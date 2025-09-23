Трамп сказав, що вирішить "приблизно за місяць" чи можна довіряти Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що "приблизно за місяць" скаже чи досі він довіряє кремлівському диктатору Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Reports.

На питання журналіста чи досі Трамп довіряє Путіну, президент США сказав: " Я повідомлю вам приблизно через місяць".

