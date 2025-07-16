Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що з огляду на темпи російського просування, Кремлю знадобиться щонайменше 70 років, щоб повністю окупувати територію України.
Про це він сказав під час спільної пресконференції глав МЗС Люблінського трикутника у Любліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі "око за око", а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на 1 кв. км (захоплених територій - ред.). У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", - наголосив Сікорський.
Міністр зауважив, що Кремль нібито декларує готовність до мирних переговорів з Україною, але насправді це не так.
"Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", - резюмував він.
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тому всі ці ШІ до сраки якщо не вмієш правильно давати запити
не так, які приференції для бангладешця, з яйцями, дає наш паспорт ?
А чи буде далі ред-лайн якийсь? Чи Европа не втрутиться і все як завжди..
Але ж на сотні тисяч чмобіків треба виплати під'омні і оклади і розмірі ********... Та ще пошепати з кабміном - бо він може доповідати/недоповідати які суми йдуть на гробові виплати в цілому, на пособія вдовам, на бєлиє "жигулі" та інші компенсації..
Так шо не ясно..
Може в кремлі й знають приблизні втрати але їм страшно відступати - якщо не пред'явити вялічіє ( хоча б якісь адмінкордони) то може знизу прийти питання - а коли розсекретите втрати та взагалі нахуа воно було нужнл...