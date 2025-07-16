Російські дрони вдарили по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі, - Сікорський

Унаслідок сьогоднішньої російської дронової атаки на Вінницю пошкоджено завод польської групи Barlinek, унаслідок чого є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські дрони завдали удару по заводу групи Barlinek у Вінниці. Керівник заводу щойно повідомив мені, що удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.

Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - наголосив Сікорський.

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Нагадаємо, в ніч на середу, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю. Унаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури. За останніми даними, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані