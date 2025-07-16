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Новини Атака безпілотників
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Російські дрони вдарили по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі, - Сікорський

Наслідки удару по Вінниці

Унаслідок сьогоднішньої російської дронової атаки на Вінницю пошкоджено завод польської групи Barlinek, унаслідок чого є постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські дрони завдали удару по заводу групи Barlinek у Вінниці. Керівник заводу щойно повідомив мені, що удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.

Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - наголосив Сікорський.

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Сікорський про удар по Вінниці

Нагадаємо, в ніч на середу, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю. Унаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури. За останніми даними, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані

Автор: 

Вінниця (628) Вінницька область (1039) обстріл (29876) Польща (8694) Сікорський Радослав (287) Вінницький район (27)


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Казус Бейлі (об'явлення війни) чи казус Беббі (повні підгузники)???
"Вангую" що перше.
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16.07.2025 12:46 Відповісти
а де якесь ппо
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16.07.2025 13:07 Відповісти
Чула все.Були і літаки ,і ППО.Не злорадствуйте
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16.07.2025 13:16 Відповісти
 
 