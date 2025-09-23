УКР
1 028 23

Тепер Трамп довіряє набагато більше мені щодо фронту, ніж Путіну, - Зеленський

Зеленський: Трамп тепер довіряє мені більше ніж Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп довіряє більше йому щодо ситуації на фронті, аніж російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Нью-Йорку за підсумками зустрічі з президентом Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, американський лідер володіє дуже важливою інформацією про ситуацію на фронті.

"Трамп поступово зрозумів, що Путін ділився з ним інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформацією, якою володіє наша розвідка, ми ділимося з нашими партнерами. У вересні ми деокупували 360 км² і ми контролюємо певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", - наголосив він.

Зеленський переконаний, президент США –– це той, хто може змінити "докорінно все".

Він зауважив, що Росія намагається поширити війну, а президент США Трамп згоден з цією думкою.

"Я сказав йому, що Путін не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі в країну членів НАТО, він буде намагатися це зробити. Вчора ви бачили дрони у Данії, Норвегії — чи то з території Білорусі, чи то з Росії. Ми маємо повну картинку по дронах. Далі Румунія, Польща. Путін використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися на стан готовності Європи. Я не знаю, яку країною він обере, але Європа готова", - додав президент України.

Зеленський Володимир (25558) Трамп Дональд (7197) війна в Україні (6288)
Топ коментарі
+10
Трамп завтра забуде, що з тобою зустрічався...
23.09.2025 23:01 Відповісти
23.09.2025 23:01 Відповісти
+6
+5
23.09.2025 22:57 Відповісти
23.09.2025 22:57 Відповісти
тепер тижднів 2-3 буде срати своїми ....
Ну Ви зрозуміли!)))
23.09.2025 23:11 Відповісти
23.09.2025 23:11 Відповісти
Сказочный ******* ...
Но деньги тырить умеет!!!!
И не мелочь по карманам...
23.09.2025 22:58 Відповісти
23.09.2025 22:58 Відповісти
Зелі, вибачте мені, вдалося, війну перевести в 2026 рік.
23.09.2025 23:00 Відповісти
23.09.2025 23:00 Відповісти
Він і у 30-й переведе.

Цей дощ надовго і від ЗЄ не залежить нічого від слова *****.
23.09.2025 23:28 Відповісти
23.09.2025 23:28 Відповісти
😁
23.09.2025 22:58 Відповісти
23.09.2025 22:58 Відповісти
Хто б це заперечив, ще 2-3 зустрічі Зеленського з Трампом, .....і Дональд буде більше довіряти йому, чим Меланії.
23.09.2025 23:00 Відповісти
23.09.2025 23:00 Відповісти
осіннє загострення хронічних хвороб почалось , у обох...
23.09.2025 23:01 Відповісти
23.09.2025 23:01 Відповісти
23.09.2025 23:01 Відповісти
Трамп мріє стати диктатором і вчиться цього в путіна, ти там поки ні до чого.
23.09.2025 23:02 Відповісти
23.09.2025 23:02 Відповісти
Молодець.
23.09.2025 23:07 Відповісти
23.09.2025 23:07 Відповісти
тепер тобі трамп як кремлівський агент - агенту , довіряє ... але тобі мудило зелене 🤡 ,не довіряє народ України !!! нарциз засмоктаний !...
23.09.2025 23:08 Відповісти
23.09.2025 23:08 Відповісти
Рівень інтелектуального розвитку цього організму - підліток 12-15 років. Але цьому інфантилу 48 р. і цей набір клітин виконує роль президента воюючої країни
23.09.2025 23:09 Відповісти
23.09.2025 23:09 Відповісти
Ну куди тебе тягне, накуя таке ляпати.
23.09.2025 23:14 Відповісти
23.09.2025 23:14 Відповісти
У трямпа сімнадцять розвідувальних органів... трямп точно знає все що на фронті відбувається... точно знає хто що краде і куди виводить..
23.09.2025 23:15 Відповісти
23.09.2025 23:15 Відповісти
Правильно казате не "Тепер", а "Сьогодні"!
ДовбоДід завтра проспиться, забуде, шось примариться і айда знову все поколу...
23.09.2025 23:18 Відповісти
23.09.2025 23:18 Відповісти
Після зустрічі з Трампом, журналістка ТСН Кошеленко в прямому ефірі на каналі Ютуб-ТСН, запитала у Зеленського, як завершились переговори, він їй жестом показав; підняв палець вгору. Правда Кошеленко не сказала,.....ЯКИЙ?
23.09.2025 23:20 Відповісти
23.09.2025 23:20 Відповісти
А тобі,взагалі,довіряти можна,брехло?
23.09.2025 23:25 Відповісти
23.09.2025 23:25 Відповісти
Дайте ему селёдки
23.09.2025 23:26 Відповісти
23.09.2025 23:26 Відповісти
Це така ж помилка, як довіряти *****.

Бо ЗЄ, як і ***** від своїх холуїв не отримує об'єктивної інформації та ще прибріхує від себе.
23.09.2025 23:26 Відповісти
23.09.2025 23:26 Відповісти
23.09.2025 23:29 Відповісти
23.09.2025 23:29 Відповісти
 
 