Тепер Трамп довіряє набагато більше мені щодо фронту, ніж Путіну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп довіряє більше йому щодо ситуації на фронті, аніж російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це він сказав під час пресбрифінгу у Нью-Йорку за підсумками зустрічі з президентом Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, американський лідер володіє дуже важливою інформацією про ситуацію на фронті.
"Трамп поступово зрозумів, що Путін ділився з ним інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформацією, якою володіє наша розвідка, ми ділимося з нашими партнерами. У вересні ми деокупували 360 км² і ми контролюємо певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", - наголосив він.
Зеленський переконаний, президент США –– це той, хто може змінити "докорінно все".
Він зауважив, що Росія намагається поширити війну, а президент США Трамп згоден з цією думкою.
"Я сказав йому, що Путін не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі в країну членів НАТО, він буде намагатися це зробити. Вчора ви бачили дрони у Данії, Норвегії — чи то з території Білорусі, чи то з Росії. Ми маємо повну картинку по дронах. Далі Румунія, Польща. Путін використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися на стан готовності Європи. Я не знаю, яку країною він обере, але Європа готова", - додав президент України.
