Трамп знову думає, що Путін хоче миру

Лідер США Дональд Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Про це глава Білого дому сказав журналістам в аеропорту Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів", - зазначив Трамп, коли в нього запитали, що Путін каже йому під час телефонних розмов.

При цьому президент США заявив, що не мав спілкування з кремлівським очільником після того, як у понеділок оголосив про можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона не піде на припинення війни в Україні.

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Раніше Трамп заявив, що він не на боці України чи Росії, а Зеленський не має атакувати Москву. Також він зазначив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM.

Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16.