Келлог переконував Трампа зважати на проблеми, які має Зеленський
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що намагався донести до Дональда Трампа, які зусилля робить президент Володимир Зеленський для досягнення миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Келлог казав Трампу, що "у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський".
"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", - пояснив він.
Водночас, зазначив Келлог, у США іноді не бачать цього, бо "не ставлять себе на місце" українців та "не розуміють, як вибратися з цієї ситуації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"
дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !
.
.
.
https://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Донька Кіта Келлога допомагаєhttps://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP
"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру
Джерело: https://censor.net/ua/n3556457
слово доньки для тата - закон, так в гарних родинах
на старості літ пану Генералу Келогу довелось стати цицероном
.
.
не здивуюся якщо цей келог і місяця не протягне, здивуюся якщо протягне.
в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
.
шашликибарбекю?