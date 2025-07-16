Трамп знову думає, що Путін хоче миру
Лідер США Дональд Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.
Про це глава Білого дому сказав журналістам в аеропорту Ендрюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів", - зазначив Трамп, коли в нього запитали, що Путін каже йому під час телефонних розмов.
При цьому президент США заявив, що не мав спілкування з кремлівським очільником після того, як у понеділок оголосив про можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона не піде на припинення війни в Україні.
Раніше Трамп заявив, що він не на боці України чи Росії, а Зеленський не має атакувати Москву. Також він зазначив, що не планує передавати Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM.
Нагадаємо, напередодні видання Military Watch Magazine писало, що Трамп розглядає можливість поставити Україні крилаті ракети повітряного базування JASSM. Ними можуть бути оснащені винищувачі F-16.
Будь ласка, зачекайте...
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Там у голові одна рідина,і та галмівна..решта висохло.
- Лікарю, у мене провали у пам'яті.
- Хмм, зрозуміло, а як часто?
- Що?
- Ну оці провали...
- Які провали?
Він же і війну розпочав мабуть тому, що дуже хотів миру, все ж логічно...
І Трамп назвав державу звідки почалися поставки???
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия 30 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--98-126 [126] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция 36 M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--102-127 [127] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль некоторое количество M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--362-128 [128] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испания 18 M901 Patriot PAC-2 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--139-129 [129] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катар 34 M903 Partiot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--381-130 [130] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея 48 M902 Patriot PAC-3 CRI по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--288-131 [131] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Кувейт 35 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--367-132 [132] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды 18 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--120-133 [133] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B ОАЭ 37 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--392-134 [134] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша 2 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--126-135 [135] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румыния 4 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--132-136 [136] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия 108 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--384-137 [137] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США 480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--39-138 [138] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика более 72 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--317-139 [139] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция 12 M903 Patriot PAC-3 MSE по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--143-140 [140] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 12 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--213-141 [141], всего должны быть переданы 3 батареи Patriot PAC-3 MSE от США и Германии, 2 ПУ от Нидерландовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-142 [142]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-143 [143]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-144 [144] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония 120 M902 PAC-3 собственного лицензионного производства по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--280-145 [145]
Жалко, а что делать? Эти рецидивы бесповоротны. Усыпляйте.
1. Казки про те, що Трамп питав Зеленського, мов - "Чого той не бомбить москву та пітер?, - намагання видати бажане за дійсне. Як нам розповіли, діалог був приблизно такого плану.
- Пан Президент, путін постійно б'є по наших містах, Київ щотижня під масованими атаками, нам потрібно більше ППО.
- Він б'є по Києву, а чого ви не б'єте по пітеру та москві?
- Дайте нам ракети, будемо і ми бити.
- Треба мати свої, ми не сторона конфлікту.
Спокійно спостерігаємо за розвитком подій. Допомагаємо війську останнім, очікуємо на суттєве збільшення наших ударів як по лінії фронгту, так і по глибокому тилу рф, та віримо у краще - думаю що підсумки саміту ЄС - Китай та переговори Ван І та Рубіо будуть для України сприятливими.