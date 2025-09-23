РУС
Нарушение полетов самолетов рф
Российские самолеты не будут сбивать, если они снова нарушат воздушное пространство стран НАТО, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг возможность сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство Альянса, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и в дальнейшем", - сказал американский чиновник.

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

"Это обязательство остается неизменным", - добавил госсекретарь США.

НАТО (10343) самолет (3691) США (27954) Рубио Марко (284)
+38
Дозволив вільно літати. Навіщо тоді НАТО?
23.09.2025 19:21 Ответить
+34
А якщо кацапські танки проїдуть всю Аляску без жодного пострілу, то США їх теж не знищуватимуть і червону доріжку постелять?
23.09.2025 19:26 Ответить
+31
Коаліція імпотентів
23.09.2025 19:22 Ответить
Дозволив вільно літати. Навіщо тоді НАТО?
23.09.2025 19:21 Ответить
Україна замінить НАТО, дайте нам зброю і ми будемо збивати літаки русні
показать весь комментарий
23.09.2025 19:53 Ответить
це той рідкісний момент, коли думаєш:

"Дякую тобі, Боже, що Україна не в НАТО і ми можемо вільно і радісно збивати кацапські літаки !"

.
23.09.2025 20:09 Ответить
Це тому ти якраз і не думаєш, продукуєш незрозуміло, що.
Поки що, на жодну країну НАТО, карло не напав і швидше за все не наважится у найближчий час. Немає чим, всі резерви в України, яка, як ти радієш не у НАТО...
Дитячий садочок..
23.09.2025 20:23 Ответить
не переймайтесь так !
на НАТО хутін не напав врємєнно.
з такою динамікою повітряних провокацій і повною імпотенцією трампа, нападе максимум протягом двох тижнів.

.
23.09.2025 20:35 Ответить
Ти кажеш нападе, всі, хто із головою, кажуть, ні. Якщо, через 2 тижні,ти 08 жовтня викладуєш фото із донатом на Юсупову, чи на Бутусова у розмірі не менш 100 євро. Нападе, то я викладаю таке ж фото.
Домовилися?
23.09.2025 20:40 Ответить
Якщо у сухому залишку, без емоцій, то все цинічно, але правильно. Зайшли в зону- піднімати авіацію, фактично супроводжувати. Нікому не потрібна війна НАТО проти рф, і Україні також.
Україні потрібне озброєння у великих обсягах і пряме фінансування видатків, обминаючи українську владу( якби це можна було б зробити).
23.09.2025 20:10 Ответить
А де буде та межа після якої потрібно збивати? Ось залетіло парочка - трійка кацасоколів, Літають в прикордонній зоні не глибше 50 км, потім 100, потім навкруги умовного Стокгольму чи над ним. Але ракети не пускають, бомби не скидають. Все тихо мирно. Отой натівській дюйм до якої довжини може бути розтягнутий?
показать весь комментарий
+💯 👍🏿! десь так:

"Подолання больового порогу НАТО"

.
23.09.2025 20:20 Ответить
Тобі тактичні підробиці авіаційного перехоплення розказати?
Є базові речі.
1.роісія не готова до конвенційної війни ще на одному театрі бойвих дій. Тому всі провокації- то провокації із метою добитися зниження підтримки України.
2. Для того, щоб розуміти такі елементарні речі , не потрібно бути академіком, достатньо подивитися на характер бойвих дій і ситуацію у самій роісії. Тому це розуміють і в НАТО.
3. Літаки не збиватимуть, поки це не буде нести характер реальних бойвих дій( чому цього не буде, п1)
4 Якщо розпочнуця реальні боєзіткненя із НАТО, территорія, по якій у першу чергу буде здійснено ядерного удару малої потужності буде территорія України.
23.09.2025 20:36 Ответить
Ось зайшов до тебе в квартиру сусідній бугай вночі бо ти двері не сильно зачиняєш. Ходить по квартирі, щось бурчить, розглядає. Абсолютно неагресивний. Ніж в кармані, але не достає. І ти відчуваєш сама що він походить походить та й піде. Як минулої чи позаминулої ночі. А ти просто не спиш. Бо мусиш супроводжувати дорогого гостя кожну ніч. Може простіше його на куа з самого початку?
показать весь комментарий
а якщо кацапи будуть летіти далі на територію НАТО ?
виштовхати їх крилом ?

.
23.09.2025 20:18 Ответить
Ну да ну да, посил для Європейських країнам НАТО нагнути Україну до миру на умовх хйла.
показать весь комментарий
а ти маєш владу кремля ,котра мститсьтя Україні за те, що не дали їй віддати Україну *****
показать весь комментарий
23.09.2025 19:41 Ответить
щоб ти тупе знало - Олігархи Пінчук та Фіала - це саме й є соросята в Україні.... Це вони спонсори програм Сороса - ВІДРОДЖЕННЯ , Київській інститут економіки з Міловановим . Згадай канал ICTV - з антипорохом Шабуніним на боці СН . Так, типу Вакарчук проходив управлінські курси Сороса на заході - потім сквиздив вдруге з ВР, зрозумівши шо то таке ГОСОС . Та що говорити - НАВІТЬ ПОРОХ дав маху - з трибуни закликав голосувати за ПРиригівсього Умєрова .
Олігарх Фіала присвоїв собі радіо Свободу в Україні , .теж створіння демів. УП та НВ його теж.
Тільки зараз отямився почав гнати на владу - бо Чех А сороясятинк Пінчук й досі з ЄС бюджетне бабло жере своїм марафонним ТБ
23.09.2025 19:53 Ответить
Харош російську дурню по мізкам розносити. Термін " соросята" видуманий на лубянці з метою розвішувати клемо на всіх хто невгодний.
Це не Сорос розкрадав і розкрадає український бюджет. Це не Сорос танцює перед суфльором, не виконоючи жодного конституційного обов'язку.
Це не Сорос,чи Джексон-Вєнік примушує депутатів тиснути кнопки за корупційні закони і не Сорос-Морос утримує фабрики тролів на Лубянці і надрах охвісу президента- подоляка.
показать весь комментарий
оту "дурню" розносив ХРЕСТИК наді мною - але все що написала я - то справді "соросята олігархату"
Колись Пінчук у часи Мінських пропонував Україні у статті в WSJ - віддати Крим та ввести умови рашки по лугандонних республіках ...

Так от , центральний офіс ТАК відчитав свого споносра в Україні -"не погоджуємося та засудужаємо його статтю , але співпрацбювати продовжуємо ..."
показать весь комментарий
Коли це читаєш, то таке враження, що Пінчук став олігархом не тому що десять років із папашою Кучмою розкрадав Україну, а тому що " вчився у Сороса"
показать весь комментарий
доречі, не США зробили ТЕБЕ
показать весь комментарий
Україні варто погодитися на домовленості щодо врегулювання війни з РФ, - Рубіо на Fox News

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - Ердоган ... Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно Й це погана новина "- теж на Fox New

POLITICO прямо до трапу вовц по пріильоті - сюрпріііз на його нікчемну ненаситність влади та аторитаризм .

Рубіо Європі- нехай закатає губу літаки РФ збивати НАТО не буде...
Te Telegraph Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, -

А тепер зберіть це всепороджене за останню добу до купи -все ясно ?
23.09.2025 19:35 Ответить
Підтримувати афганські війська впродовж 10 років, витратити трильйон доларів це можна. А дати Україні зброю в кількості щоб закінчити війну не можна. Америка котиться у прірву.
показать весь комментарий
Бо по погляду Трампа ми агресори, а Московія жертва.
показать весь комментарий
Цікаво, а на острові Епштейна Доня також жертвою був, на якого малолітки нападали?
показать весь комментарий
Попком його пісюн гвалтували.
показать весь комментарий
просто світ крокує правою - й мСША не закінчить цей марш Трампом , а в ЄС поки що одна везуха , може й для України - виборів великих країн пару років не буде . Хоча у Франції на підході , у Польщі вже президент... У Німеччині Мерца вже обігнала права . ну і т д .
Країна котра підняла свій інтелект, свою силіконову Долину робочими візами талановитих всього світу студентів у т ч закрила шлях ціною віз у 100000. та платними грінкартами у 5 млн... Для таких як Ахмєтов та інші бандюки?
показать весь комментарий
За 2025 рік за даними звіту Silicon Valley Index (організація Joint Venture Silicon Valley):

~66 % працівників у технологічному секторі (tech workers) Силіконової долини - народжені за межами США.

Серед tech працівників з вищою освітою (bachelor's degree і вище), 23 % із Індії, 18 % з Китаю, а лише 17 % народилися в Каліфорнії.

У регіоні житлових людей (всі мешканці) іноземного походження - ~41 % у 2023 році.

Ще одна цікава деталь: серед технічних працівників-жінок Силіконової долини значно більша частка - іммігрантки. Наприклад, 73 % жінок, що працюють у технічному секторі, - народжені за кордоном.
показать весь комментарий
Або вписатися у війну самим. Очевидно що буде обрано.
показать весь комментарий
Коаліція імпотентів
показать весь комментарий
Та ні - зрадників.
показать весь комментарий
А якщо кацапські танки проїдуть всю Аляску без жодного пострілу, то США їх теж не знищуватимуть і червону доріжку постелять?
показать весь комментарий
Треба збирати комісію з ліквідації НАТО. Досить сюрреалізму та знущання над здоровим глуздом. Навіть якщо перетерпіти 3 роки оцих всіх зовсім кінчених та нікчемних узагальнених "Рубіо"- це нічого не змінить.
показать весь комментарий
Яка ліквідація!? Воно і так тільки на папері,
яким вже підтираються.
показать весь комментарий
В сортир на призвісько ООН теж катаються....гроші бюджетні витрачають...
показать весь комментарий
Якщо заборонено збивати,
то який сенс у цьому "перехопленні" та яка загроза змусить рашистські літаки відвернути?!
показать весь комментарий
Сенс: червона доріжка та почесний ескорт "ласкаво просимо нас окупувати"…
показать весь комментарий
Серун!!!!!
показать весь комментарий
Малюк Рубіо хоче стати наступним президентом Гамерики, тому буде берегти ***** та його літаки. Бо хто ж йому допоможе стати президентом, як не *****. Президент Трамп двічі тому доказ.
показать весь комментарий
⚡️ Дрони на аеропорт Копенгагена, ймовірно, запускались з суден під російським прапором, або повʼязаних з рф
показать весь комментарий
Ето лож! Ґдє ваши даказатєльства!?
показать весь комментарий
Мі ж ні вчйом нє віновати.
показать весь комментарий
Цей Рубіо не може розписуватися за все НАТО, чи за якусь окрему країну НАТО. Його запитали "чи готові США брати участь у збитті російських літаків", - то хай відповідає за свою країну. Кожна країна НАТО має право на самозахист, хоче чи не хоче того хтось з берегів Потомака.
показать весь комментарий
Залишається тільки пожартувати: Ось чому пуйло не хоче, щоб Україна вступила в НАТО - бо перетвориться на таке ж болото...
показать весь комментарий
рупіо ..ти трішки опіздав ... коли на територію НАТО в Турцію залетів болотний СУ ..вони його просто збили
показать весь комментарий
я думав один трамп чеканутий ,та вони всі там є........
показать весь комментарий
Потужна відповідь! Навіть якщо під@ри почнуть запускати ракети по Україні з Середземного моря - ці "гаранти" окрім занепокоєння не застосують жодних дій.
показать весь комментарий
Люди, якщо тут є
хоть один мудрий, то подумайте як тонко і хитро вони граються з несвідомою толпою. І подумайте для чого це все робиться.
показать весь комментарий
Для чего?
показать весь комментарий
Щоб приховати прибульців-рептілоїдів які ждуть моменту захопити Землю і видоїти всіх чоловіків.
показать весь комментарий
лошара путлер, треба було спочатку йти на НАТА
показать весь комментарий
Єдиниа хто має яйця з країн нато то Туретчина,інші запливші жиром від солодкого,безтурботного життя імпотенти,які навіть висказатись гучно неспроможні.
показать весь комментарий
Турція гепнула кацапольот не тільки за порушення повітряного простору.
показать весь комментарий
А ну, цікаво, продовжуйте...
показать весь комментарий
Дождетесь що пуйло тобі с Трампом на голову накладе,а ви будете розтирати і говорити що то була помилка.
показать весь комментарий
Їм сцять в очі, а вони та то божа роса.
показать весь комментарий
Гімно сцикливе. Хтось ще вірить в якісь гарантії і закриття неба, що сцишиа нам пропонують взамін на капітуляцію?
показать весь комментарий
Та хай літають а те шо вони розвідують - та то таке - Рубіо
показать весь комментарий
Держава-позорисько, завдяки мага
показать весь комментарий
Политики всегда смотрят кому это выгодно. Сейчас НАТО трясет яйцами потому что их обвиняют в слабости. Но это самое глупое, начинать скакать как кенгуру, когда тебя называют чмом.
показать весь комментарий
у влади США дзвенять яйця не тому шо вони залізні - а тому що скляні
показать весь комментарий
А якщо літаки НАТО залетять в повітряний простір рф, кацапи зіб'ють їх?
показать весь комментарий
із всіх хто задіян у цьому казіно НАТО , тільки у Ердогана яйця є !...
показать весь комментарий
"Рубіо виключив можливість збиття літаків РФ". В перекладі:
"Товарищ Рубинов (в миру госсекретарь сша) исключил возможность враждебных действий в отношении своего начальства".
показать весь комментарий
у цих діячів просто якійсь талант створювати мовні хонструкції, які хєр поймеш без двох пляшок бурбону. Але і піля двох пляшок не зрозумієш, але хоч тоді на деякий час буде похєр, що там сказав рубіо.
показать весь комментарий
Коли ми нарешті вступимо до НАТО, ми там будемо одні, ну може ще Молдова.
показать весь комментарий
Будуть ще прибалти !
показать весь комментарий
Але якщо ***** чи його наступники захочуть ,,На Берлін!,, то ми розступимось. Дамо коридор. Хай веселяться всі.
показать весь комментарий
Одне слово - дебіл, хоч і високоповажний...
показать весь комментарий
Де ви високоповажного побачили ? Звичайна підстилка.
показать весь комментарий
Треба подивитися якщо щось впаде з літака. Якщо вибухне, то то треба висловити свое занепокоєння.
показать весь комментарий
Аж в Україну чути гомеричний регіт ***** що доноситься з бункера .!
Почивай з миром , НАТО ..
показать весь комментарий
вот тобі і східний вартовий...з очами але без збройний...уууу, я все бачу..пальчиком - нуну.. іба..нуті.. Вот дедушка Ердоган захерачив у сраку - подавили помідори та сири росіяни та все.. тепер туди ні ногою...
показать весь комментарий
Піпець як окуколдились америкоси.
Та щей республіканці.
Там містери Ензейхауер і Рейган риють прохід на вихід із могили як оскаженілі.
Ну їм точно хочеться поїзти мозку теперішнім респам....
По ходу далі буде ще більша "комедія".
Усіх присутньо живих прохаю застебнути ремені безпеки.
Нікому не буде скучно.
Як кажуть аборигени там де я:
Bienvenue dans notre nouveau monde..
показать весь комментарий
столітня війна, lol
показать весь комментарий
Якщо хребет НАТО - це США; то тепер ще в кого залишаються запитання, чому НАТО - безхребетне?
показать весь комментарий
Схоже досвід Обами, щодо захисту "ввічливих зелених чоловічків", яких не можна було чіпати в Криму, схоже тепер розповсюджується на повітряний простір ЄС.
"Ввічливі" бойові дрони та бойові літаки РФ, які здійснюють розвідку та диверсії в небі країн НАТО, тепер під надійним захистом адміністрації Трампа?
Збивати не можна...Чому? А якщо вся ця чортівня літатиме в небі над США, теж не збиватимуть?
показать весь комментарий
И у этих людей мы добиваемся для себя каких-то гарантий?
показать весь комментарий
Кубинський прихвостень згадав свої коріння,вони з мордором дружири.
показать весь комментарий
Хлопці, треба уважно читати обіцянки шльондри краснова "трампакса"! Що цей тампон гумової гузна, обіцяв знищити НАТО, порушувати конституцію США, допомогти куйлу захопити Україну і таке інше.
До речі: США стає спонсором тероризму...
показать весь комментарий
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
показать весь комментарий
це трамп-тако зруйнував безпеку альянсу. і доки сша керує трамп - нато теж ТАКО (курка, яка завжди тіка).
Який вихід? скинутись ЄС на декілька ядерних зарядів для України. ВСЕ! пуйло сидітиме як миша!
Хто це заперечує - ворог або корисний ідіот!
показать весь комментарий
Пес гавкає те, що хоче хазяїн.
показать весь комментарий
Тільки новий Перл-Харбор врятує світ.
показать весь комментарий
путлер всім довів що НАТО не існує,запустив дрони на польщу а реакції нуль,літаки залетіли в прибалтику- реакції нуль.а турки без проблем збили кацольот і ніяких проблем.
показать весь комментарий
так. ще одне важливе питання, це фінанси! от трамп вимага 5% ввп, всі погодились, а захисту нуль. тоді кожна країна пошле те НАТО накуй і буде 5% витрачати на зброю.
показать весь комментарий
Рубіо цими словами дозволив мирним бомбардувальникам раші, літати над Вашингтоном навіть пообіцяв екскорт з F35
показать весь комментарий
🤣🤣
показать весь комментарий
А якщо Польща зіб"є - Трумп заявить, що США виходять з НАТО.
показать весь комментарий
рівно через 1.5 години рижий сказав ,що можна збивати)))
показать весь комментарий
