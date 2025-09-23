Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання репортерки про те, чи на думку Трампа країни-члени НАТО мають збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: "Так, я думаю, що вони повинні".

"Україна зараз дуже успішно зупиняє потужну російську армію. Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно", - додав лідер США.

Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не збиватимуть російські літаки-порушники повітряного простору країн НАТО, якщо ті не чинять агресивних дій.