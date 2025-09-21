НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что НАТО должно решительно реагировать на провокации России, в частности в Балтийском море.

Об этом он заявил, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что за последние годы российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии около 40 раз.

"Этот последний инцидент является грубым, он длился 12 минут. Это показывает, что Россия наращивает обороты, провоцирует с разных сторон в Балтийском море: полеты вблизи критической инфраструктуры, "теневой флот", который обрывает кабели на дне Балтийского моря, глушение GPS-сигнала, а теперь - длительное нарушение воздушного пространства тремя российскими истребителями", - заявил Косиняк-Камыш.

Польский чиновник подчеркнул, что на провокации РФ "надо отвечать".

"Это показывает, что такие провокации будут продолжаться, и на них надо отвечать, нужно укреплять силу и устойчивость общества, чтобы не поддаваться дезинформации, ведь здесь снова наблюдаем дезинформацию, поскольку Россия не подтверждает и никогда не подтвердит такого рода действия, а они случаются очень часто", - сказал министр.

В этом контексте Косиняк-Камыш напомнил, что НАТО начало операцию "Восточный страж", которая будет защищать восточные границы Польши.

