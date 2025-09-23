Україна успішно зупиняє армію РФ. Однак завершення війни ще не скоро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна успішно зупиняє "потужну" російську армію на фронті. Однак він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами політика, США мають велику повагу до боротьби, яку веде Україна. А найбільший прогрес, каже Трамп, в тому, що російська економіка зараз у "жахливому стані".

Трамп також нагадав, що всі думали, що повномасштабне російське вторгнення "закінчиться за три дні", але завдяки українським військовим та залученості всіх боротьба триває понад три роки.

"І, будемо говорити відверто, Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію, це досить вражає. Ця війна мала закінчитися за 3−4 дні, люди казали, все буде швидко, і треба віддати належне українцям і всім причетним — вона досі триває. Це не найкраща ситуація для Росії, вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. І схоже, що вона [війна] не закінчиться ще довго", - додав глава Білого дому, назвавши бої між Україною та РФ на фронті важкими.

