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Новости Атака беспилотников
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Российские дроны ударили по заводу польской группы Barlinek в Виннице, есть пострадавшие, - Сикорский

Последствия удара по Виннице

В результате сегодняшней российской дроновой атаки на Винницу поврежден завод польской группы Barlinek, в результате чего есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Российские дроны нанесли удар по заводу группы Barlinek в Виннице. Руководитель завода только что сообщил мне, что удар был преднамеренным и осуществлялся с трех направлений. Есть раненые, двое из них с тяжелыми ожогами", - говорится в сообщении.

Он добавил, что на месте происшествия работают украинские службы, а также польское консульство.

Преступная война Путина приближается к нашим границам", - подчеркнул Сикорский.

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Сикорский об ударе по Виннице

Напомним, в ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами по Винницуе. В результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. По последним данным, 8 человек ранены, двое - в тяжелом состоянии.

Автор: 

Винница (730) Винницкая область (1055) обстрел (28552) Польша (8568) Сикорский Радослав (445) Винницкий район (22)


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Казус Бейлі (об'явлення війни) чи казус Беббі (повні підгузники)???
"Вангую" що перше.
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16.07.2025 12:46 Ответить
а де якесь ппо
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16.07.2025 13:07 Ответить
Чула все.Були і літаки ,і ППО.Не злорадствуйте
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16.07.2025 13:16 Ответить
 
 