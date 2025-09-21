Британские истребители Typhoon начали патрулирование в небе Польши в рамках миссии "Восточный страж"
Истребители Typhoon военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании совершили свой первый патруль над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж".
Об этом сообщает британское правительство, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вечером 19 сентября два британских истребителя вылетели с авиабазы RAF Coningsby в Линкольншире при поддержке самолета RAF Voyager для патрулирования польского неба и сдерживания и защиты от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники.
Истребители благополучно вернулись в Британию рано утром 20 сентября.
"Эта первая оперативная миссия состоялась после безрассудного и опасного вторжения российских беспилотников в суверенное воздушное пространство Польши - крупнейшего нарушения воздушного пространства НАТО президентом Путиным со времен его незаконного полномасштабного вторжения в Украину - и дальнейших нарушений воздушного пространства НАТО российскими самолетами и беспилотником в течение прошлой недели", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили заявлял, что НАТО решительно реагирует на угрозы со стороны России, и британские истребители Typhoon будут готовы уничтожать дроны, которые представляют опасность для союзников.
