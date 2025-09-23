Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос репортера о том, по мнению Трампа страны-члены НАТО должны сбивать самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Альянса, президент США ответил: "Да, я думаю, что они должны".
"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - добавил лидер США.
Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут сбивать российские самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО, если те не совершают агрессивных действий.
трамп, чи рубіо?
утім, дійсно, какая разніца ?
ці клоуни так зубожіли, що на них не варто звертати увагу.
.
чи таки ні ?
вони б домовились між собою в Оральному кабінеті.
Можливо. Трампу кожного ранку розказують що він президент. І він і це вірить.
.
У цього альцгеймероносця з памятью взагалі пшик.....
Сто пудів їх навіть у макдональдс не приймуть на роботу.
.
Они с трампом точно в одной команде??