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Новости Зеленский о Трампе
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Зеленский: Трамп понимает, что Путин ему врет

Зеленский о спецтрибунале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает лживость заявлений президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет. И важно, что президент Трамп видит это сам - не то, что он узнает от кого-то другого, а то, что он видит сам", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживала все американские инициативы относительно прекращения огня, но Путин постоянно нарушал договоренности. "Путин говорит одно, а потом бомбит. И он не хочет, чтобы война закончилась", - добавил президент.

По словам Зеленского, у США есть понимание, что Украина не должна проиграть в войне, а также поддержка ключевых оборонных потребностей, в частности - поставки систем Patriot. Он также упомянул позитивные сигналы от Белого дома по поддержке нового санкционного пакета против РФ.

Зеленский отметил, что санкции, которые готовит Вашингтон, могут серьезно ударить по доходам Кремля, в частности - из энергетического сектора, и, таким образом, ограничить способность России финансировать агрессию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: До Трампа США имели мощный пакет сдерживания, который Украина так и не получила

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) путин владимир (31718) Трамп Дональд (5992)


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Топ комментарии
+4
дурненкий. Трамп теж бреше. Трамп з путіним розвів усіх як кошенят
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16.07.2025 15:38 Ответить
+4
Юрій, ви завжди могли дуже влучно сформулювати думку кожного адекватного і свідомого українця. Вас не забудуть за ваші слова і ваші дії.
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16.07.2025 15:39 Ответить
+2
Геніально!
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16.07.2025 15:38 Ответить
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Геніально!
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16.07.2025 15:38 Ответить
А ми розуміємо, що ти нам постійно брешеш. І що?
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16.07.2025 15:50 Ответить
не бреше, а "говорить одне, а потім бомбить"
( в меми... терміново)
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16.07.2025 16:02 Ответить
Ну тай що? Логіка і рижий несумісні. Диментація , маразм, ідіотизм , і це мабуть ще не все.
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16.07.2025 15:53 Ответить
дурненкий. Трамп теж бреше. Трамп з путіним розвів усіх як кошенят
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16.07.2025 15:38 Ответить
Юрій, ви завжди могли дуже влучно сформулювати думку кожного адекватного і свідомого українця. Вас не забудуть за ваші слова і ваші дії.
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16.07.2025 15:39 Ответить
Подивимось на себе. Кого ми обради?
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16.07.2025 15:52 Ответить
Так Каракай про українців і каже.
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16.07.2025 15:57 Ответить
У трампона деменция, он не помнит что 5 минут назад было
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16.07.2025 15:40 Ответить
Нашому теляті вовка б з'їсти!
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16.07.2025 15:42 Ответить
А ти, *ука, не брешеш - ти прямо за сценарієм серіалу «Корупція на кістках». Без реклами, але з бюджету.
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16.07.2025 15:43 Ответить
Всі брешуть , як собаки скажені -
Трамп бреше , ху @ло бреше
і Зеленський бреше з дЄрмаком ,
як кончені ушльопки і злодюги 😡
А при цьому страждають звичайні люди !!

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16.07.2025 15:43 Ответить
і хто їм винен? самі обрали
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16.07.2025 15:57 Ответить
зеля, він також чотирижди ухилянт, бо сам сам перданув, що чотири рази вірив трамп у, йдіть в дупу разом з ******...
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16.07.2025 15:46 Ответить
Це не усвідомлення брехні, це шантаж: або даєш цінні об'єкти, або українці й далі воюють!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По факту, українці віддають життя за те, що порти, копалини переходять від фсб до трампа!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2025 15:49 Ответить
Так война началась не при трампе
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16.07.2025 15:53 Ответить
Ганна Бондар пісюш.
безпомилкові ознаки брехні це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
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16.07.2025 16:00 Ответить
ах, обмануть мєня нє трудно. я сам обманіватса рад

- дональд трамп. цитати найвеличніших людей Всесвіту
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16.07.2025 16:00 Ответить
А ты украинцам.
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16.07.2025 16:01 Ответить
Глибока думка.Прям до простати глибока.
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16.07.2025 16:03 Ответить
Иногда лучше промолчать... Кабы не испортил чего своими высказываниями. Ему лучше сейчас поймать паузу.. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2025 16:03 Ответить
Брешуть Трампу обидва, він це теж розуміє.
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16.07.2025 16:04 Ответить
Помовчав би краще зі своїми недолугими коментами - зробив би гарну послугу країні
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16.07.2025 16:09 Ответить
Три брехуна - зеля, трампон і )(уйло! І всі вони вірять у свою "надпотужність"!
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16.07.2025 16:09 Ответить
Дурень Зе нн розуміє що Доні здасть Україну в будь який момент.Може Зе готується працювати офіціантом в Маралаго?
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16.07.2025 16:09 Ответить
 
 