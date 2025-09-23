Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос репортера о том, по мнению Трампа страны-члены НАТО должны сбивать самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Альянса, президент США ответил: "Да, я думаю, что они должны".

"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - добавил лидер США.

Напомним, ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не будут сбивать российские самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО, если те не совершают агрессивных действий.