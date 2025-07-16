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Новини Зеленський про Трампа
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Зеленський: Трамп розуміє, що Путін йому бреше

Зеленський про спецтрибунал

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює брехливість заяв президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, що президент Трамп бачить це сам - не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна підтримувала всі американські ініціативи щодо припинення вогню, проте Путін постійно порушував домовленості. "Путін говорить одне, а потім бомбить. І він не хоче, щоб війна закінчилася", - додав президент.

За словами Зеленського, у США є розуміння, що Україна не повинна програти у війні, а також підтримка ключових оборонних потреб, зокрема постачання систем Patriot. Він також згадав позитивні сигнали від Білого дому щодо підтримки нового санкційного пакета проти РФ.

Зеленський наголосив, що санкції, які готує Вашингтон, можуть серйозно вдарити по доходах Кремля, зокрема з енергетичного сектору, і таким чином обмежити здатність Росії фінансувати агресію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: До Трампа США мали потужний пакет стримування, який Україна так і не отримала

Автор: 

Зеленський Володимир (24753) путін володимир (24299) Трамп Дональд (6470)


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Топ коментарі
+9
дурненкий. Трамп теж бреше. Трамп з путіним розвів усіх як кошенят
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16.07.2025 15:38 Відповісти
+7
Юрій, ви завжди могли дуже влучно сформулювати думку кожного адекватного і свідомого українця. Вас не забудуть за ваші слова і ваші дії.
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16.07.2025 15:39 Відповісти
+4
А ми розуміємо, що ти нам постійно брешеш. І що?
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16.07.2025 15:50 Відповісти
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16.07.2025 15:38 Відповісти
А ми розуміємо, що ти нам постійно брешеш. І що?
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16.07.2025 15:50 Відповісти
не бреше, а "говорить одне, а потім бомбить"
( в меми... терміново)
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16.07.2025 16:02 Відповісти
Ну тай що? Логіка і рижий несумісні. Диментація , маразм, ідіотизм , і це мабуть ще не все.
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16.07.2025 15:53 Відповісти
дурненкий. Трамп теж бреше. Трамп з путіним розвів усіх як кошенят
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16.07.2025 15:38 Відповісти
Юрій, ви завжди могли дуже влучно сформулювати думку кожного адекватного і свідомого українця. Вас не забудуть за ваші слова і ваші дії.
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16.07.2025 15:39 Відповісти
Подивимось на себе. Кого ми обради?
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16.07.2025 15:52 Відповісти
Так Каракай про українців і каже.
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16.07.2025 15:57 Відповісти
У трампона деменция, он не помнит что 5 минут назад было
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16.07.2025 15:40 Відповісти
Нашому теляті вовка б з'їсти!
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16.07.2025 15:42 Відповісти
А ти, *ука, не брешеш - ти прямо за сценарієм серіалу «Корупція на кістках». Без реклами, але з бюджету.
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16.07.2025 15:43 Відповісти
Всі брешуть , як собаки скажені -
Трамп бреше , ху @ло бреше
і Зеленський бреше з дЄрмаком ,
як кончені ушльопки і злодюги 😡
А при цьому страждають звичайні люди !!

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16.07.2025 15:43 Відповісти
і хто їм винен? самі обрали
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16.07.2025 15:57 Відповісти
зеля, він також чотирижди ухилянт, бо сам сам перданув, що чотири рази вірив трамп у, йдіть в дупу разом з ******...
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16.07.2025 15:46 Відповісти
Це не усвідомлення брехні, це шантаж: або даєш цінні об'єкти, або українці й далі воюють!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По факту, українці віддають життя за те, що порти, копалини переходять від фсб до трампа!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2025 15:49 Відповісти
Так война началась не при трампе
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16.07.2025 15:53 Відповісти
Ганна Бондар пісюш.
безпомилкові ознаки брехні це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
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16.07.2025 16:00 Відповісти
ах, обмануть мєня нє трудно. я сам обманіватса рад

- дональд трамп. цитати найвеличніших людей Всесвіту
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16.07.2025 16:00 Відповісти
А ты украинцам.
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16.07.2025 16:01 Відповісти
Глибока думка.Прям до простати глибока.
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16.07.2025 16:03 Відповісти
Иногда лучше промолчать... Кабы не испортил чего своими высказываниями. Ему лучше сейчас поймать паузу.. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2025 16:03 Відповісти
Брешуть Трампу обидва, він це теж розуміє.
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16.07.2025 16:04 Відповісти
Помовчав би краще зі своїми недолугими коментами - зробив би гарну послугу країні
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16.07.2025 16:09 Відповісти
Три брехуна - зеля, трампон і )(уйло! І всі вони вірять у свою "надпотужність"!
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16.07.2025 16:09 Відповісти
Дурень Зе нн розуміє що Доні здасть Україну в будь який момент.Може Зе готується працювати офіціантом в Маралаго?
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16.07.2025 16:09 Відповісти
кохання до путіня його згубить
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16.07.2025 16:18 Відповісти
"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше." Джерело: https://censor.net/ua/n3563603

Ага. І саме тому він дає путлєру по "2-3 тижні", а потім ще "50 днів"... Тобто, по факту, дозволяє до осені робити все, що йухлу заманеться. І саме тому припиняє постачання підтримки Україні (навіть тієї, що виділена адміністрацією "папєрєдніка").
Трампон розуміє, що бреше кремлівський щур, але тисне на Україну і Європу. Геніально!

А згадування про "томагавки", яким вчора зафлудили "тєлєгу" і інтернет - взагалі ні про що: ці ракети мають (на даний час) тільки морське базування. Колись були і сухопутні пускові, і до літаків підвішували, але то в минулому. Зараз, наче, знову займаються розробкою інших варіантів запуску.

Подивимось, що буде з купівлею озброєння для України, але, на мою думку, чогось "проривного не буде. Звісно, якщо "довгі Нептуни" і анонсовані "нетауруси" спільного з Німеччиною виробництва так і лишаться заявами, а не будуть в серії...
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16.07.2025 16:38 Відповісти
А ти , порхате, тільки правдк пт....ш. Сволото, щоб тебе вже занімило
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16.07.2025 16:42 Відповісти
 
 