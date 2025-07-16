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Новини Відносини України та США
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Зеленський: До Трампа США мали потужний пакет стримування, який Україна так і не отримала

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до президентства Дональда Трампа США мали потужний пакет стримування, який Україна хотіла придбати, однак допомогу так і не надали.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NewsMax, передає Цензор.НЕТ.

"Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що демонстрація сили - ключовий фактор, здатний змусити Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому, за словами глави держави, не обов’язково її застосовувати - достатньо, щоб ворог знав про її наявність.

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Також Зеленський зазначив, що і США, і Європа знають про прагнення України до миру, але Росія "розуміє лише силу": "Тому лише сильні санкції і сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24753) США (23815) Трамп Дональд (6470)


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Топ коментарі
+7
Потужне стримування було би як би своя балістика була.
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16.07.2025 14:23 Відповісти
+7
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16.07.2025 14:25 Відповісти
+6
Цей хронічний дурник не розуміє, що трамп схожий з ним - і тому, іншому аби щось проп#здіти, а далі як буде, так і буде!
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16.07.2025 14:31 Відповісти
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Зеленський: Путін боїться Америки - приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів
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16.07.2025 14:17 Відповісти
Ну в субботу и воскресенья тоже не было обстрелов Киева и тогда Келога не было
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16.07.2025 14:20 Відповісти
Зараз Трамп розкошелиться
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16.07.2025 14:17 Відповісти
Вже не ДАЙТЕ, бодай ПРОДАЙТЕ. А рижий п.дор думать буде.
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16.07.2025 14:28 Відповісти
Якось так - США буквально нашпиговані зброєю - одних Ф -16 тільки 3000 тис в Аризоні провітрюються
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16.07.2025 14:31 Відповісти
Не вноси разлад в семью. Мелания такие действия вряд ли одобрит.
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16.07.2025 14:22 Відповісти
⚡️Високошвидкісні українські дрони-перехоплювачі вже починають збивати російські «шахеди», - ODIN
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16.07.2025 14:22 Відповісти
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16.07.2025 14:25 Відповісти
Класна модель до речі з точки зону простоти зборки і маштабування. Тепер ще виробницвто децентралізувати або під землю десь в Києві сховати.
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16.07.2025 14:32 Відповісти
Потужне стримування було би як би своя балістика була.
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16.07.2025 14:23 Відповісти
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16.07.2025 14:25 Відповісти
Як ти патологічно ненавидиш Порошенка,так Трамп ненавидить Байдена.Ти накаркаєш що Трамп знову перегляне те що обіцяє.
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16.07.2025 14:23 Відповісти
Цей хронічний дурник не розуміє, що трамп схожий з ним - і тому, іншому аби щось проп#здіти, а далі як буде, так і буде!
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16.07.2025 14:31 Відповісти
Про українську балістику хрипата наркєта вже і не заїкається
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16.07.2025 14:33 Відповісти
Як цікаво! До Зєлєнского в України теж пакет оборонний намічався, який однак при Зєлєнскому Україна так і не отримала.
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16.07.2025 14:40 Відповісти
Він не може просто перестати срати хоча б один день на дипломатичні стосунки з США?
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16.07.2025 14:42 Відповісти
Мабуть зєля хоче сказати, що час робити власну зброю?
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16.07.2025 14:45 Відповісти
Він про це періодично згадує в своїх "вечірніх казках".
Правда для цьго нічого не робиться.
Але то таке...
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16.07.2025 14:58 Відповісти
Та нє, ще рано. Куди йому поспішати, він же "не збирається бути «президентом» 30-35 років". Ще встигне.
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16.07.2025 15:00 Відповісти
Потужний пакет - це про чорний пакет Hugo Boss?
Чи про чорний або синій пакет BMW на 50 кг?
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16.07.2025 14:51 Відповісти
"Поверніть нам старого Байдена!"Во як лідор нації заспівав!
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16.07.2025 15:04 Відповісти
Пам'ятаю, як оманський осел гундосив, що лендліз Україні не потрібний.
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16.07.2025 15:08 Відповісти
Из за мародеров зелени Украину лишают помощи.
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16.07.2025 16:07 Відповісти
Тромб став викручуватись , як воша на гребінці, відійшовши від хейту України і захисту пітьми, до обмежених поставок оборонних озброень для ЗСУ, не просто так. А через те, що стали поволі зявлятись відосики з кейсу Епштейна з його, Тромба, фізією. Що можуть стати загрозою для його політичної кар'єри. Тож, він вирішив потрохи відволікти увагу американців на підлатати власні рейтинги за рахунок України. Звісно, без шкоди для *****.
https://x.com/ChrisDJackson/status/1945157283228361001 Тут - одне з відео.
Далі буде...
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16.07.2025 16:57 Відповісти
 
 