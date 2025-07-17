У Трампа есть сила поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам, чтобы прекратить войну против Украины, но у Дональда Трампа есть сила заставить диктатора РФ "встать на колени", ускорив жесткие санкции.

Об этом глава государства сказал в интервью The New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, жесткие санкции смогут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Он (Путин) должен это почувствовать", - сказал президент.

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Лидер Украины заявил, что он "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление американского президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Однако, по словам Зеленского, 50-дневный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страшный", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что решением для более чем трехлетнего кровопролития является заставить Путина захотеть закончить войну.

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Президент Украины говорит, что пленные россияне не понимают цель войны и частным образом выступают против нее, хотя не могут публично высказываться, потому что боятся тюрьмы.

"Но когда людей... увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", - отметил Зеленский.

По его словам, с помощью этой стратегии Трамп мог бы положить конец войне, поскольку одержимый властью Путин потеряет аппетит к продолжению насилия, если потеряет поддержку своего народа.

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