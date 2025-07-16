Зеленский: До Трампа США имели мощный пакет сдерживания, который Украина так и не получила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до президентства Дональда Трампа США имели мощный пакет сдерживания, который Украина хотела приобрести, однако помощь так и не предоставили.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsMax, передает Цензор.НЕТ.

"Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что демонстрация силы - ключевой фактор, способный заставить Путина сесть за стол переговоров. При этом, по словам главы государства, не обязательно ее применять - достаточно, чтобы враг знал о ее наличии.

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Также Зеленский отметил, что и США, и Европа знают о стремлении Украины к миру, но Россия "понимает только силу": "Поэтому только сильные санкции и сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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