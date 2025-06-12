Келлог убеждал Трампа учитывать проблемы, которые есть у Зеленского
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до Дональда Трампа, какие усилия предпринимает президент Владимир Зеленский для достижения мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Келлог говорил Трампу, что "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский".
"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - пояснил он.
В то же время, отметил Келлог, в США иногда не видят этого, потому что "не ставят себя на место" украинцев и "не понимают, как выбраться из этой ситуации".
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а ЗЄля ? так українці ж кажуть: "при чьом здєсь ЗЄлєнській ?"
дякуємо за допомогу Україні, пане Генерал !
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https://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Донька Кіта Келлога допомагаєhttps://suspilne.media/945543-donka-kita-kelloga-dopomagae-ukraini-vid-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rf-wp/ Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ - WP
"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру
Джерело: https://censor.net/ua/n3556457
слово доньки для тата - закон, так в гарних родинах
на старості літ пану Генералу Келогу довелось стати цицероном
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не здивуюся якщо цей келог і місяця не протягне, здивуюся якщо протягне.
в Білому Домі якраз прийшла до влади "партія дорослих": Рубію, Бессент і Келог. а в Сенаті бєсчінствуєт Грем
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шашликибарбекю?