3 165 38

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос репортера о том, по мнению Трампа страны-члены НАТО должны сбивать самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Альянса, президент США ответил: "Да, я думаю, что они должны".

"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - добавил лидер США.

Читайте также: США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп

Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут сбивать российские самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО, если те не совершают агрессивных действий.

Топ комментарии
+27
пля, Рубіо не вгадав...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:44 Ответить
+12
Права рука не знає що робить ліва.... Таких старців навіть у совковому політбюро не було, бо помирали на щастя раніше!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:48 Ответить
+7
Тепер Рубіо скаже - нехай Трамп збиває
показать весь комментарий
23.09.2025 20:46 Ответить
пля, Рубіо не вгадав...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 20:45 Ответить
🤣
показать весь комментарий
23.09.2025 20:46 Ответить
А хто він такий,щоб на нього звертати увагу?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:49 Ответить
хто з двох ?
трамп, чи рубіо?
утім, дійсно, какая разніца ?
ці клоуни так зубожіли, що на них не варто звертати увагу.

.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
Це завжди буває, коли начебто притомна людина плюнула на власні принципи та заради кон'юнктури пішла на співпрацю з дурдомом. Рубіо ще дуже пошкодує,що зробив так як він зробив.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:50 Ответить
так таки да ?
чи таки ні ?

вони б домовились між собою в Оральному кабінеті.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:52 Ответить
Важко вгадати що ляпне дід через годину.
Можливо. Трампу кожного ранку розказують що він президент. І він і це вірить.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:11 Ответить
Потрібно потролити Тампона і запитани в нього хто головний Рубіо чи Тампон. Щоб знати кого слухати і чи збивати літаки чи ні
показать весь комментарий
23.09.2025 21:29 Ответить
річ не в тім... просто Донні змінив думку через 10 хв як узгодив з Рубіо...через годину знов змінить і так нескінчено
показать весь комментарий
23.09.2025 21:39 Ответить
трампон з рупіо поплутались))
показать весь комментарий
23.09.2025 20:46 Ответить
Или все так задумано, один говорит одно, другой другое...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:48 Ответить
Вони обидва президенти ?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:50 Ответить
по ЗЄліному бєспрєдєлу пошлі ?

.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:56 Ответить
Тепер Рубіо скаже - нехай Трамп збиває
показать весь комментарий
23.09.2025 20:46 Ответить
Ні! то мабуть Рубіо "дав конфетку "для Трампа сказати ЦЕ...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
Права рука не знає що робить ліва.... Таких старців навіть у совковому політбюро не було, бо помирали на щастя раніше!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:48 Ответить
Напевно треба було укласти угоду із пінгвінами! Я відчуваю що вони на це здатні!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:51 Ответить
Був "білий шум"- тепер "рудий шум".
показать весь комментарий
23.09.2025 20:51 Ответить
Ніякої сенсації, звичайна деменція. Тепер Рубіо два рази подумає чи поспішати виконувати дурнуваті вказівки шефа.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:54 Ответить
Те, що Рубіо сказав зовсім інакше (а він не міг придумати від себе; він може лише ретранслювати самого Трампа) - означає лише те, САМ ТРАМП ЗАБУВ, які інстркуції вранці він давав Рубіо...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:54 Ответить
Піпець.
У цього альцгеймероносця з памятью взагалі пшик.....
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
Уйо@ок, зніми рожеві окуляри, та не дивись марафон
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
Трамп просто не зрозумiв питання репортерки !!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
буду краток : америка страна длбв !!!((( рубио не сбивает ,а трамп сбивает !!! шиза (((
показать весь комментарий
23.09.2025 20:58 Ответить
Мені цікаво одне- а що буде з цими рубіо, венсами, гексетами і іншими горшконосцями трампа коли він здохне від пережертості, чи його знесуть.
Сто пудів їх навіть у макдональдс не приймуть на роботу.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:59 Ответить
Хотілося б щоб посадили..
показать весь комментарий
23.09.2025 22:18 Ответить
Навіщо він так сказав. Тепер як завжди всі подумають що Трамп задумав якусь пакость і все будуть робити навпаки.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:01 Ответить
задумав це коли повторив двічи

.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:05 Ответить
Може Трамп ще й скаже законну причину? Вони ж не у війні.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:10 Ответить
Російські літаки не збиватимуть, якщо вони знову порушать повітряний простір країн НАТО, - Рубіо
Они с трампом точно в одной команде??
показать весь комментарий
23.09.2025 21:11 Ответить
Звичайно, що вони в одній команді іпанутих.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:25 Ответить
Це так робиться щоб тримати толпу в тонусі і дати інтригу. Потім він сказав, що будуть думати.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:13 Ответить
А чого ж ви не збили, коли х/йло порушило повітряний простір Аляски? 🤔
показать весь комментарий
23.09.2025 21:29 Ответить
Генератор випадкових слів...
показать весь комментарий
23.09.2025 21:49 Ответить
Мнагахадовачнік.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:24 Ответить
 
 