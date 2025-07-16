Российские дроны ударили по заводу польской группы Barlinek в Виннице, есть пострадавшие, - Сикорский
В результате сегодняшней российской дроновой атаки на Винницу поврежден завод польской группы Barlinek, в результате чего есть пострадавшие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Российские дроны нанесли удар по заводу группы Barlinek в Виннице. Руководитель завода только что сообщил мне, что удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений. Есть раненые, двое из них с тяжелыми ожогами", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на месте происшествия работают украинские службы, а также польское консульство.
Преступная война Путина приближается к нашим границам", - подчеркнул Сикорский.
Напомним, в ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами по Винницуе. В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. По последним данным, 8 человек ранены, двое - в тяжелом состоянии.
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