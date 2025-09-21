РУС
295 26

НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что НАТО должно решительно реагировать на провокации России, в частности в Балтийском море.

Об этом он заявил, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что за последние годы российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии около 40 раз.

"Этот последний инцидент является грубым, он длился 12 минут. Это показывает, что Россия наращивает обороты, провоцирует с разных сторон в Балтийском море: полеты вблизи критической инфраструктуры, "теневой флот", который обрывает кабели на дне Балтийского моря, глушение GPS-сигнала, а теперь - длительное нарушение воздушного пространства тремя российскими истребителями", - заявил Косиняк-Камыш.

Польский чиновник подчеркнул, что на провокации РФ "надо отвечать".

"Это показывает, что такие провокации будут продолжаться, и на них надо отвечать, нужно укреплять силу и устойчивость общества, чтобы не поддаваться дезинформации, ведь здесь снова наблюдаем дезинформацию, поскольку Россия не подтверждает и никогда не подтвердит такого рода действия, а они случаются очень часто", - сказал министр.

В этом контексте Косиняк-Камыш напомнил, что НАТО начало операцию "Восточный страж", которая будет защищать восточные границы Польши.

НАТО (10334) Польша (8828) россия (97292) Косиняк-Камыш Владислав (64)
+3
А Польша рішуче відреагувала?
показать весь комментарий
21.09.2025 17:39 Ответить
+2
А що там Польща про волинську різанину гавкала? А у сросії про Лєха Качинського та авіатрощу запитати не бажає???

Сцикуни.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:43 Ответить
+2
В розумінні цього Камиша рішуче реагувати має хтось інший а не Польща. І подібні діячі в інших країнах НАТО думають так само. В підсумку -колективна безвідповідальність та безсилля.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:43 Ответить
Ти придурку НАТО якраз надіється на тебе .
показать весь комментарий
21.09.2025 17:39 Ответить
А Польша рішуче відреагувала?
показать весь комментарий
21.09.2025 17:39 Ответить
В розумінні цього Камиша рішуче реагувати має хтось інший а не Польща. І подібні діячі в інших країнах НАТО думають так само. В підсумку -колективна безвідповідальність та безсилля.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:43 Ответить
4 дрони збили. Як для поляків - офігєнний результат. Там правда Нідерланди допомогали...
показать весь комментарий
21.09.2025 17:43 Ответить
Досить непоганий результат для країни,яка не готувалась для їх збиття.В нас не набагато кращий по цілям такого розміру,то ж на марахвоні збиваємо 75-90%
показать весь комментарий
21.09.2025 17:53 Ответить
Різниця в масштабах. Якби до Польші залетіло не 20 а 500 дронів, то вони всеодно збили би якийсь десяток. А щодо "не готувалася" то треба бути повністю безмозким ідіотом, шоб не готуватися до того, від чого сусідня країна потерпає вже три роки.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:57 Ответить
Якби в роті росли гриби .Є результат,можно аналізувати.А якби аналізувати неможливо!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:01 Ответить
Все можна аналізувати. Людина відрізняється від тварини наявністю абстрактного мислення. Тому якщо ви гордо називаєте себе хомо самієнсом, то маєте бути в змозі представити абстрактну ситуацію прильоту в Польшу 500 дронів і як наявне ППО обсерається в потугах їх збити.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
Польшу масовано атакують дрони?
показать весь комментарий
21.09.2025 17:58 Ответить
Польща взагалі всралася і всю провину перекидає на хер зна кого тільки не на москалів .
показать весь комментарий
21.09.2025 18:08 Ответить
Нато рішуче може тількі Польшу з нато виключити,як то кажуть немає країни немає проблеми.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:39 Ответить
Були прецеденти чи аби яку несинітницю ляпнути??
показать весь комментарий
21.09.2025 17:44 Ответить
Судячі з того як нато реагує на ситуацію,це може бути перший прецедент.Забув у вас спитати що мені писпти ,а що ні. Краще за своїми несенітницями слідкуйте,і ******* свого відкривайте тільки коли вас спитають.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:06 Ответить
Польша: НАТО має рішуче реагувати на провакації РФ!
НАТО: Які провокації? Нічого не було.
Трамп: єто всьо ошибка. Просто что-то поломалось.
рф: дада нічєго нєбило!
Країни Балтії: Мляяя!!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 17:42 Ответить
А що там Польща про волинську різанину гавкала? А у сросії про Лєха Качинського та авіатрощу запитати не бажає???

Сцикуни.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:43 Ответить
Як послухати,так весь світ сцикуни.А зрадника з банкової вигнати смілості ні в кого нема і язики в дупах ховаєте!
показать весь комментарий
21.09.2025 17:47 Ответить
То я не ховаю, на себе подивись. Нік в тебе який?))
показать весь комментарий
21.09.2025 17:55 Ответить
Вже тоді, коли Росія бомбитиме Варшаву, НАТО повинне провести засідання і проголосувати за те, що їм робити далі......
показать весь комментарий
21.09.2025 17:46 Ответить
Коли ви куколди будете сперечатися хто буде перший реагувати, кацапи будуть вже на кордоні Польщі
показать весь комментарий
21.09.2025 17:46 Ответить
Як назвати тих,хто спокійно спостерігає за знищенням власної країни?
показать весь комментарий
21.09.2025 17:48 Ответить
Вони вже на польському кордоні. Від центру Гродно до Польщі можна на велосипеді доїхати.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:49 Ответить
Та звичайно.Якщо треба НАТО дозвіл то я дозволяю. Посилати щодня до кацапів 800 дружелюбних дронів з несмертельною вибухівкою з метою знищити кацапські військові об'єкти щоб ,недай бог, не трапилося провокації.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:55 Ответить
Ви занадто кровожерливий. Так не можна. Якби я командував НАТО, то на знак миролюбства і пошуку компромісу я б наказав відправляти кожен день по тисячі дронів на рашкінські міста, аеродроми, підприємства, але не з вибухівкою звичайно, а з цукерками, відкритками у вигляді сердечок і привітаннями. І ось побачили б. Через тиждень-другий вони б почули сигнали про дружбу.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:01 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
21 год
На самом деле выбор прост. Либо они совершают провокации.
Либо НАТО перераспределяют ПВО.
И тогда на Киев будет долетать не 20 шахедов, а 200.
Выбирайте
Мы в растяжке - и выхода из нее пока нет.
У нас тоже, как и у них, пока нет ресурсов на два фронта.
Пока.
И вместо того, чтобы писать про Эрдогана, лучше подякувати тем, кто оголил свои фронты ради Украины.
Все, на этом точно закрываем тему
показать весь комментарий
21.09.2025 17:58 Ответить
нажаль нато на сьогодні це є пенсіонер-імпотент. це є реалії нажаль, ***** це це зрозумів і нахабніє з кожною годиною.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:59 Ответить
шумів Камиш аж дерева гнулись
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
 
 