яка потребує схвалення уряду США та Конгресу.
Наразі, основними операторами ракет JASSM є Сполучені Штати, Австралія, Фінляндія та Польща.
ох і пі'дор лицемірний. Допомагати агресору вбивати дітей це ти ****** "на боці людяності"? Яка ж мразота, як воно існує будучи такою мраззю...
Споживаючи всю цю придурочну інформацію, подумалось, що європейці, як сусіди України, хоч і не всі, намагаються допомогти нам погасити пожежу, запалену мерзенним сусідом підоРашкою, а США в особі Трумпа та його гегсетів замість того, щоб дати європейцям воду, ПРОДАЮТЬ її, наживаючись на нашій біді.
Гора з США, у понеділок, народила мишу!
Але по марафону скажуть знову клятий трамп винен, бо ми вже всі гроші замість ракет витратили на дороги, понадіялись, а воно он як вийшло.
Винен в першу чергу громадянин зеленський та його банда, з них чому не питаєте?
"I go home. I tell the first lady, 'You know, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation.' She said, 'Oh, really? another city was just hit,'" he said.
https://www.foxnews.com/politics/trump-reveals-melanias-key-role-dealing-putin-ukraine-war
по москві не бити, ракет не дам, сосіть буй.
Робити своє та їбашити як захочемо та зможемо
Занадто багато та руда патароча уваги відволікає
Украине не даст.
Украине.
А кому то продаст. Кому то.