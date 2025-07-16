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Новости Отношения Украины и США
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Зеленский: До Трампа США имели мощный пакет сдерживания, который Украина так и не получила

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до президентства Дональда Трампа США имели мощный пакет сдерживания, который Украина хотела приобрести, однако помощь так и не предоставили.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsMax, передает Цензор.НЕТ.

"Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что демонстрация силы - ключевой фактор, способный заставить Путина сесть за стол переговоров. При этом, по словам главы государства, не обязательно ее применять - достаточно, чтобы враг знал о ее наличии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский

Также Зеленский отметил, что и США, и Европа знают о стремлении Украины к миру, но Россия "понимает только силу": "Поэтому только сильные санкции и сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не атакует Киев во время визита Келлога, поскольку боится США, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) США (27514) Трамп Дональд (5992)


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Топ комментарии
+7
Потужне стримування було би як би своя балістика була.
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16.07.2025 14:23 Ответить
+7
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16.07.2025 14:25 Ответить
+6
Цей хронічний дурник не розуміє, що трамп схожий з ним - і тому, іншому аби щось проп#здіти, а далі як буде, так і буде!
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16.07.2025 14:31 Ответить
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Зеленський: Путін боїться Америки - приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів
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16.07.2025 14:17 Ответить
Ну в субботу и воскресенья тоже не было обстрелов Киева и тогда Келога не было
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16.07.2025 14:20 Ответить
Зараз Трамп розкошелиться
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16.07.2025 14:17 Ответить
Вже не ДАЙТЕ, бодай ПРОДАЙТЕ. А рижий п.дор думать буде.
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16.07.2025 14:28 Ответить
Якось так - США буквально нашпиговані зброєю - одних Ф -16 тільки 3000 тис в Аризоні провітрюються
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16.07.2025 14:31 Ответить
Не вноси разлад в семью. Мелания такие действия вряд ли одобрит.
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16.07.2025 14:22 Ответить
⚡️Високошвидкісні українські дрони-перехоплювачі вже починають збивати російські «шахеди», - ODIN
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16.07.2025 14:22 Ответить
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16.07.2025 14:25 Ответить
Класна модель до речі з точки зону простоти зборки і маштабування. Тепер ще виробницвто децентралізувати або під землю десь в Києві сховати.
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16.07.2025 14:32 Ответить
Потужне стримування було би як би своя балістика була.
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16.07.2025 14:23 Ответить
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16.07.2025 14:25 Ответить
Як ти патологічно ненавидиш Порошенка,так Трамп ненавидить Байдена.Ти накаркаєш що Трамп знову перегляне те що обіцяє.
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16.07.2025 14:23 Ответить
Цей хронічний дурник не розуміє, що трамп схожий з ним - і тому, іншому аби щось проп#здіти, а далі як буде, так і буде!
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16.07.2025 14:31 Ответить
Про українську балістику хрипата наркєта вже і не заїкається
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16.07.2025 14:33 Ответить
Як цікаво! До Зєлєнского в України теж пакет оборонний намічався, який однак при Зєлєнскому Україна так і не отримала.
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16.07.2025 14:40 Ответить
Він не може просто перестати срати хоча б один день на дипломатичні стосунки з США?
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16.07.2025 14:42 Ответить
Мабуть зєля хоче сказати, що час робити власну зброю?
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16.07.2025 14:45 Ответить
Він про це періодично згадує в своїх "вечірніх казках".
Правда для цьго нічого не робиться.
Але то таке...
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16.07.2025 14:58 Ответить
Та нє, ще рано. Куди йому поспішати, він же "не збирається бути «президентом» 30-35 років". Ще встигне.
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16.07.2025 15:00 Ответить
Потужний пакет - це про чорний пакет Hugo Boss?
Чи про чорний або синій пакет BMW на 50 кг?
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16.07.2025 14:51 Ответить
"Поверніть нам старого Байдена!"Во як лідор нації заспівав!
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16.07.2025 15:04 Ответить
Пам'ятаю, як оманський осел гундосив, що лендліз Україні не потрібний.
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16.07.2025 15:08 Ответить
Из за мародеров зелени Украину лишают помощи.
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16.07.2025 16:07 Ответить
 
 