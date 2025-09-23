УКР
Україна успішно зупиняє армію РФ. Однак завершення війни ще не скоро, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна успішно зупиняє "потужну" російську армію на фронті. Однак він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами політика, США мають велику повагу до боротьби, яку веде Україна. А найбільший прогрес, каже Трамп, в тому, що російська економіка зараз у "жахливому стані".

Трамп також нагадав, що всі думали, що повномасштабне російське вторгнення "закінчиться за три дні", але завдяки українським військовим та залученості всіх боротьба триває понад три роки.

"І, будемо говорити відверто, Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію, це досить вражає. Ця війна мала закінчитися за 3−4 дні, люди казали, все буде швидко, і треба віддати належне українцям і всім причетним — вона досі триває. Це не найкраща ситуація для Росії, вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. І схоже, що вона [війна] не закінчиться ще довго", - додав глава Білого дому, назвавши бої між Україною та РФ на фронті важкими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав, що вирішить "приблизно за місяць" чи можна довіряти Путіну

+11
Мудло, яке обіцяло закінчити війну за 24 години. Амери обрали свого Голоборотька, тьху. Повна нікчема.
23.09.2025 21:39
+9
черговий службан урода засвітив спижжене в ЗСУ бабло- 500 тисяч на мішку, уті путі , для своєї орчихи
Звісно що так війна триватиме довго, до останнього зебіла.
23.09.2025 21:48
+7
Не хочеш на рашку надавити?
23.09.2025 21:27
Не хочеш на рашку надавити?
23.09.2025 21:27
А як він "надавить" на свого "друга Володю", якщо той "друг" міцно тримає муді цієї рудої мавпи в своїх лещатах? По-перше, трампону свої муді дорожчі (хоча б як пам'ять про минуле), а по-друге, він все одно завтра забуде те, про що казав сьогодні...
23.09.2025 21:41
О, трошки вмєняшкою став. Чи надовго…
23.09.2025 21:30
пігулки приняв?
23.09.2025 21:31
Меланка ще не принесла ...
23.09.2025 21:36
во пи%добол
23.09.2025 21:31
Наш слоняра 💪💪💪
23.09.2025 21:31
Трамп сьогодні в ООН схожий на воскову копію на самого себе.
Скоро подохне так і не зупинивши війну в Україні за 24 години.
23.09.2025 21:34
неначе в солярію пересмажили.
23.09.2025 21:37
Та навряд він зараз смажиться у солярії. Це крем авто засмага, який на обличчі виглядає дуже не природньо.
23.09.2025 21:42
Радує що дід поступово повертається в реальність.
показати весь коментар
тиць-*******, Донні щось не того з'їв?
показати весь коментар
Це його двійник
показати весь коментар
24 hours
показати весь коментар
Мудло, яке обіцяло закінчити війну за 24 години. Амери обрали свого Голоборотька, тьху. Повна нікчема.
23.09.2025 21:39
Ще декілька потужних спалахів на Сонці і цьому дідові зірве дах безповоротно.
показати весь коментар
Трамп також нагадав, що всі думали, що повномасштабне російське вторгнення "закінчиться за три дні ... Джерело: https://censor.net/ua/n3575774
- хоч тут правду сказав ... до речі - це багато чого пояснює .
23.09.2025 21:40
черговий службан урода засвітив спижжене в ЗСУ бабло- 500 тисяч на мішку, уті путі , для своєї орчихи
Звісно що так війна триватиме довго, до останнього зебіла.
23.09.2025 21:48
Вибрали Зельонскага, так шо хай нє скіҐлят, наірд одобряє, щей в коментах напише, який окуєнний букє, шо молодець, красава так дзєржаць
23.09.2025 21:51 Відповісти
орчиха цього чувачка вже всіх ******* обклала, бо не зацінили букетик
23.09.2025 21:56
Це свідчить про те, що гроші там вже тупо нікуди дівати. Тупо вже со всіх щєлєй і дирок ті бакси вивалюються.
показати весь коментар
У міндічєй кінець епохи бідності
Вони ж ЛОхам не казали, за чий рахунок вони заживуть по багатому ..

П.с. в економіці чудес об'єктивно не буває!!!! Гроші або створюються розумною працею або відбираються у когось... ( Під пісеньку ХотьПаржом )
23.09.2025 23:28
А якщо чесно, то квіти зав'януть. Треба дарити ось це, довше простоїть

іскуства вєчна - мафія бєзсмєртна!!!
показати весь коментар
Трамп наслухався Зеленського про переможний успіх ВСУ і з цього зробив такий висновок. Хоча завдяки, дійсно вояки ВСУ в багатьох випадках, показують героїзм на полі бою, ціною своїм життям- воюють. А стримувати таку армаду важко, враховуючи що захищаються старим озброєнням, чекаючи що хтось ще, щось дасть.
показати весь коментар
люди казали, все буде швидко

Це він про Лукашенко?
23.09.2025 21:49
Трамп каже що вони полями на грязюці наступали... А Бульбенфюрер каже що не було сіток з бульбою, це як антиджавеліеовий екран. У нього є карта, з яких напрямів треба сітки вішати
показати весь коментар
Це - сьогоднішнє "********", завтра буде завтрашнє - протилежне
показати весь коментар
Ну нарешті щось почало доходити чи надовго ,а про запровадження санкцій проти рашистану нічого не хочеш сказати ? ЄС ввели17 і 18 пакет санкій і готуєтся 19-й пакет ,від США лише відмовки.
23.09.2025 21:54
Шо это с ним, хмм, странно... может его Зе на встрече покусал, ну тогда это не на долго. В любом случае слова мало чего стоят, особенно от Трампа, и дела его говорят об обратном - дале своему другану еще 30 дней... Можно лишь отметить, что очередная смена риторики (скорее всего временная) на "Україна успішно зупиняє армію рф" лучше чем "у Украины нет шансов", но не более.
показати весь коментар
Так ти ж мудило говорив шо за 24 години зупиниш
показати весь коментар
По-перше Трамп завжди був судаком, по-друге, для закінчення війни потрібно, щоб обидві сторони конфлікту були готові до перемовин, по-третє треба, щоб більша частина населення було готова до дипломатичного урегулювання.
Звісно, що про кордони, які визнанні в 1991 році, мови не йде.
23.09.2025 22:55
То шо тампон мудак це не новина. Я не дуже розуміюсь на менталітеті американців, але чомусь вони таки його другий раз вибрали в президенти. Як би там не було, але я вірю в кордони України 1991-го року. Коли це станеться не знаю, може я і не доживу до цього щасливого дня, але те що буде так то я в це вірю.
показати весь коментар
а хто це трамп, шо за статіст?
показати весь коментар
це чмо незабаром варшавянку буде співати.
показати весь коментар
Надо было ***** на Аляске завалить и ВСЁ, конец войне.
показати весь коментар
Ніхто на це не піде, це рожеві мрії, як ніхто не викине з трону Зеленського, якщо Землю фізично знищити, його населення кананізує.
23.09.2025 22:58
