Зеленский: Трамп понимает, что Путин ему врет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает лживость заявлений президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет. И важно, что президент Трамп видит это сам - не то, что он узнает от кого-то другого, а то, что он видит сам", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживала все американские инициативы относительно прекращения огня, но Путин постоянно нарушал договоренности. "Путин говорит одно, а потом бомбит. И он не хочет, чтобы война закончилась", - добавил президент.

По словам Зеленского, у США есть понимание, что Украина не должна проиграть в войне, а также поддержка ключевых оборонных потребностей, в частности - поставки систем Patriot. Он также упомянул позитивные сигналы от Белого дома по поддержке нового санкционного пакета против РФ.

Зеленский отметил, что санкции, которые готовит Вашингтон, могут серьезно ударить по доходам Кремля, в частности - из энергетического сектора, и, таким образом, ограничить способность России финансировать агрессию.

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