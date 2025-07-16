Зеленський: Трамп розуміє, що Путін йому бреше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює брехливість заяв президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу Newsmax, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, що президент Трамп бачить це сам - не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна підтримувала всі американські ініціативи щодо припинення вогню, проте Путін постійно порушував домовленості. "Путін говорить одне, а потім бомбить. І він не хоче, щоб війна закінчилася", - додав президент.

За словами Зеленського, у США є розуміння, що Україна не повинна програти у війні, а також підтримка ключових оборонних потреб, зокрема постачання систем Patriot. Він також згадав позитивні сигнали від Білого дому щодо підтримки нового санкційного пакета проти РФ.

Зеленський наголосив, що санкції, які готує Вашингтон, можуть серйозно вдарити по доходах Кремля, зокрема з енергетичного сектору, і таким чином обмежити здатність Росії фінансувати агресію.

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