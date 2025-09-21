Британские истребители Typhoon начали патрулирование в небе Польши в рамках миссии "Восточный страж"

Истребители Typhoon военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании совершили свой первый патруль над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж".

Об этом сообщает британское правительство, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вечером 19 сентября два британских истребителя вылетели с авиабазы RAF Coningsby в Линкольншире при поддержке самолета RAF Voyager для патрулирования польского неба и сдерживания и защиты от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники.

Истребители благополучно вернулись в Британию рано утром 20 сентября.

Читайте также: В НАТО заявили, что миссия "Восточный страж" пока не предусматривает сбивания российских беспилотников над Украиной

"Эта первая оперативная миссия состоялась после безрассудного и опасного вторжения российских беспилотников в суверенное воздушное пространство Польши - крупнейшего нарушения воздушного пространства НАТО президентом Путиным со времен его незаконного полномасштабного вторжения в Украину - и дальнейших нарушений воздушного пространства НАТО российскими самолетами и беспилотником в течение прошлой недели", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявлял, что НАТО решительно реагирует на угрозы со стороны России, и британские истребители Typhoon будут готовы уничтожать дроны, которые представляют опасность для союзников.

Читайте также: НАТО запускает миссию "Восточный дозорный" в Румынии и Польше из-за атак дронов РФ, - Стубб