Чтобы захватить всю Украину, Путину понадобится 70 лет. Это будет дорого стоить РФ, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что учитывая темпы российского продвижения, Кремлю понадобится не менее 70 лет, чтобы полностью оккупировать территорию Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции глав МИД Люблинского треугольника в Люблине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не проигрывает. Она победила на море, в воздухе "око за око", а на суше победы России являются пирровыми: в зависимости от месяца - 100-300 солдат на 1 кв. км (захваченных территорий. - Ред.). В таком темпе России нужно будет 70 лет, чтобы захватить Украину. Она должна посчитать, чего это ей будет стоить", - подчеркнул Сикорский.

Министр отметил, что Кремль якобы декларирует готовность к мирным переговорам с Украиной, но на самом деле это не так.

"Эта война может завершиться за пять минут: когда Путин отдаст приказ российским войскам отступить. Я считаю, что длительный мир возможен при условии устранения первопричин войны, а ими являются фашистская идеология России и империализм. Необходима дерадикализация власти и российского общества", - резюмировал он.

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