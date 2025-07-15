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Новини допомога Україні від США Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Трамп про надання Україні далекобійних ракет JASSM: "США не робитимуть цього"

Трамп відповів чи Україна отримає ракети JASSM

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. 

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.

"Ми не плануємо цього робити", - відповів Трамп на запитання, чи планують США передавати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети JASSM.

Президент США, який неодноразово заявляв, що його єдиним пріоритетом є швидке закінчення російсько-української війни, ухилився від відповіді, чи він тепер на боці України в кровопролитному конфлікті.

Трамп відповів, що він на стороні "людяності".

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Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16. 

За даними ЗМІ, дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км.

Автор: 

зброя (7618) ракети (4115) США (23792) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+27
Тобто Тампон дав ***** ще 50 днів бомбити Україну а Україні дав людяності
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15.07.2025 21:23 Відповісти
+20
Все,расходимся....поставки зброї закончились,так и не начавшись...Пациент очнулся от лекарств...Вчера-были Томагавки(но большие-по 5),а сегодня маленькие JASSM(но по три) и все равно-куй!
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15.07.2025 21:27 Відповісти
+18
щільно бабуіна ***** за фаберже тримає. Краще ніж Мелані
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15.07.2025 21:22 Відповісти
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щільно бабуіна ***** за фаберже тримає. Краще ніж Мелані
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15.07.2025 21:22 Відповісти
Розкатали ми губу отримати користь від рижого п.дора.
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15.07.2025 21:27 Відповісти
Так в хто розкатував? Ті ж самі що шашликів від бубона чекали.
Трамп вже з мільйон разів довів що він путінський ху'єсос, любій адекватній людина було зрозуміло що такі не міняються...
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15.07.2025 21:31 Відповісти
Мелані - прем'єр-міністри Італії.
Меланія-жінка Президента-PeaceDaBola. Не путайте...
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15.07.2025 21:35 Відповісти
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15.07.2025 21:40 Відповісти
Літеру "я" загубив. І тільки того
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15.07.2025 21:49 Відповісти
Та шож ви такі серьозні .
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15.07.2025 21:55 Відповісти
Сматри нэ переплутай , Кутузов яйця у Мелоні а ліжко з Меланією.
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15.07.2025 22:25 Відповісти
Тобто Тампон дав ***** ще 50 днів бомбити Україну а Україні дав людяності
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15.07.2025 21:23 Відповісти
https://www.facebook.com/anna.mximenko?comment_id=Y29tbWVudDoyODYwNjgzODc0MzE5MDk4Xzc1NTE3NjcyMzY5OTcwNQ%3D%3D&__cft__[0]=AZXHaInAz8n6F5rGiT5jNcVF8U-QOTVV6zlmJnL2rDeK-eQ50cTrLMSoEdm0TwmX3cX73lJKOu47kvytxsvCXJy2Nous_13ldOkpTNwt-CQwBoSrn--9DfgFM4JwFJ1Kl_J9JXtuhL70VUHGh9Dj02alh8zK1fNWUaBATOzXbQD4XQ&__tn__=R-R Anna Maximenko

Насправді, маємо дякувати, що зброю Путіну не продає. Поки що. І не факт, що продаж зброї і є та сама "здєлка", яку Путін має укласти за 50 днів, з комісією посереднику, звісно.
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15.07.2025 21:34 Відповісти
У всіх шахедах та ракетах кацапських купа електроніки американської , а ти далі дякуй американцям що вони кацапам "зброю не продають " (((( " Дякую тобі , товаришу трумп , що завдяки тобі по Україні щодня 500 шахедів летить , а на додачу кількадесят ракет "(((((
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15.07.2025 22:32 Відповісти
Тільки 50? А чи можна бути впевненим, що потім не дасть ще 350, потім ще 750? Як каже Ілларіонов, поки він для України зробив нуль! Та крім того проголосував в оон разом з кацапами, п. корейцями та бульбашами проти України!
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15.07.2025 22:32 Відповісти
Кого там называли "Мистер Нет" ? Вроде Молотова...
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15.07.2025 21:25 Відповісти
Громико
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15.07.2025 21:26 Відповісти
Загуглил. Обоих. Кто-то в трио просится.
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15.07.2025 21:28 Відповісти
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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15.07.2025 21:26 Відповісти
Усі хто сподівається що Тромб надасть Україні допомогу - наївні ідіоти!
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15.07.2025 21:26 Відповісти
Чим далі, тим гірше. Рудий балабол.
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15.07.2025 21:26 Відповісти
А як гарно почав! - роздухарився
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15.07.2025 21:26 Відповісти
На даний момент (липень 2025 року) Ізраїль не має на озброєнні ракет JASSM.

Однак, Міністерство оборони Ізраїлю перебуває на просунутій стадії переговорів зі США щодо закупівлі цих крилатих ракет. Це міждержавна угода, яка потребує схвалення уряду США та Конгресу.

Наразі, основними операторами ракет JASSM є Сполучені Штати, Австралія, Фінляндія та Польща.
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15.07.2025 21:26 Відповісти
На боці людяності...

ох і пі'дор лицемірний. Допомагати агресору вбивати дітей це ти ****** "на боці людяності"? Яка ж мразота, як воно існує будучи такою мраззю...
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15.07.2025 21:26 Відповісти
А людяність крутіша за глибоке занепокоєння чи всеосяжну зтурбованність ??))
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15.07.2025 21:26 Відповісти
Все,расходимся....поставки зброї закончились,так и не начавшись...Пациент очнулся от лекарств...Вчера-были Томагавки(но большие-по 5),а сегодня маленькие JASSM(но по три) и все равно-куй!
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15.07.2025 21:27 Відповісти
все что не сделано за полгода - не будет сделано никогда. это кстати касается и Зеленского с компанией.
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Після основних "страшних" заяв бариги Трумпа, обіцяних ще з минулого тижня і вчора озвучених, в радісно-істеричних дописах та коментах недолугого товариства звучить рефреном - добрий дядько Сем Трумпович дасть Україні зброю. Не знаю чому, але все це товариство чомусь не здатне помітити, що ніякого "дасть" не буде! Буде "продасть" і не нам, а якби то союзникам по НАТО. А вже ті передадуть куплене ЗСУ. І коли це відбудеться, ніхто не знає. Навіть сам Трумп з магівцями з свого кабінету. Коротше, загальна атмосфера в інформаційному просторі, як в Одесі, в якій в таких випадках кажуть, - усьо буде харашо, тільки коли і кому невідомо.

Споживаючи всю цю придурочну інформацію, подумалось, що європейці, як сусіди України, хоч і не всі, намагаються допомогти нам погасити пожежу, запалену мерзенним сусідом підоРашкою, а США в особі Трумпа та його гегсетів замість того, щоб дати європейцям воду, ПРОДАЮТЬ її, наживаючись на нашій біді.
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15.07.2025 21:28 Відповісти
Продать, це відмазка для американців.
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15.07.2025 22:18 Відповісти
руда, обіссяна мавпа
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15.07.2025 21:29 Відповісти
Я на ето пойтіть нє могу! - мнє надо посоветоваться с шефом
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15.07.2025 21:29 Відповісти
Нууу, у нас є чудові Нептури, які благословив сам Бубочка у вечірній казці, є Пекло, Паляниця і ще багато-багато чого. Тому переживати так не варто. (Сарказм).
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15.07.2025 21:30 Відповісти
У Трампа, нервовий зрив, від своїх же слів???
Гора з США, у понеділок, народила мишу!
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15.07.2025 21:31 Відповісти
Да нет, оно запи*делось и тут же от кремлядей прилетела смачная отрезвляющая пи*дюлина.
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Хтось думав, що буде по іншому?
Але по марафону скажуть знову клятий трамп винен, бо ми вже всі гроші замість ракет витратили на дороги, понадіялись, а воно он як вийшло.
Винен в першу чергу громадянин зеленський та його банда, з них чому не питаєте?
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15.07.2025 21:31 Відповісти
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15.07.2025 21:32 Відповісти
Мне интересно сколько наивных идиотов повелось на *издобольство рыжей псины? Них оно не даст, так и будет тянуть кота за хвост, пока наши руководящие сыны израэлевы не здадут х-лу шо он требует.
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15.07.2025 21:33 Відповісти
Іншими словами вчора Трамп дав 50 днів путіну для безкарного обстрілу України, і продав 3 німецькі Петріота, які ті і так збирались передати Україні.
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15.07.2025 21:33 Відповісти
А я б не трумпа обсирав, а спитав -ЗЕ ,а де наші ракети ? Де Сапсан,довгий Нептун, реактивні дрони ? Херачити відосиками і кивати довбешкою на партнерів то звичайно добре...Але свої ракети-ще краще! ЗЕ-де українські ракети?
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15.07.2025 21:36 Відповісти
Не є таємницею, що усі українські ракети під асфальтом.
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15.07.2025 21:43 Відповісти
Так спитай , у нього офіціний портал є , якого ти на Цензорі бульки пускаєш ?
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15.07.2025 22:37 Відповісти
А які пісні по ******** кінчені журнашлюшки співали....
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15.07.2025 21:36 Відповісти
Всьо! Кіна не буде - діда попустило
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Трамп ще потролив добряче дурня Зельку, що до його ударів по Москві. Знає, що у лупатого немає ракет і не буде. Бо дурне.
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Та шо ви причепилися до того Трампа. За ці 3,5 роки по факту ніхто ні на сантиметр від своєї позиції не відійшов. США, РФ, ЄС, КНР - всі чітко рухаються так, як і рухалися рік, два й три тому. Просто декорації змінюються. Отямтеся вже нарешті)
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15.07.2025 21:40 Відповісти
"Я НЕ НА БОЦІ УКРАЇНИ І НЕ НА БОЦІ 3,14ДЕРАЦІЇ.АЛЕ ПОВНІСТЮ СТОЮ БУКВОЮ "ЗЮ" ПЕРЕД КАТОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КУЙЛОМ...
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15.07.2025 21:46 Відповісти
Трамп уже достал даже свою жену:

"I go home. I tell the first lady, 'You know, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation.' She said, 'Oh, really? another city was just hit,'" he said.
https://www.foxnews.com/politics/trump-reveals-melanias-key-role-dealing-putin-ukraine-war
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15.07.2025 21:47 Відповісти
Kak bi imejem dva Trampa,odin vcerasni,drugoj segodnia.Mozet dvojnik u nego takze jest?
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15.07.2025 21:48 Відповісти
Рижа потвора, яка отримувала золодий дощ... А Гундосий гороші на ракети украв через дружбанів як Крищенко...
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15.07.2025 21:51 Відповісти
Класичне ТАСО.
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15.07.2025 21:52 Відповісти
Ну нічого.... Попили дурники кави в Ялті пару днів, і то добре.
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15.07.2025 21:53 Відповісти
та яка кава? Трамп у розмові з Рютте вчора сказав, що потрібно слідкувати за тим, щоб Україна не увійшла у стан ейфорії від тих поставок зброї, а то ще захоче вийти з намірів Трампа укласти угоду про припинення вогню. тому забудь про каву у Ялті.. не в інтересах Трампа кава у Ялті. в його інтересах тупо припинення вогню і заморозка війни, щоб отримати Нобеля. і все. тому по факту не буде постачань далекобійної зброї, буде постачатись в першу чергу зброя оборонна і ППО. І риторика Трампа буде миротворча, без закликів бомбити мацкву. принаймні на протязі тих 50 днів, як мінімум. потім можуть ще 50 днів дати. Коротше кажучи, Чуб тут буде грати виключно на своїй стороні. коли буде потріно натиснути на нас, то він натисне, потрібно буде натиснути на ху йла теж натисне, проте не сильно, щоб залишати і надалі той можливий переговорний трек. ось така реальність. і ніякої кави. проте має бути вдячність від нас Чубу за зброю на 10 лярдів, яка буде поставлена нам протягом тих 50-и днів чи більше.
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15.07.2025 22:08 Відповісти
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15.07.2025 21:54 Відповісти
вот и все. недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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15.07.2025 21:59 Відповісти
Коли його повісять на пам'ятнику Дж.Вашингтону тоді дадуть..Поки це було кремлевське чмо й зосталось..
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15.07.2025 21:59 Відповісти
Стільки уваги цьому йолопу. Забудьте він нас не спасе треба власними руками що вийде те і робити.
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15.07.2025 22:02 Відповісти
Все. Сьогодні в тампона чухається праве яйце і встав він з правої ноги.
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15.07.2025 22:04 Відповісти
блд трамп = ТАКО.
по москві не бити, ракет не дам, сосіть буй.
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15.07.2025 22:05 Відповісти
Сі насупив брови. Трамп- всрався.
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15.07.2025 22:06 Відповісти
Можливо буде надавати через якихось європейців -втіхаря.
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15.07.2025 22:10 Відповісти
воно нічого не буде робити бо воно на боці
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15.07.2025 22:12 Відповісти
***** на нього взагалі увагу звертати
Робити своє та їбашити як захочемо та зможемо
Занадто багато та руда патароча уваги відволікає
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15.07.2025 22:16 Відповісти
А чим іпашити? Може асфальтом?
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15.07.2025 22:38 Відповісти
Одно сильно бесит---как же ржут в кремле?! И не только, а по всей кацапии и всякие ничтожества! И есть с чего. Аж завидно чуть. То то по всем каналам вся мразота паскудная начнёт стёб.
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15.07.2025 22:23 Відповісти
Що ще не зрозуміло з агентом? Краснов у справі.
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15.07.2025 22:23 Відповісти
Украине дальнобойные ракеты не даст.
Украине не даст.
Украине.
А кому то продаст. Кому то.
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15.07.2025 22:38 Відповісти
Нк от рудий підор і вскрився прикінцево, кнур,
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15.07.2025 22:39 Відповісти
 
 