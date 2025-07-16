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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп знову думає, що Путін хоче миру

Трамп змінив риторику щодо Путіна

Лідер США Дональд Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Про це глава Білого дому сказав журналістам в аеропорту Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів", - зазначив Трамп, коли в нього запитали, що Путін каже йому під час телефонних розмов.

При цьому президент США заявив, що не мав спілкування з кремлівським очільником після того, як у понеділок оголосив про можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона не піде на припинення війни в Україні.

Також читайте: Путін не злякався погроз Трампа і планує продовжити війну, - Reuters

Раніше Трамп заявив, що він не на боці України чи Росії, а Зеленський не має атакувати Москву. Також він зазначив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM.

Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16.

Автор: 

путін володимир (24299) Трамп Дональд (6470) війна в Україні (5268)


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Топ коментарі
+27
Вже просто ця маячня осточортіла ,за весь геноцид що творят рашиські кати відповідальний і рудий який легалізував міжнародного терориста.
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16.07.2025 06:49 Відповісти
+26
Пацієнт мобільний,але не при тямі(Палата,нагляд,ін'єкційно....(((
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16.07.2025 06:48 Відповісти
+25
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16.07.2025 06:53 Відповісти
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Пацієнт мобільний,але не при тямі(Палата,нагляд,ін'єкційно....(((
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16.07.2025 06:48 Відповісти
Майте повагу до дрєвності і маразму. До обіду ця волна в нього пройде, і до ночі він знову буде адекватний. А зранку? Світ побачить...
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16.07.2025 07:11 Відповісти
Спецкомісію треба збирати.
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16.07.2025 07:42 Відповісти
Мягкие стены!
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16.07.2025 07:25 Відповісти
Вже просто ця маячня осточортіла ,за весь геноцид що творят рашиські кати відповідальний і рудий який легалізував міжнародного терориста.
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16.07.2025 06:49 Відповісти
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16.07.2025 06:49 Відповісти
Хитродупі , ойбнуті і хворі ті, хто обирає кінчених мерзотників , вони співучасники
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16.07.2025 09:26 Відповісти
Опущений кукурікає. Під шконарь.
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16.07.2025 06:50 Відповісти
Чим там думати?
Там у голові одна рідина,і та галмівна..решта висохло.
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16.07.2025 06:50 Відповісти
Терпить же Земля подібних ідіотів.
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16.07.2025 06:52 Відповісти
ЛОХ це доля.
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16.07.2025 06:52 Відповісти
Воно і видно, як всю ніч не одна сотня мирних шахедів знову літала по Україні
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16.07.2025 06:53 Відповісти
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16.07.2025 06:53 Відповісти
Агент краснов звичайний
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16.07.2025 06:55 Відповісти
Синдром Данінга-Крюгера у всій своїй красі.
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16.07.2025 06:54 Відповісти
дайтє єму сєльодкі...
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16.07.2025 06:55 Відповісти
О це **************!!
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16.07.2025 07:02 Відповісти
Маня йому мізки вправить
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16.07.2025 07:03 Відповісти
Почитаєш що меле рудий пудель і здається що заходиш з розуму.
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16.07.2025 07:04 Відповісти
Звичайно хоче, хтось має сумніви? Просто це повинен бути мир на умовах пуйла з підконтрольною Україною і ще багатьма забаганками ....
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16.07.2025 07:07 Відповісти
Україні потрібно самій хвилюватись за свою безпеку, а не клянчити допомоги у всяких трумпаків-мудаків !!!
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16.07.2025 07:11 Відповісти
- Доброго дня, на що жалієтесь?
- Лікарю, у мене провали у пам'яті.
- Хмм, зрозуміло, а як часто?
- Що?
- Ну оці провали...
- Які провали?
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16.07.2025 07:12 Відповісти
Навіть моя дружина вже на це увагу звертає...
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16.07.2025 07:27 Відповісти
Значить добряче ху#ло тримає Трампа за яйця педофільським компроматом .
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16.07.2025 07:12 Відповісти
Два брата-акробата. Обидва скажені рюрікі. Нічого Трамп туди-сюди не думає і не передумає. Ві все вирішив давно. Тягне час. Йому Україна нафіг не потрібна. Ніяких ракет дураку Зельману він не дасть, ще і тролить піаніста стосовно ударів по Москві. У зеленого дебіла ракет немає, і Трамп це знає.
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16.07.2025 07:13 Відповісти
Я так бачу ти за ху... лостан більше переживаєш
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16.07.2025 07:49 Відповісти
О! Здається "мудрий нАрід" починає прозрівати! На сьомому році...
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16.07.2025 08:07 Відповісти
Дід пропустив черговий прийом пігулок?
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16.07.2025 07:13 Відповісти
знову пдр здав назад
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16.07.2025 07:15 Відповісти
ISW: У Кремлі заявляють, що вимоги Трампа - неприйнятні, війна в Україні триватиме
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16.07.2025 07:16 Відповісти
А що, хіба ця заява не свідчить про те що ху#ло хоче миру?
Він же і війну розпочав мабуть тому, що дуже хотів миру, все ж логічно...
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16.07.2025 07:44 Відповісти
Його вже прямим текстом навіть віслюк ху...ла посилає, а він все думає, що його бояться. Вже давно перестали боятися, знають, що такі люди нічого не зроблять, таргани в голові будуть проти, та і за яйця фсб тримає міцно
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16.07.2025 07:47 Відповісти
А який ви думали мирний план у Трампа ? Це такий як у Путлера !
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16.07.2025 08:13 Відповісти
❗️Перші поставки комплексів Patriot в Україну вже почалися, - Трамп про ті системи, які були обіцяні в рамках угоди з НАТО
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16.07.2025 07:18 Відповісти
Не плутай комплекси з ракетами. Почалися поставки аж ДЕСЯТИ ракет до комплексів Patriot!
І Трамп назвав державу звідки почалися поставки???
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16.07.2025 08:22 Відповісти
Вам ще місця зберігання скажи.
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16.07.2025 08:33 Відповісти
Дивіться і вивчайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия 30 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--98-126 [126] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция 36 M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--102-127 [127] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль некоторое количество M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--362-128 [128] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испания 18 M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--139-129 [129] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катар 34 M903 Partiot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--381-130 [130] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея 48 M902 Patriot PAC-3 CRI по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--288-131 [131] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Кувейт 35 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--367-132 [132] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды 18 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--120-133 [133] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B ОАЭ 37 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--392-134 [134] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша 2 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--126-135 [135] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румыния 4 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--132-136 [136] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия 108 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--384-137 [137] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США 480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--39-138 [138] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика более 72 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--317-139 [139] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция 12 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--143-140 [140] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 12 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--213-141 [141], всего должны быть переданы 3 батареи Patriot PAC-3 MSE от США и Германии, 2 ПУ от Нидерландовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-142 [142]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-143 [143]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-144 [144] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония 120 M902 PAC-3 собственного лицензионного производства по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--280-145 [145]
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16.07.2025 09:32 Відповісти
Рудий Донні думає? Не шукайте розуму в голові у Трампа, його там немає. Старий будуарний потасканий лев із гарему Епштейна.
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16.07.2025 07:23 Відповісти
У 80-ті роки, в Москві, "бл*ді" таких називали "павианами"... Навіть пісня була така, з приспівом: "Павиан, павиан, павиашка..."
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16.07.2025 07:30 Відповісти
Схоже що "центр прийняття рішень" у його організмі перемістився як і у мокшан.
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16.07.2025 07:35 Відповісти
Я казав, що треба почекати два тижня від промови трампанутого, а тут стільки і чекати не довелося, таргани в його голові побігли в іншому напрямку
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16.07.2025 07:39 Відповісти
Два чоботи - пара
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16.07.2025 07:45 Відповісти
Меланіє! Та давай йому завжди однакові таблетки! Не експериментуй!
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16.07.2025 08:03 Відповісти
Потім будемо чекати 90 днів.
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16.07.2025 08:06 Відповісти
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "давай, давай Владимир! Что еще я могу для тебя сделать!. Моїх 51 дней для тебя достаточно!"
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16.07.2025 08:06 Відповісти
Хвора людина...З ранку одне, по обіді друге, перед вечерею третє бачення Світу...маразматик на чолі супердержави....Погано.
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16.07.2025 08:20 Відповісти
Тампону просто не правильно переводять рузгий язик. Мир- це не мир, від слова примиритися, а світ. ***** хоче захопити світ, а не змиритися
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16.07.2025 08:22 Відповісти
Цякаво, як себе зараз почуває сенатор Грем, який у неділю заявив шо от у понеділок Додік вже все введе та натягне Зуйлу око на сраку. Вілчуває він, Грем, якийсь діскомфорт у районі свого нижнього білья чи ні, бо це ж треба було йому так обісратись з отой заявою.
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16.07.2025 08:24 Відповісти
Наш ішак теж в очі заглядав.
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16.07.2025 08:25 Відповісти
Так, він хоче миру. Але не проти задовільнитись і половиною. Для початку.
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16.07.2025 08:34 Відповісти
Трамп думає
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16.07.2025 08:34 Відповісти
А шо, гарний анекдот.
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16.07.2025 08:36 Відповісти
Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти в срок до 50 дней

Жалко, а что делать? Эти рецидивы бесповоротны. Усыпляйте.
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16.07.2025 08:41 Відповісти
Чергові "Новини з дурки"...
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16.07.2025 08:41 Відповісти
ТРАМПОТЕЗИ.

1. Казки про те, що Трамп питав Зеленського, мов - "Чого той не бомбить москву та пітер?, - намагання видати бажане за дійсне. Як нам розповіли, діалог був приблизно такого плану.
- Пан Президент, путін постійно б'є по наших містах, Київ щотижня під масованими атаками, нам потрібно більше ППО.

- Він б'є по Києву, а чого ви не б'єте по пітеру та москві?

- Дайте нам ракети, будемо і ми бити.

- Треба мати свої, ми не сторона конфлікту.
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16.07.2025 08:46 Відповісти
Ну і на останок. Вкотре прошу - не очаровуйтеся щоби не розчаровуватися. Не ведіться на Трамповські гойдалки - вони постійні і амплітуда коливань не буде змінюватися увесь час його правління, а воно нікому не потрібно - спочатку проклинати, потім співати осанну і так по кругу багато разів. Ніколи не слухайте Грема - він, хоча і ворог росії, але ніяк не друг України - лише політик флюгерного типу який нічого не вирішує у принципі і вірно обслуговує забаганки свого Президента. Нам своє робити. Зброя на 10 мільярдів "в основному" підготовлена до передачі, про це шеф Пентагону Хегсет доповів вчора Президенту. Ми знаємо про більшість її "номенклатури", дві позиції дуже цікаві, але я не маю права про них писати. Скажу одне про загальне враження від ознайомлення - буде більше захисту нашого неба та більше бронетехніки для розмінування та атакувальних дій.

Спокійно спостерігаємо за розвитком подій. Допомагаємо війську останнім, очікуємо на суттєве збільшення наших ударів як по лінії фронгту, так і по глибокому тилу рф, та віримо у краще - думаю що підсумки саміту ЄС - Китай та переговори Ван І та Рубіо будуть для України сприятливими.
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16.07.2025 08:47 Відповісти
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16.07.2025 08:54 Відповісти
 
 