НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов-нарушителей с учетом угрозы в реальном времени, - Рютте
Североатлантический Альянс будет принимать решение о применении силы против российских самолетов или беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, на основании разведывательной информации об уровне угрозы.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов, основываясь на их возможной угрозе в реальном времени.
"Решение о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности относительно их поражения, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся развединформации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры", - заявил Рютте.
Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеет общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".
"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", - резюмировал генсек НАТО.
сказав би вже прямо
-Алло, НАТО? На нас летить літак.
- Чекайте,сприймаємо рішення, консультуємося.
.....
- - Алло, НАТО? Все, досить, ми самі проблему вже вирішили.
- Як!?!?
- Та як.... Поки ви приймали рішення, літак повернувся назад, від іржі розсипався, а пілот від старості помер.
І так буде в осяжному майбутньому
Що робить не знає
Наче й сила битись є
Та ... духу немає
дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте
"Коханий мене хочуть згвалтувати
- що трапилось ?
Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці
- і ?
зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки
- але ж ще не вставили ?
ні
- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
Ну і звісно Потужні засідання, та обговорення на принципах толерантності та вічливої взаємоповаги і дискусійності .
Населення розбіжиться на захід а ліваки будуть бойкотувати відгрузку снарядів та блокувати проїзд колон
Звернувся до дільничого, знайшли, відвезли у район...
Знайомий задоволено здихнув, але на вечір алкаш вже шастав по селу...
Поїхав розлючений знайомий до начальника поліції, а той каже: - Та скільки та капуста коштує? За це не садять...
Рішення прийшло саме - нанять місцевих уркаганів (за бухло і гроші), які відмахали крадія конкретно!
Більше овочі ніхто не краде!
П.С.
Це, я про те, що поки кацапам не вріжуть разок конкретно, вони будуть постійно випендрюватися...