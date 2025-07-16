Зеленський: До Трампа США мали потужний пакет стримування, який Україна так і не отримала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до президентства Дональда Трампа США мали потужний пакет стримування, який Україна хотіла придбати, однак допомогу так і не надали.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NewsMax, передає Цензор.НЕТ.

"Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що демонстрація сили - ключовий фактор, здатний змусити Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому, за словами глави держави, не обов’язково її застосовувати - достатньо, щоб ворог знав про її наявність.

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Також Зеленський зазначив, що і США, і Європа знають про прагнення України до миру, але Росія "розуміє лише силу": "Тому лише сильні санкції і сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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