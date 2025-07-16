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Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що з огляду на темпи російського просування, Кремлю знадобиться щонайменше 70 років, щоб повністю окупувати територію України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції глав МЗС Люблінського трикутника у Любліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі "око за око", а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на 1 кв. км (захоплених територій - ред.). У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", - наголосив Сікорський.

Міністр зауважив, що Кремль нібито декларує готовність до мирних переговорів з Україною, але насправді це не так.

"Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", - резюмував він.

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Автор: 

росія (66710) Сікорський Радослав (287) війна в Україні (5268)


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Топ коментарі
+10
А Україні це нікуя тіпа не коштує...
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16.07.2025 20:16 Відповісти
+9
***** ото логіка, просто залізна млять. у нас що народжуваність як у афганістані ? ніт вона у 10 разів менша, і через 10-20 років тут взагалі не залишиться людей які будуть здатні тримати зброю у руках, якщо не закриють виїзд для всіх від 0-до смерті, а жінкинь за відсутність 3 і більше дітей будуть кидати до буцигарні, тільки у такому разі кацапи будуть захоплювати Україну ще 70 років....
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16.07.2025 20:18 Відповісти
+8
Доречі ***** може прожити ще 70 років. Легко. Він не може померти. Бо не може померти людина, яка вже померла. ***** це собіратєний образ кожного росіянина. Їм просто ФСБшники ще 70 лєт будуть показувати двійників ***** і казати "как хороша русская медицина", прям як за радяньських часів
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16.07.2025 20:22 Відповісти
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16.07.2025 20:13 Відповісти
УКРАЇНУ захопити? Йух відсмокче, воно *****.
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16.07.2025 20:15 Відповісти
grok.com сказав, що 143 роки всю Україну, а Донецьку область 4 роки, при нинішніх темпах наступу
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16.07.2025 20:16 Відповісти
це за наявності безлімітного мобілізаційного ресурсу та допомоги хоча б на сьогоднішньому рівні.
тому всі ці ШІ до сраки якщо не вмієш правильно давати запити
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16.07.2025 20:20 Відповісти
Доречі ***** може прожити ще 70 років. Легко. Він не може померти. Бо не може померти людина, яка вже померла. ***** це собіратєний образ кожного росіянина. Їм просто ФСБшники ще 70 лєт будуть показувати двійників ***** і казати "как хороша русская медицина", прям як за радяньських часів
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16.07.2025 20:22 Відповісти
Представляю путлеру 140 лет и он говорит в эфире все цели будут достигнуты,жертв нет
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16.07.2025 20:24 Відповісти
***** і тебе ще переживе, казки про холодильник це для тих хто вірить у "каву в ялті" та "ракет на 2-3 залпи"
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16.07.2025 20:26 Відповісти
ну мене наврядчи. я добре ухиляюсь
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16.07.2025 20:36 Відповісти
Та й не обов'язково) Он були царі, які вчепилися в Україну, далі Лєнін, генсеки там всякі, далі ось Путін. Ось вже скоро 400 років, вожді різні, а бажання хіба змінюються?) Так що 70 років - то навіть не дуже й багато.
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16.07.2025 20:52 Відповісти
Вся біда пізнього совка, що не вскормили молодих лідерів-комуністів, ота стара партійна ******* була ні на що не здатна і доживала своє. А молодих, борзих з амбіціями не було, тому у України і з'явився шанс побудувати державу, який ми успішно просрали на виборах 2019 року
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16.07.2025 20:57 Відповісти
за радянських часів були "перегони на лафєтах"...
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16.07.2025 21:43 Відповісти
Ресурс знайшли - Бангладеш працює (над демографіяєю напевне) а Микола воює. Без права на сім'ю, ротацію та відпочинок.
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16.07.2025 20:24 Відповісти
дцсвєш бангладешці такі тупі як "чурки" що беруть паспорти параші чи йдуть у армію мордору щоб його отримати ?.
не так, які приференції для бангладешця, з яйцями, дає наш паспорт ?
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16.07.2025 20:31 Відповісти
А чого пуйло ставив термін 60 днів? І трамп йому фактично дав цей термін
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16.07.2025 20:20 Відповісти
Вони курську облашсть за місяць збирались звільнити, по факти це зайняло більше пів року. Не завжди бажання з можливостями співпадають
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16.07.2025 20:23 Відповісти
Он на подводной лодке 8 месяцев назад говорил что скоро дожмем Украину, походу пока не захватит Донбасс будет разные сроки просить
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16.07.2025 20:28 Відповісти
Це приблизно виглядає як реально. Бо він впертий і на втрати пофіг.
А чи буде далі ред-лайн якийсь? Чи Европа не втрутиться і все як завжди..
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16.07.2025 20:33 Відповісти
Та он наверно даже не знает какие потери у него , так бы давно уже остановился бы
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16.07.2025 20:43 Відповісти
Генерали 100 % можуть око замилювати, малювати малі втрати...
Але ж на сотні тисяч чмобіків треба виплати під'омні і оклади і розмірі ********... Та ще пошепати з кабміном - бо він може доповідати/недоповідати які суми йдуть на гробові виплати в цілому, на пособія вдовам, на бєлиє "жигулі" та інші компенсації..
Так шо не ясно..
Може в кремлі й знають приблизні втрати але їм страшно відступати - якщо не пред'явити вялічіє ( хоча б якісь адмінкордони) то може знизу прийти питання - а коли розсекретите втрати та взагалі нахуа воно було нужнл...
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16.07.2025 20:51 Відповісти
Ну они ставят недосягаемые задачи, то буффеная зона в Харькове потом Сумы, сейчас за лето захватить весь Донбасс, там походу логики нет в действиях и они работают чисто по ситуации
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16.07.2025 21:01 Відповісти
А Україні це нікуя тіпа не коштує...
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16.07.2025 20:16 Відповісти
Коштує і ще як коштує, але що ти пропонуєш, капітулювати?
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16.07.2025 21:08 Відповісти
а вони кудись поспішають ?
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16.07.2025 20:17 Відповісти
***** ото логіка, просто залізна млять. у нас що народжуваність як у афганістані ? ніт вона у 10 разів менша, і через 10-20 років тут взагалі не залишиться людей які будуть здатні тримати зброю у руках, якщо не закриють виїзд для всіх від 0-до смерті, а жінкинь за відсутність 3 і більше дітей будуть кидати до буцигарні, тільки у такому разі кацапи будуть захоплювати Україну ще 70 років....
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16.07.2025 20:18 Відповісти
Для Оборони потрібна влада. Справжня . Якщо так і буде the до через півтора-два роки люди цілими загонами або сім'ями прориватись через кордон.
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16.07.2025 20:22 Відповісти
"Ця війна може завершитися за п'ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства"
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16.07.2025 20:18 Відповісти
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16.07.2025 20:21 Відповісти
Сикорский шо-то курит интересное ***** бы ближайшую десятку протянуть а тут ему 70 лет дают..
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16.07.2025 20:28 Відповісти
Не переживайте Зебіл здасть країну значно швидше ....
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16.07.2025 20:30 Відповісти
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16.07.2025 20:39 Відповісти
коли президент США або головний по НАТО скаже про фашистську російську ідеологію і імперіалізм ? може незабаром після цього і відбулись би якісь реальні дії, щоб поставити росію на місце
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16.07.2025 20:47 Відповісти
Солодкі мрії благородних ельфів - 70 років, а краще 100. Тільки навряд чи вийде - раніше або орки закінчаться, або люди, або й самі ельфи)
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16.07.2025 20:48 Відповісти
Ну, якщо почати бусифікувати поляків, потім німців...
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16.07.2025 21:21 Відповісти
 
 