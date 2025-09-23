Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

"Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена", - розповів президент.

Також Зеленського запитали, чи номінував би він Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну, яку розпочала Росія проти України.

"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася", - додав він.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.