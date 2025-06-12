УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13781 відвідувач онлайн
Новини Відносини Зеленського та Трампа
3 802 23

Келлог переконував Трампа зважати на проблеми, які має Зеленський

Келлог переконував Трампа щодо Зеленського

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що намагався донести до Дональда Трампа, які зусилля робить президент Володимир Зеленський для досягнення миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Келлог казав Трампу, що "у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський".

"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", - пояснив він.

Водночас, зазначив Келлог, у США іноді не бачать цього, бо "не ставлять себе на місце" українців та "не розуміють, як вибратися з цієї ситуації".

Також читайте: Для миру потрібні двоє, - Каллас закликала до тиску на Росію

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) США (23449) Трамп Дональд (6147) Келлог Кіт (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Хоч одна порядна людина в адміністрації Трампа!
показати весь коментар
12.06.2025 14:16 Відповісти
+4
це ДОПОМОГА УКРАЇНІ, дурню !!!!

а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"

дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:23 Відповісти
+2
Он воно як виявляється! Чого там вже порівнювати зеленського з якимось Лінкольном - месія і ніяк не менше!
показати весь коментар
12.06.2025 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЭТ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗЕЛЁНКИ)))
показати весь коментар
12.06.2025 14:13 Відповісти
це ДОПОМОГА УКРАЇНІ, дурню !!!!

а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"

дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:23 Відповісти
Сам тИ ДУРЕНЬ!ДЕ ЦЯ ДОПОМОГА?А?В ЕИШЕНЯШ ЗЕ УЙОБКИВ!!!???ДУРЕНЬ!!!
показати весь коментар
12.06.2025 14:26 Відповісти
....абывырлаг.

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:39 Відповісти
Естественно в твоей МАКИТРЕ
показати весь коментар
12.06.2025 14:42 Відповісти
водкі нєт, іді домой !

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:44 Відповісти
Хоч одна порядна людина в адміністрації Трампа!
показати весь коментар
12.06.2025 14:16 Відповісти
Верится с трудом, сейчас американцы будут рассказывать друг за друга сказки...
показати весь коментар
12.06.2025 14:16 Відповісти
Донька Кіта Келлога допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP - волонтер в Україні.

https://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Донька Кіта Келлога допомагаєhttps://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP

"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру
Джерело: https://censor.net/ua/n3556457

слово доньки для тата - закон, так в гарних родинах
показати весь коментар
12.06.2025 14:32 Відповісти
Он воно як виявляється! Чого там вже порівнювати зеленського з якимось Лінкольном - месія і ніяк не менше!
показати весь коментар
12.06.2025 14:21 Відповісти
бо інакше рудий інакше НЕ зрозуміє - йому потрібна потужна гіпербола.

на старості літ пану Генералу Келогу довелось стати цицероном

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:34 Відповісти
Та тому рудому хоч гіпербола, хоч парабола! Як це вплине на його схиблений мозок всеодно не вгадаєш!
показати весь коментар
12.06.2025 14:48 Відповісти
Щось я заплутався наше Зе - лінкольн, чи чертіль?
показати весь коментар
12.06.2025 14:21 Відповісти
та хоч Дарт Вейдер, аби Зірку Смерті для ЗСУ дали

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:35 Відповісти
Коли в США починає припікати власними Майданами - з палуби WH/DFТ на Потомаку будуть намагатись зіскочити на берег. Підготовку до цього ми вже спостерігаємо.
показати весь коментар
12.06.2025 14:25 Відповісти
Ви там один одного стоїте! - м"ягко сказано
показати весь коментар
12.06.2025 14:25 Відповісти
А наркоманія вважається проблемою?
показати весь коментар
12.06.2025 14:28 Відповісти
виглядає як чувака зараз кікатимуть і воно мекає та бекає щоб виправдатися що нічого не зробив.
не здивуюся якщо цей келог і місяця не протягне, здивуюся якщо протягне.
показати весь коментар
12.06.2025 14:33 Відповісти
підгорає, кацапе ?

в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем

.
показати весь коментар
12.06.2025 14:38 Відповісти
Розумна людина...можливо саме йому доручать написати некролог для Трампа...чесний
показати весь коментар
12.06.2025 14:48 Відповісти
Хіба Лінкольн зазивав на шашлики барбекю?
показати весь коментар
12.06.2025 15:09 Відповісти
є велика різниця між Лінкольном і "членограєм..."На відміну від "зезрадника" Лінкольн ніколи не насміхався над власною державою і американським народом і не "лабав соло хером на роялі" якому аплодував би Гітлер...
показати весь коментар
12.06.2025 15:22 Відповісти
 
 