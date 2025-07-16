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Чтобы захватить всю Украину, Путину понадобится 70 лет. Это будет дорого стоить РФ, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что учитывая темпы российского продвижения, Кремлю понадобится не менее 70 лет, чтобы полностью оккупировать территорию Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции глав МИД Люблинского треугольника в Люблине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не проигрывает. Она победила на море, в воздухе "око за око", а на суше победы России являются пирровыми: в зависимости от месяца - 100-300 солдат на 1 кв. км (захваченных территорий. - Ред.). В таком темпе России нужно будет 70 лет, чтобы захватить Украину. Она должна посчитать, чего это ей будет стоить", - подчеркнул Сикорский.

Министр отметил, что Кремль якобы декларирует готовность к мирным переговорам с Украиной, но на самом деле это не так.

"Эта война может завершиться за пять минут: когда Путин отдаст приказ российским войскам отступить. Я считаю, что длительный мир возможен при условии устранения первопричин войны, а ими являются фашистская идеология России и империализм. Необходима дерадикализация власти и российского общества", - резюмировал он.

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Автор: 

россия (96604) Сикорский Радослав (446) война в Украине (5229)


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Топ комментарии
+10
А Україні це нікуя тіпа не коштує...
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16.07.2025 20:16 Ответить
+9
***** ото логіка, просто залізна млять. у нас що народжуваність як у афганістані ? ніт вона у 10 разів менша, і через 10-20 років тут взагалі не залишиться людей які будуть здатні тримати зброю у руках, якщо не закриють виїзд для всіх від 0-до смерті, а жінкинь за відсутність 3 і більше дітей будуть кидати до буцигарні, тільки у такому разі кацапи будуть захоплювати Україну ще 70 років....
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16.07.2025 20:18 Ответить
+8
Доречі ***** може прожити ще 70 років. Легко. Він не може померти. Бо не може померти людина, яка вже померла. ***** це собіратєний образ кожного росіянина. Їм просто ФСБшники ще 70 лєт будуть показувати двійників ***** і казати "как хороша русская медицина", прям як за радяньських часів
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16.07.2025 20:22 Ответить
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По спокійному - іди лісом - зі своїми прогнозами
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16.07.2025 20:13 Ответить
УКРАЇНУ захопити? Йух відсмокче, воно *****.
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16.07.2025 20:15 Ответить
grok.com сказав, що 143 роки всю Україну, а Донецьку область 4 роки, при нинішніх темпах наступу
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16.07.2025 20:16 Ответить
це за наявності безлімітного мобілізаційного ресурсу та допомоги хоча б на сьогоднішньому рівні.
тому всі ці ШІ до сраки якщо не вмієш правильно давати запити
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16.07.2025 20:20 Ответить
Доречі ***** може прожити ще 70 років. Легко. Він не може померти. Бо не може померти людина, яка вже померла. ***** це собіратєний образ кожного росіянина. Їм просто ФСБшники ще 70 лєт будуть показувати двійників ***** і казати "как хороша русская медицина", прям як за радяньських часів
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16.07.2025 20:22 Ответить
Представляю путлеру 140 лет и он говорит в эфире все цели будут достигнуты,жертв нет
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16.07.2025 20:24 Ответить
***** і тебе ще переживе, казки про холодильник це для тих хто вірить у "каву в ялті" та "ракет на 2-3 залпи"
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16.07.2025 20:26 Ответить
ну мене наврядчи. я добре ухиляюсь
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16.07.2025 20:36 Ответить
Та й не обов'язково) Он були царі, які вчепилися в Україну, далі Лєнін, генсеки там всякі, далі ось Путін. Ось вже скоро 400 років, вожді різні, а бажання хіба змінюються?) Так що 70 років - то навіть не дуже й багато.
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16.07.2025 20:52 Ответить
Вся біда пізнього совка, що не вскормили молодих лідерів-комуністів, ота стара партійна ******* була ні на що не здатна і доживала своє. А молодих, борзих з амбіціями не було, тому у України і з'явився шанс побудувати державу, який ми успішно просрали на виборах 2019 року
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16.07.2025 20:57 Ответить
за радянських часів були "перегони на лафєтах"...
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16.07.2025 21:43 Ответить
Ресурс знайшли - Бангладеш працює (над демографіяєю напевне) а Микола воює. Без права на сім'ю, ротацію та відпочинок.
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16.07.2025 20:24 Ответить
дцсвєш бангладешці такі тупі як "чурки" що беруть паспорти параші чи йдуть у армію мордору щоб його отримати ?.
не так, які приференції для бангладешця, з яйцями, дає наш паспорт ?
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16.07.2025 20:31 Ответить
А чого пуйло ставив термін 60 днів? І трамп йому фактично дав цей термін
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16.07.2025 20:20 Ответить
Вони курську облашсть за місяць збирались звільнити, по факти це зайняло більше пів року. Не завжди бажання з можливостями співпадають
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16.07.2025 20:23 Ответить
Он на подводной лодке 8 месяцев назад говорил что скоро дожмем Украину, походу пока не захватит Донбасс будет разные сроки просить
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16.07.2025 20:28 Ответить
Це приблизно виглядає як реально. Бо він впертий і на втрати пофіг.
А чи буде далі ред-лайн якийсь? Чи Европа не втрутиться і все як завжди..
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16.07.2025 20:33 Ответить
Та он наверно даже не знает какие потери у него , так бы давно уже остановился бы
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16.07.2025 20:43 Ответить
Генерали 100 % можуть око замилювати, малювати малі втрати...
Але ж на сотні тисяч чмобіків треба виплати під'омні і оклади і розмірі ********... Та ще пошепати з кабміном - бо він може доповідати/недоповідати які суми йдуть на гробові виплати в цілому, на пособія вдовам, на бєлиє "жигулі" та інші компенсації..
Так шо не ясно..
Може в кремлі й знають приблизні втрати але їм страшно відступати - якщо не пред'явити вялічіє ( хоча б якісь адмінкордони) то може знизу прийти питання - а коли розсекретите втрати та взагалі нахуа воно було нужнл...
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16.07.2025 20:51 Ответить
Ну они ставят недосягаемые задачи, то буффеная зона в Харькове потом Сумы, сейчас за лето захватить весь Донбасс, там походу логики нет в действиях и они работают чисто по ситуации
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16.07.2025 21:01 Ответить
А Україні це нікуя тіпа не коштує...
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16.07.2025 20:16 Ответить
Коштує і ще як коштує, але що ти пропонуєш, капітулювати?
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16.07.2025 21:08 Ответить
а вони кудись поспішають ?
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16.07.2025 20:17 Ответить
***** ото логіка, просто залізна млять. у нас що народжуваність як у афганістані ? ніт вона у 10 разів менша, і через 10-20 років тут взагалі не залишиться людей які будуть здатні тримати зброю у руках, якщо не закриють виїзд для всіх від 0-до смерті, а жінкинь за відсутність 3 і більше дітей будуть кидати до буцигарні, тільки у такому разі кацапи будуть захоплювати Україну ще 70 років....
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16.07.2025 20:18 Ответить
Для Оборони потрібна влада. Справжня . Якщо так і буде the до через півтора-два роки люди цілими загонами або сім'ями прориватись через кордон.
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16.07.2025 20:22 Ответить
"Ця війна може завершитися за п'ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити. Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства"
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16.07.2025 20:18 Ответить
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16.07.2025 20:21 Ответить
Сикорский шо-то курит интересное ***** бы ближайшую десятку протянуть а тут ему 70 лет дают..
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16.07.2025 20:28 Ответить
Не переживайте Зебіл здасть країну значно швидше ....
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16.07.2025 20:30 Ответить
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16.07.2025 20:39 Ответить
коли президент США або головний по НАТО скаже про фашистську російську ідеологію і імперіалізм ? може незабаром після цього і відбулись би якісь реальні дії, щоб поставити росію на місце
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16.07.2025 20:47 Ответить
Солодкі мрії благородних ельфів - 70 років, а краще 100. Тільки навряд чи вийде - раніше або орки закінчаться, або люди, або й самі ельфи)
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16.07.2025 20:48 Ответить
Ну, якщо почати бусифікувати поляків, потім німців...
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16.07.2025 21:21 Ответить
 
 