НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов-нарушителей с учетом угрозы в реальном времени, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Североатлантический Альянс будет принимать решение о применении силы против российских самолетов или беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, на основании разведывательной информации об уровне угрозы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов, основываясь на их возможной угрозе в реальном времени.

"Решение о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности относительно их поражения, принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся развединформации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружение и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры", - заявил Рютте.

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе во главе с верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем "имеет общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", - резюмировал генсек НАТО.

беспилотник (4297) НАТО (10343) самолет (3691) Рютте Марк (482)
+5
Які віни обісрані
23.09.2025 15:10 Ответить
+4
це знаєте виглядає так

дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте

"Коханий мене хочуть згвалтувати

- що трапилось ?

Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці

- і ?

зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки

- але ж ще не вставили ?

ні

- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
23.09.2025 15:14 Ответить
+4
- вставили !!!
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
23.09.2025 15:36 Ответить
ясно - збивати не будете

сказав би вже прямо
23.09.2025 15:08 Ответить
"... ухвалюватиме рішення .."

-Алло, НАТО? На нас летить літак.
- Чекайте,сприймаємо рішення, консультуємося.
.....
- - Алло, НАТО? Все, досить, ми самі проблему вже вирішили.
- Як!?!?
- Та як.... Поки ви приймали рішення, літак повернувся назад, від іржі розсипався, а пілот від старості помер.
23.09.2025 15:45 Ответить
23.09.2025 15:47 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3575706
І так буде в осяжному майбутньому
23.09.2025 15:09 Ответить
Які віни обісрані
23.09.2025 15:10 Ответить
Стоїть НАТО при дорозі
Що робить не знає
Наче й сила битись є
Та ... духу немає
23.09.2025 15:13 Ответить
це знаєте виглядає так

дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте

"Коханий мене хочуть згвалтувати

- що трапилось ?

Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці

- і ?

зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки

- але ж ще не вставили ?

ні

- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
23.09.2025 15:14 Ответить
- вставили !!!
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
23.09.2025 15:36 Ответить
Роздуплився.
23.09.2025 15:21 Ответить
все понятно. и уже давно. загроза у реальному часи похоже наступит когда кацапские военные самолеты начнуть бомбить города стран НАТО. и то не факт
23.09.2025 15:27 Ответить
А тоді вже буде пізно. ( Згідно логіки касапських військових планів) Бо паніка, уряди паралізовані, логістика паралізована, всі драпають що заважає проїзду резервів по дорогах ..
Ну і звісно Потужні засідання, та обговорення на принципах толерантності та вічливої взаємоповаги і дискусійності .
Населення розбіжиться на захід а ліваки будуть бойкотувати відгрузку снарядів та блокувати проїзд колон
23.09.2025 16:21 Ответить
Точно, от відбулось порушення. Вони протягом лише кількох днів збиратимуть засідання, яке має одностайно вирішити чи можна було збивати їх під час того порушення. Система буде діяти постійно. На кожне порушення буде окреме засідання з негайним рішенням не пізніше 3 днів з моменту порушення.
23.09.2025 15:41 Ответить
Внадився до знайомого, хтось із села, красти овочі на дачі.
Звернувся до дільничого, знайшли, відвезли у район...
Знайомий задоволено здихнув, але на вечір алкаш вже шастав по селу...
Поїхав розлючений знайомий до начальника поліції, а той каже: - Та скільки та капуста коштує? За це не садять...
Рішення прийшло саме - нанять місцевих уркаганів (за бухло і гроші), які відмахали крадія конкретно!
Більше овочі ніхто не краде!
П.С.
Це, я про те, що поки кацапам не вріжуть разок конкретно, вони будуть постійно випендрюватися...
23.09.2025 15:52 Ответить
Так треба було ще у 2022-му вже ухвалити. А вони ще тільки збираються ухвалювати по факту вторгнення ***** їм сере на голову, а вони тільки ********.
23.09.2025 16:04 Ответить
Тобто раніше ППО будо для галочки, як озабочені стурбовані заклопотані спостерігачі ???
23.09.2025 16:16 Ответить
Звичайна ракета - це не загроза, ми вже проходили. Тобто, якщо не запустили ядерну і Брюселя вже немає - все нормально.
23.09.2025 16:32 Ответить
 
 