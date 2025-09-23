УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9572 відвідувача онлайн
Новини Президент Трамп
1 458 43

Трамп сказав, що вирішить "приблизно за місяць" чи можна довіряти Путіну

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "приблизно за місяць" скаже чи досі він довіряє кремлівському диктатору Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Reports.

На питання журналіста чи досі Трамп довіряє Путіну, президент США сказав: " Я повідомлю вам приблизно через місяць".

Читайте: Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) путін володимир (24841) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
або два місяці , або три місяці.
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
+8
Це щось нове. Було 24 години, три дні, два тижні, 50 днів. Зараз нова одиниця виміру часу - місяць. Креативно!
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
+3
Знову пішли відмазки
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
або два місяці , або три місяці.
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
Трамп з ДержДепом, як і ******, не знають Український Народ!! А треба було учитися, неукам!!
Помста другу Гітлера. Як УПА ліквідувала генерала Рейху.
https://www.youtube.com/watch?v=7_l1xVLR03Y
показати весь коментар
23.09.2025 20:59 Відповісти
Тоже СБУ буде лiквIдувати друзIв Трампа? Ти горилки опився?
показати весь коментар
23.09.2025 21:21 Відповісти
"А он дедлайны увеличивал,
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил..."

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:17 Відповісти
Це щось нове. Було 24 години, три дні, два тижні, 50 днів. Зараз нова одиниця виміру часу - місяць. Креативно!
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
- операция Ы.
- почему Ы ?
- чтоб никто не догадался !

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:20 Відповісти
Знову пішли відмазки
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
Для тих хто не зрозумів.Трампон просто тягне час.Він діє в інтересах корпорацій,яких не влаштовує, що на корисних копалинах в Україні живуть люди.Війна-чудовий засіб від них позбавитись.
показати весь коментар
23.09.2025 21:16 Відповісти
Schizophrenia ???
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
Infantosexuality
показати весь коментар
23.09.2025 21:14 Відповісти
не партесь !

старий педофіл він !

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:21 Відповісти
Трамп сказав, що вирішить "приюлизно за місяць" чи можна довіряти Путіну Джерело: https://censor.net/ua/n3575769,
що це таке?
показати весь коментар
23.09.2025 20:53 Відповісти
Очепятка: приБлизно
показати весь коментар
23.09.2025 20:59 Відповісти
Два тижні вже тойво. Тепер місяць тре.

Потім квартал, рік...
А потім вже й знов "Якби я був президентом".
показати весь коментар
23.09.2025 20:54 Відповісти
Ні! це час осіннього завершення картини зіткнення на фронті !
показати весь коментар
23.09.2025 20:54 Відповісти
буду краток : рыжий длб !!!(((
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
Це два тижні в рекурсії? Хтось парацетамолу забагато з'їв! С возрастом приходит не только опыт, иногда и без опыта приходит ДЕМЕНЦИЯ!
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
Це ж було вже! (с).
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
У залі гучно сміялися?
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
Парацетамолу забагато випив..
показати весь коментар
23.09.2025 20:57 Відповісти
Ще раз. В США президент відсутній до 2028 року. Треба виходити з цієї реальності, а не хернею займатися.
показати весь коментар
23.09.2025 20:57 Відповісти
Один балабол буде вирішувати - чи можна вважати іншого балабола → справжнім балаболом.
показати весь коментар
23.09.2025 20:58 Відповісти
Давай,Доні,запалюй далі...шнобелівську премію тобі точно дадуть
показати весь коментар
23.09.2025 20:59 Відповісти
Не набридло слухати, що несе цей дегенерат і блазень-Краснов?
Вже просто тошнить від нього.
показати весь коментар
23.09.2025 20:59 Відповісти
Трампон піднімає ставки, - це вже не два тижні, а місяць=)
показати весь коментар
23.09.2025 21:00 Відповісти
Йому рахувати до одного простіше. Бачите ж паттерн - спочатку були дні, потім тижні, а зараз місяць.
показати весь коментар
23.09.2025 21:17 Відповісти
та чого чекати місяць , трамп здохни скоріще разом з ху* лом , свята справа ,люди гинуть перестануть , зробиш всіх щасливими ....
показати весь коментар
23.09.2025 21:01 Відповісти
Генератор случайных чисел выдал очередное число, букмекеры могли бы даже ставки организовать, сколько дней в следующий раз Трамп даст *****, что бы тот смог хотя бы взять несчастный Покровск
показати весь коментар
23.09.2025 21:01 Відповісти
*********** , ну сколько можно в ромашку играть , рыжая ты тварь ?!
показати весь коментар
23.09.2025 21:02 Відповісти
Дякую! Поржав! Задорнов здох, тепер чудить трамп...
показати весь коментар
23.09.2025 21:02 Відповісти
Даже не знаешь плакать или смеяться с этого кретина, это же надо, чтобы такое чучело было президентом такой страны как США, такое впечатление, что это нам всё снится.
показати весь коментар
23.09.2025 21:06 Відповісти
Агент краSноF - черговий зашквар ... гебня у кремлі захльобується шампанським....
показати весь коментар
23.09.2025 21:08 Відповісти
Вже не смішно.
показати весь коментар
23.09.2025 21:08 Відповісти
Деменція - вона і в африці америці деменція ...
показати весь коментар
23.09.2025 21:08 Відповісти
Черговий остаточний термін. Але не останній.
показати весь коментар
23.09.2025 21:09 Відповісти
Громова промова Трампа. https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/09/23/trump-un-speech-countries-migration/ Суїцид Європи.
показати весь коментар
23.09.2025 21:11 Відповісти
Вахаха. Ні, ну серйозно. Навчіть його новому жарту чи що. А Європа тоді скаже через місяць (але це не точно), чи буде відмовлятись та накладати.
показати весь коментар
23.09.2025 21:14 Відповісти
Це якійсь мазохізм, пуйло вже восьмий місяць рудому привселюдно на весь світ по губах водить, а воно ще не визначилось чи можна йому довіряти. Такого опущеного президента за всю свою історію США ще було, страшно подумати на що це руде чмо перетворить США і заодно весь світ.
показати весь коментар
23.09.2025 21:17 Відповісти
Уже пора всем угомониться и забыть за того Трампа. Ничего с ****** он сделать не может, это давно понятно. Согласился продавать оружие для Украины , вот и хорошо, об остальном, повторюсь, можно забыть.
показати весь коментар
23.09.2025 21:18 Відповісти
Вісім місяців цей ідіот обіціє.......,два тижні, два тижні, два тижні, місяць,,,,,,,,,,,і так по колу!!! Сссцикотно, бо московити тримають його за яйця!!!!
показати весь коментар
23.09.2025 21:22 Відповісти
Вже не смішно.
показати весь коментар
23.09.2025 21:22 Відповісти
 
 