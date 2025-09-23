Российские самолеты не будут сбивать, если они снова нарушат воздушное пространство стран НАТО, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг возможность сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство Альянса, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и в дальнейшем", - сказал американский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию войны с РФ, - Рубио

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

"Это обязательство остается неизменным", - добавил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов-нарушителей с учетом угрозы в реальном времени, - Рютте