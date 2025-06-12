Келлог убеждал Трампа учитывать проблемы, которые есть у Зеленского

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до Дональда Трампа, какие усилия предпринимает президент Владимир Зеленский для достижения мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Келлог говорил Трампу, что "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский".

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - пояснил он.

В то же время, отметил Келлог, в США иногда не видят этого, потому что "не ставят себя на место" украинцев и "не понимают, как выбраться из этой ситуации".

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