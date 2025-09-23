Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх
Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня "хорошою" та "найповнішою" з усіх.
Про це голова держави сказав Суспільному на полях сесії Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена", - розповів президент.
Також Зеленського запитали, чи номінував би він Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну, яку розпочала Росія проти України.
"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася", - додав він.
Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.
В нього ВЖЕ!!!вбитий парламент!
В нього вже його більшість !
В нього ВЖЕ вбиті ЗМІ!
В нього вже вільно працюють агенти кремля ще януковичевських часів .
не може забути що не допоміг потопити Байдена? Які вони заклятосхожі!
Клієнт психіатра на 200%.
НАПЫЩЕННЫЙ ******** О НАСЫЩЕННОЙ ВСТРЕЧЕ ....
ЗЕ не уважает УКРАИНУ и держит за лохов