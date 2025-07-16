Зеленський: Трамп розуміє, що Путін йому бреше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює брехливість заяв президента РФ Володимира Путіна.
Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу Newsmax, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, що президент Трамп бачить це сам - не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна підтримувала всі американські ініціативи щодо припинення вогню, проте Путін постійно порушував домовленості. "Путін говорить одне, а потім бомбить. І він не хоче, щоб війна закінчилася", - додав президент.
За словами Зеленського, у США є розуміння, що Україна не повинна програти у війні, а також підтримка ключових оборонних потреб, зокрема постачання систем Patriot. Він також згадав позитивні сигнали від Білого дому щодо підтримки нового санкційного пакета проти РФ.
Зеленський наголосив, що санкції, які готує Вашингтон, можуть серйозно вдарити по доходах Кремля, зокрема з енергетичного сектору, і таким чином обмежити здатність Росії фінансувати агресію.
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Трамп бреше , ху @ло бреше
і Зеленський бреше з дЄрмаком ,
як кончені ушльопки і злодюги 😡
А при цьому страждають звичайні люди !!
безпомилкові ознаки брехні це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
- дональд трамп. цитати найвеличніших людей Всесвіту
Ага. І саме тому він дає путлєру по "2-3 тижні", а потім ще "50 днів"... Тобто, по факту, дозволяє до осені робити все, що йухлу заманеться. І саме тому припиняє постачання підтримки Україні (навіть тієї, що виділена адміністрацією "папєрєдніка").
Трампон розуміє, що бреше кремлівський щур, але тисне на Україну і Європу. Геніально!
А згадування про "томагавки", яким вчора зафлудили "тєлєгу" і інтернет - взагалі ні про що: ці ракети мають (на даний час) тільки морське базування. Колись були і сухопутні пускові, і до літаків підвішували, але то в минулому. Зараз, наче, знову займаються розробкою інших варіантів запуску.
Подивимось, що буде з купівлею озброєння для України, але, на мою думку, чогось "проривного не буде. Звісно, якщо "довгі Нептуни" і анонсовані "нетауруси" спільного з Німеччиною виробництва так і лишаться заявами, а не будуть в серії...