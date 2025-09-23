1 458 43
Трамп сказав, що вирішить "приблизно за місяць" чи можна довіряти Путіну
Президент США Дональд Трамп заявив, що "приблизно за місяць" скаже чи досі він довіряє кремлівському диктатору Путіну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Reports.
На питання журналіста чи досі Трамп довіряє Путіну, президент США сказав: " Я повідомлю вам приблизно через місяць".
Вова Вова
Дужан Міхал
Валентин Коваль
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил..."
- почему Ы ?
- чтоб никто не догадался !
старий педофіл він !
що це таке?
Потім квартал, рік...
А потім вже й знов "Якби я був президентом".
Вже просто тошнить від нього.
африціамериці деменція ...