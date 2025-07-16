Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що з огляду на темпи російського просування, Кремлю знадобиться щонайменше 70 років, щоб повністю окупувати територію України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції глав МЗС Люблінського трикутника у Любліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі "око за око", а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на 1 кв. км (захоплених територій - ред.). У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", - наголосив Сікорський.

Міністр зауважив, що Кремль нібито декларує готовність до мирних переговорів з Україною, але насправді це не так.

"Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", - резюмував він.

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