У Трампа есть сила поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам, чтобы прекратить войну против Украины, но у Дональда Трампа есть сила заставить диктатора РФ "встать на колени", ускорив жесткие санкции.
Об этом глава государства сказал в интервью The New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Зеленского, жесткие санкции смогут вызвать "социальный взрыв" в России.
"Он (Путин) должен это почувствовать", - сказал президент.
Лидер Украины заявил, что он "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление американского президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.
Однако, по словам Зеленского, 50-дневный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.
"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страшный", - подчеркнул он.
Зеленский заявил, что решением для более чем трехлетнего кровопролития является заставить Путина захотеть закончить войну.
Президент Украины говорит, что пленные россияне не понимают цель войны и частным образом выступают против нее, хотя не могут публично высказываться, потому что боятся тюрьмы.
"Но когда людей... увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", - отметил Зеленский.
По его словам, с помощью этой стратегии Трамп мог бы положить конец войне, поскольку одержимый властью Путин потеряет аппетит к продолжению насилия, если потеряет поддержку своего народа.
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Через 50 днів не зміниться ні-чо-гі-сінь-ко.
25 безпекових угод працюють? тільки падлО гроші викатало, краще дронів хлопцям купили б.
а ще ракета-бомба-петарда паляніца
Де ж цей план,ще пилом не припав?
P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому приходиться маневрувати ?