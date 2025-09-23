УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9572 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа Порушення літаків РФ Порушення повітряного простору
1 969 31

Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання репортерки про те, чи на думку Трампа країни-члени НАТО мають збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: "Так, я думаю, що вони повинні".

"Україна зараз дуже успішно зупиняє потужну російську армію. Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно", - додав лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Трамп провели зустріч на полях Генасамблеї ООН в США

Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не збиватимуть російські літаки-порушники повітряного простору країн НАТО, якщо ті не чинять агресивних дій.

Автор: 

НАТО (6814) літак (3026) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
пля, Рубіо не вгадав...
показати весь коментар
23.09.2025 20:44 Відповісти
+5
Права рука не знає що робить ліва.... Таких старців навіть у совковому політбюро не було, бо помирали на щастя раніше!!
показати весь коментар
23.09.2025 20:48 Відповісти
+4
показати весь коментар
23.09.2025 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пля, Рубіо не вгадав...
показати весь коментар
23.09.2025 20:44 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 20:45 Відповісти
🤣
показати весь коментар
23.09.2025 20:46 Відповісти
А хто він такий,щоб на нього звертати увагу?
показати весь коментар
23.09.2025 20:49 Відповісти
хто з двох ?
трамп, чи рубіо?
утім, дійсно, какая разніца ?
ці клоуни так зубожіли, що на них не варто звертати увагу.

.
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
Це завжди буває, коли начебто притомна людина плюнула на власні принципи та заради кон'юнктури пішла на співпрацю з дурдомом. Рубіо ще дуже пошкодує,що зробив так як він зробив.
показати весь коментар
23.09.2025 20:50 Відповісти
так таки да ?
чи таки ні ?

вони б домовились між собою в Оральному кабінеті.
показати весь коментар
23.09.2025 20:52 Відповісти
Важко вгадати що ляпне дід через годину.
Можливо. Трампу кожного ранку розказують що він президент. І він і це вірить.
показати весь коментар
23.09.2025 21:11 Відповісти
трампон з рупіо поплутались))
показати весь коментар
23.09.2025 20:46 Відповісти
Или все так задумано, один говорит одно, другой другое...
показати весь коментар
23.09.2025 20:48 Відповісти
Вони обидва президенти ?
показати весь коментар
23.09.2025 20:50 Відповісти
по ЗЄліному бєспрєдєлу пошлі ?

.
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
Тепер Рубіо скаже - нехай Трамп збиває
показати весь коментар
23.09.2025 20:46 Відповісти
Ні! то мабуть Рубіо "дав конфетку "для Трампа сказати ЦЕ...
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
Права рука не знає що робить ліва.... Таких старців навіть у совковому політбюро не було, бо помирали на щастя раніше!!
показати весь коментар
23.09.2025 20:48 Відповісти
Напевно треба було укласти угоду із пінгвінами! Я відчуваю що вони на це здатні!
показати весь коментар
23.09.2025 20:51 Відповісти
Був "білий шум"- тепер "рудий шум".
показати весь коментар
23.09.2025 20:51 Відповісти
Ніякої сенсації, звичайна деменція. Тепер Рубіо два рази подумає чи поспішати виконувати дурнуваті вказівки шефа.
показати весь коментар
23.09.2025 20:54 Відповісти
Те, що Рубіо сказав зовсім інакше (а він не міг придумати від себе; він може лише ретранслювати самого Трампа) - означає лише те, САМ ТРАМП ЗАБУВ, які інстркуції вранці він давав Рубіо...
показати весь коментар
23.09.2025 20:54 Відповісти
з ЗЄлєю заговорився і надихнувся успіхами ЗСУ:

"я розчарований путіним!
так його, так ! "

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:03 Відповісти
Піпець.
У цього альцгеймероносця з памятью взагалі пшик.....
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
Уйо@ок, зніми рожеві окуляри, та не дивись марафон
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
Трамп просто не зрозумiв питання репортерки !!!
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
буду краток : америка страна длбв !!!((( рубио не сбивает ,а трамп сбивает !!! шиза (((
показати весь коментар
23.09.2025 20:58 Відповісти
Мені цікаво одне- а що буде з цими рубіо, венсами, гексетами і іншими горшконосцями трампа коли він здохне від пережертості, чи його знесуть.
Сто пудів їх навіть у макдональдс не приймуть на роботу.
показати весь коментар
23.09.2025 20:59 Відповісти
респівся номенклатура

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:04 Відповісти
Навіщо він так сказав. Тепер як завжди всі подумають що Трамп задумав якусь пакость і все будуть робити навпаки.
показати весь коментар
23.09.2025 21:01 Відповісти
задумав це коли повторив двічи

.
показати весь коментар
23.09.2025 21:05 Відповісти
Може Трамп ще й скаже законну причину? Вони ж не у війні.
показати весь коментар
23.09.2025 21:10 Відповісти
Російські літаки не збиватимуть, якщо вони знову порушать повітряний простір країн НАТО, - Рубіо
Они с трампом точно в одной команде??
показати весь коментар
23.09.2025 21:11 Відповісти
Це так робиться щоб тримати толпу в тонусі і дати інтригу. Потім він сказав, що будуть думати.
показати весь коментар
23.09.2025 21:13 Відповісти
 
 