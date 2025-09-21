НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что НАТО должно решительно реагировать на провокации России, в частности в Балтийском море.
Об этом он заявил, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что за последние годы российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии около 40 раз.
"Этот последний инцидент является грубым, он длился 12 минут. Это показывает, что Россия наращивает обороты, провоцирует с разных сторон в Балтийском море: полеты вблизи критической инфраструктуры, "теневой флот", который обрывает кабели на дне Балтийского моря, глушение GPS-сигнала, а теперь - длительное нарушение воздушного пространства тремя российскими истребителями", - заявил Косиняк-Камыш.
Польский чиновник подчеркнул, что на провокации РФ "надо отвечать".
"Это показывает, что такие провокации будут продолжаться, и на них надо отвечать, нужно укреплять силу и устойчивость общества, чтобы не поддаваться дезинформации, ведь здесь снова наблюдаем дезинформацию, поскольку Россия не подтверждает и никогда не подтвердит такого рода действия, а они случаются очень часто", - сказал министр.
В этом контексте Косиняк-Камыш напомнил, что НАТО начало операцию "Восточный страж", которая будет защищать восточные границы Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАТО: Які провокації? Нічого не було.
Трамп: єто всьо ошибка. Просто что-то поломалось.
рф: дада нічєго нєбило!
Країни Балтії: Мляяя!!!!
Сцикуни.
@StarshinaZapasa
·
21 год
На самом деле выбор прост. Либо они совершают провокации.
Либо НАТО перераспределяют ПВО.
И тогда на Киев будет долетать не 20 шахедов, а 200.
Выбирайте
Мы в растяжке - и выхода из нее пока нет.
У нас тоже, как и у них, пока нет ресурсов на два фронта.
Пока.
И вместо того, чтобы писать про Эрдогана, лучше подякувати тем, кто оголил свои фронты ради Украины.
Все, на этом точно закрываем тему