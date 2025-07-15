Трамп про надання Україні далекобійних ракет JASSM: "США не робитимуть цього"

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.

"Ми не плануємо цього робити", - відповів Трамп на запитання, чи планують США передавати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети JASSM.

Президент США, який неодноразово заявляв, що його єдиним пріоритетом є швидке закінчення російсько-української війни, ухилився від відповіді, чи він тепер на боці України в кровопролитному конфлікті.

Трамп відповів, що він на стороні "людяності".

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Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16.

За даними ЗМІ, дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км.