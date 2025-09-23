Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання репортерки про те, чи на думку Трампа країни-члени НАТО мають збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: "Так, я думаю, що вони повинні".
"Україна зараз дуже успішно зупиняє потужну російську армію. Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно", - додав лідер США.
Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не збиватимуть російські літаки-порушники повітряного простору країн НАТО, якщо ті не чинять агресивних дій.
трамп, чи рубіо?
утім, дійсно, какая разніца ?
ці клоуни так зубожіли, що на них не варто звертати увагу.
.
чи таки ні ?
вони б домовились між собою в Оральному кабінеті.
Можливо. Трампу кожного ранку розказують що він президент. І він і це вірить.
.
"я розчарований путіним!
так його, так ! "
.
У цього альцгеймероносця з памятью взагалі пшик.....
Сто пудів їх навіть у макдональдс не приймуть на роботу.
.
.
Они с трампом точно в одной команде??