Российские самолеты не будут сбивать, если они снова нарушат воздушное пространство стран НАТО, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио отверг возможность сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.
Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство Альянса, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".
"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и в дальнейшем", - сказал американский чиновник.
Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".
"Это обязательство остается неизменным", - добавил госсекретарь США.
"Дякую тобі, Боже, що Україна не в НАТО і ми можемо вільно і радісно збивати кацапські літаки !"
.
Поки що, на жодну країну НАТО, карло не напав і швидше за все не наважится у найближчий час. Немає чим, всі резерви в України, яка, як ти радієш не у НАТО...
Дитячий садочок..
на НАТО хутін не напав врємєнно.
з такою динамікою повітряних провокацій і повною імпотенцією трампа, нападе максимум протягом двох тижнів.
.
Домовилися?
Україні потрібне озброєння у великих обсягах і пряме фінансування видатків, обминаючи українську владу( якби це можна було б зробити).
"Подолання больового порогу НАТО"
.
Є базові речі.
1.роісія не готова до конвенційної війни ще на одному театрі бойвих дій. Тому всі провокації- то провокації із метою добитися зниження підтримки України.
2. Для того, щоб розуміти такі елементарні речі , не потрібно бути академіком, достатньо подивитися на характер бойвих дій і ситуацію у самій роісії. Тому це розуміють і в НАТО.
3. Літаки не збиватимуть, поки це не буде нести характер реальних бойвих дій( чому цього не буде, п1)
4 Якщо розпочнуця реальні боєзіткненя із НАТО, территорія, по якій у першу чергу буде здійснено ядерного удару малої потужності буде территорія України.
виштовхати їх крилом ?
.
Олігарх Фіала присвоїв собі радіо Свободу в Україні , .теж створіння демів. УП та НВ його теж.
Тільки зараз отямився почав гнати на владу - бо Чех А сороясятинк Пінчук й досі з ЄС бюджетне бабло жере своїм марафонним ТБ
Це не Сорос розкрадав і розкрадає український бюджет. Це не Сорос танцює перед суфльором, не виконоючи жодного конституційного обов'язку.
Це не Сорос,чи Джексон-Вєнік примушує депутатів тиснути кнопки за корупційні закони і не Сорос-Морос утримує фабрики тролів на Лубянці і надрах охвісу президента- подоляка.
Колись Пінчук у часи Мінських пропонував Україні у статті в WSJ - віддати Крим та ввести умови рашки по лугандонних республіках ...
Так от , центральний офіс ТАК відчитав свого споносра в Україні -"не погоджуємося та засудужаємо його статтю , але співпрацбювати продовжуємо ..."
"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - Ердоган ... Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно Й це погана новина "- теж на Fox New
POLITICO прямо до трапу вовц по пріильоті - сюрпріііз на його нікчемну ненаситність влади та аторитаризм .
Рубіо Європі- нехай закатає губу літаки РФ збивати НАТО не буде...
Te Telegraph Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, -
А тепер зберіть це всепороджене за останню добу до купи -все ясно ?
Країна котра підняла свій інтелект, свою силіконову Долину робочими візами талановитих всього світу студентів у т ч закрила шлях ціною віз у 100000. та платними грінкартами у 5 млн... Для таких як Ахмєтов та інші бандюки?
~66 % працівників у технологічному секторі (tech workers) Силіконової долини - народжені за межами США.
Серед tech працівників з вищою освітою (bachelor's degree і вище), 23 % із Індії, 18 % з Китаю, а лише 17 % народилися в Каліфорнії.
У регіоні житлових людей (всі мешканці) іноземного походження - ~41 % у 2023 році.
Ще одна цікава деталь: серед технічних працівників-жінок Силіконової долини значно більша частка - іммігрантки. Наприклад, 73 % жінок, що працюють у технічному секторі, - народжені за кордоном.
яким вже підтираються.
то який сенс у цьому "перехопленні" та яка загроза змусить рашистські літаки відвернути?!
хоть один мудрий, то подумайте як тонко і хитро вони граються з несвідомою толпою. І подумайте для чого це все робиться.
"Товарищ Рубинов (в миру госсекретарь сша) исключил возможность враждебных действий в отношении своего начальства".
Почивай з миром , НАТО ..
Та щей республіканці.
Там містери Ензейхауер і Рейган риють прохід на вихід із могили як оскаженілі.
Ну їм точно хочеться поїзти мозку теперішнім респам....
По ходу далі буде ще більша "комедія".
Усіх присутньо живих прохаю застебнути ремені безпеки.
Нікому не буде скучно.
Як кажуть аборигени там де я:
Bienvenue dans notre nouveau monde..
"Ввічливі" бойові дрони та бойові літаки РФ, які здійснюють розвідку та диверсії в небі країн НАТО, тепер під надійним захистом адміністрації Трампа?
Збивати не можна...Чому? А якщо вся ця чортівня літатиме в небі над США, теж не збиватимуть?
До речі: США стає спонсором тероризму...
Який вихід? скинутись ЄС на декілька ядерних зарядів для України. ВСЕ! пуйло сидітиме як миша!
Хто це заперечує - ворог або корисний ідіот!