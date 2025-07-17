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Новости Санкции США против России Прекращение войны Отношения Трампа и путина
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У Трампа есть сила поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам, чтобы прекратить войну против Украины, но у Дональда Трампа есть сила заставить диктатора РФ "встать на колени", ускорив жесткие санкции.

Об этом глава государства сказал в интервью The New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, жесткие санкции смогут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Он (Путин) должен это почувствовать", - сказал президент.

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Лидер Украины заявил, что он "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление американского президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Однако, по словам Зеленского, 50-дневный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страшный", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что решением для более чем трехлетнего кровопролития является заставить Путина захотеть закончить войну.

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Президент Украины говорит, что пленные россияне не понимают цель войны и частным образом выступают против нее, хотя не могут публично высказываться, потому что боятся тюрьмы.

"Но когда людей... увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", - отметил Зеленский.

По его словам, с помощью этой стратегии Трамп мог бы положить конец войне, поскольку одержимый властью Путин потеряет аппетит к продолжению насилия, если потеряет поддержку своего народа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21252) путин владимир (31723) Трамп Дональд (6003) война в Украине (5244)


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Топ комментарии
+9
Пердь в калюжу. Знову.
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17.07.2025 16:18 Ответить
+7
"кТО ти? голас із нєаткуда?

25 безпекових угод працюють? тільки падлО гроші викатало, краще дронів хлопцям купили б.
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17.07.2025 16:24 Ответить
+6
Буратінка, давай краще про себе, а не про трампона; про асфальтові шляхи та розформування/розмінування у 2021-2022 роках.
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17.07.2025 16:18 Ответить
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Цей своїми мірками все міряє. Колись сам заявляв, що готовий стати по добрій волі. напевне це для нього звичний спосіб щось попросити і сильнішого.
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17.07.2025 16:15 Ответить
Скільки до рижого не підлизуйся, а п.дор п.дора не зобідить.
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17.07.2025 16:38 Ответить
50 днів - Трамп вже ганяє шарики
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17.07.2025 16:16 Ответить
Пердь в калюжу. Знову.
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17.07.2025 16:18 Ответить
Буратінка, давай краще про себе, а не про трампона; про асфальтові шляхи та розформування/розмінування у 2021-2022 роках.
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17.07.2025 16:18 Ответить
Із якого такого лиха Трамп буде ставити на коліна свого "друга" та кумира?
Через 50 днів не зміниться ні-чо-гі-сінь-ко.
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17.07.2025 16:20 Ответить
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17.07.2025 16:24 Ответить
Сзади гогошары чьо не пририсовали? А так , все сходится.
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17.07.2025 16:39 Ответить
"кТО ти? голас із нєаткуда?

25 безпекових угод працюють? тільки падлО гроші викатало, краще дронів хлопцям купили б.
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17.07.2025 16:24 Ответить
шо ви батенька ..їх АЖ 28 !!!! ))

а ще ракета-бомба-петарда паляніца
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17.07.2025 16:27 Ответить
Треба оновити "План перемоги" і записати,що "Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути".
Де ж цей план,ще пилом не припав?
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17.07.2025 16:25 Ответить
Дурень думкою багатіє !
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17.07.2025 16:26 Ответить
Дурак думкою багатіє.
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17.07.2025 16:27 Ответить
зельонський вже просто не знає як ще трампону відсмоктати
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17.07.2025 16:28 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtX75LIyj5Mk&ved=2ahUKEwjl24TD_8OOAxW3BxAIHVvAH8EQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw32_hL4F8g-576v4Y4Q4oS0
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17.07.2025 16:29 Ответить
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"

P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому приходиться маневрувати ?
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17.07.2025 16:34 Ответить
Кого - Чего?(чытыо?) и кто? мае вiдчути: Трамп силу , чи муйлуша коленную стойку (Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський )
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17.07.2025 16:36 Ответить
Дивно чути такі слова від людини, яка сама довгий час намагалася знайти бажання миру в очах путіна.....
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17.07.2025 16:42 Ответить
...обратился к Трампу...https://youtu.be/b1_458Fm1zs обратился к Путину
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17.07.2025 16:53 Ответить
КВН, та й годi.
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17.07.2025 16:55 Ответить
ти допистишся, що він тебе поставить на коліна скоріше. нах таке ляпати, провокувати когось чи підюджувати. Чуб таких діалогів не любить і вже не раз казав публічно, що Вава говорить багато зайвого.
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17.07.2025 16:57 Ответить
Видать Келлог не выдержал нашего потужного и его шапито поэтому и уехал через два дня😂🤣
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17.07.2025 17:05 Ответить
 
 