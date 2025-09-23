УКР
1 533 20

Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

Зеленський прокоментував зустріч з Трампом 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

Про це голова держави сказав Суспільному на полях сесії Генасамблеї ООН.

"Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена", - розповів президент.

Також Зеленського запитали, чи номінував би він Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну, яку розпочала Росія проти України.

"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася", - додав він.

Україна успішно зупиняє армію РФ. Однак завершення війни ще не скоро, - Трамп

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Зеленський Володимир (25558) Трамп Дональд (7197)
Топ коментарі
+3
Ця розмова була дуже змістовна і наповнена казками про розАвих фламінго та міфічних супутниках притули.
23.09.2025 22:08
23.09.2025 22:08 Відповісти
+2
"Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше ..." - тепер тиждень або два буде дозовано вводити "інєкцію" наріду про Зеперемоги....
23.09.2025 22:11
23.09.2025 22:11 Відповісти
+2
прям сейчас так нормально дронами ****** таганрог,валуйки и белгород говорят присоединяется к движухе)
23.09.2025 22:16
23.09.2025 22:16 Відповісти
Ахмурітєль. 😁
23.09.2025 22:04
чудова!
23.09.2025 22:05
Ця розмова була дуже змістовна і наповнена казками про розАвих фламінго та міфічних супутниках притули.
23.09.2025 22:08
в тебе повні штани?
23.09.2025 22:09
Тепер ще й зє "заразився" висловами деменція які абсолютно нічого не означають...
23.09.2025 22:10
"Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше ..." - тепер тиждень або два буде дозовано вводити "інєкцію" наріду про Зеперемоги....
23.09.2025 22:11
Дивно чому Трампу не подобається кремлівсій варіант узурапотра влади на території-домівці вільного українського народу ?

В нього ВЖЕ!!!вбитий парламент!
В нього вже його більшість !
В нього ВЖЕ вбиті ЗМІ!
В нього вже вільно працюють агенти кремля ще януковичевських часів .

не може забути що не допоміг потопити Байдена? Які вони заклятосхожі!
23.09.2025 22:11
Ну значить ця зустріч- просто здоровенна бульбашка з метаном в здоровенній калюжі,яка лопнувши заклала вуха в радіусі будівлі ООН.😏
23.09.2025 22:11
Там домінували бульбашки з газіровки яку давали на шару.
23.09.2025 22:47
Два дебіла ето сіла! Вражаюче поєднання двох потужних лідорів світу.
23.09.2025 22:14
О, вже пообіцяв Трампону довгоочікувану Нобелівку...
23.09.2025 22:14
прям сейчас так нормально дронами ****** таганрог,валуйки и белгород говорят присоединяется к движухе)
23.09.2025 22:16
Та дай Боже, щоб і далі побільше присоєдінялось...
23.09.2025 22:49
Рижий не послав ішака н...й і це вже велике досягнення для обкуреного.
23.09.2025 22:18
Потужно кластерно і завхозно усе в стилі кім чен зе
23.09.2025 22:19
Чим наповнена то?
23.09.2025 22:20
Я чого був злий?Тому що в мене Нобелівської премії не було.Я сім воєн закінчив,а мені премію не дали.Якби дали то я міг би восьму закінчити,але не дали,то хай ще повоюють,а ми поспостерігаємо.
Клієнт психіатра на 200%.
23.09.2025 22:25
"Якщо він її закінчить - абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася".А подумки добавив-а мені 3 премії миру!
23.09.2025 22:35
НАПЫЩЕННЫЙ ******** О НАСЫЩЕННОЙ ВСТРЕЧЕ ....
ЗЕ не уважает УКРАИНУ и держит за лохов
23.09.2025 22:56
Шашличний про кожну зустріч таке каже
23.09.2025 22:58
 
 