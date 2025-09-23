НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов-нарушителей с учетом угрозы в реальном времени, - Рютте

Североатлантический Альянс будет принимать решение о применении силы против российских самолетов или беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, на основании разведывательной информации об уровне угрозы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов, основываясь на их возможной угрозе в реальном времени.

"Решение о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности относительно их поражения, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся развединформации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры", - заявил Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства НАТО, - заявление Альянса

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеет общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", - резюмировал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш