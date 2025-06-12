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Новости Отношения Зеленского и Трампа
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Келлог убеждал Трампа учитывать проблемы, которые есть у Зеленского

Келлог убеждал Трампа относительно Зеленского

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до Дональда Трампа, какие усилия предпринимает президент Владимир Зеленский для достижения мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Келлог говорил Трампу, что "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский".

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - пояснил он.

В то же время, отметил Келлог, в США иногда не видят этого, потому что "не ставят себя на место" украинцев и "не понимают, как выбраться из этой ситуации".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) США (27182) Трамп Дональд (5690) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+9
Хоч одна порядна людина в адміністрації Трампа!
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12.06.2025 14:16 Ответить
+4
це ДОПОМОГА УКРАЇНІ, дурню !!!!

а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"

дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !

.
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12.06.2025 14:23 Ответить
+2
Он воно як виявляється! Чого там вже порівнювати зеленського з якимось Лінкольном - месія і ніяк не менше!
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12.06.2025 14:21 Ответить
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ЭТ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗЕЛЁНКИ)))
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12.06.2025 14:13 Ответить
це ДОПОМОГА УКРАЇНІ, дурню !!!!

а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"

дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !

.
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12.06.2025 14:23 Ответить
Сам тИ ДУРЕНЬ!ДЕ ЦЯ ДОПОМОГА?А?В ЕИШЕНЯШ ЗЕ УЙОБКИВ!!!???ДУРЕНЬ!!!
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12.06.2025 14:26 Ответить
....абывырлаг.

.
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12.06.2025 14:39 Ответить
Естественно в твоей МАКИТРЕ
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12.06.2025 14:42 Ответить
водкі нєт, іді домой !

.
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12.06.2025 14:44 Ответить
Хоч одна порядна людина в адміністрації Трампа!
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12.06.2025 14:16 Ответить
Верится с трудом, сейчас американцы будут рассказывать друг за друга сказки...
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12.06.2025 14:16 Ответить
Донька Кіта Келлога допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP - волонтер в Україні.

https://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Донька Кіта Келлога допомагаєhttps://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP

"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру
Джерело: https://censor.net/ua/n3556457

слово доньки для тата - закон, так в гарних родинах
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12.06.2025 14:32 Ответить
Он воно як виявляється! Чого там вже порівнювати зеленського з якимось Лінкольном - месія і ніяк не менше!
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12.06.2025 14:21 Ответить
бо інакше рудий інакше НЕ зрозуміє - йому потрібна потужна гіпербола.

на старості літ пану Генералу Келогу довелось стати цицероном

.
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12.06.2025 14:34 Ответить
Та тому рудому хоч гіпербола, хоч парабола! Як це вплине на його схиблений мозок всеодно не вгадаєш!
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12.06.2025 14:48 Ответить
Щось я заплутався наше Зе - лінкольн, чи чертіль?
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12.06.2025 14:21 Ответить
та хоч Дарт Вейдер, аби Зірку Смерті для ЗСУ дали

.
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12.06.2025 14:35 Ответить
Коли в США починає припікати власними Майданами - з палуби WH/DFТ на Потомаку будуть намагатись зіскочити на берег. Підготовку до цього ми вже спостерігаємо.
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12.06.2025 14:25 Ответить
Ви там один одного стоїте! - м"ягко сказано
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12.06.2025 14:25 Ответить
А наркоманія вважається проблемою?
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12.06.2025 14:28 Ответить
виглядає як чувака зараз кікатимуть і воно мекає та бекає щоб виправдатися що нічого не зробив.
не здивуюся якщо цей келог і місяця не протягне, здивуюся якщо протягне.
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12.06.2025 14:33 Ответить
підгорає, кацапе ?

в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем

.
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12.06.2025 14:38 Ответить
Розумна людина...можливо саме йому доручать написати некролог для Трампа...чесний
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12.06.2025 14:48 Ответить
Хіба Лінкольн зазивав на шашлики барбекю?
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12.06.2025 15:09 Ответить
є велика різниця між Лінкольном і "членограєм..."На відміну від "зезрадника" Лінкольн ніколи не насміхався над власною державою і американським народом і не "лабав соло хером на роялі" якому аплодував би Гітлер...
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12.06.2025 15:22 Ответить
..у 80 дебільних рОчків велика дитинка, та хоча б із СПРаВКОЙ ПРЕЗИДЕНТА, вже нічому не навчиться, якщо була тІ УСІ 80 рочків конченим дебілом-мародером-банкрутом, пА-жидзні..
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12.06.2025 16:17 Ответить
Нічого не вийде, у Трампона "любімая жена" - пуйло.
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12.06.2025 16:31 Ответить
 
 