1 170 32

В НАТО заявили, что миссия "Восточный страж" пока не предусматривает сбивание российских беспилотников над Украиной

истребители НАТО

Миссия "Восточный страж" пока не предусматривает возможность сбивания российских беспилотников над территорией Украины.

Об этом на условиях анонимности в комментарии "Радіо Свобода" рассказал 16 сентября высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник НАТО назвал появление беспилотников РФ в небе над Польшей "безрассудным и опасным" поступком, и объяснил, почему он до сих пор не назван преднамеренным.

"Анализируя такую ситуацию, нужно учитывать многое. Иногда следы дронов могут отображаться в дубликате. Другими словами, вы можете видеть на радаре несколько следов и только один дрон, поэтому для считывания этой картины нужно многое сделать... Это может когда-нибудь стать полностью ясным, а может и не стать", - сказал чиновник.

Читайте также: Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde

Он отметил, что немало информации можно получить благодаря обломкам дронов, и прежде всего расследование на месте по очевидным причинам является прерогативой Польши.

"Но, конечно, НАТО работало и продолжает работать и получать уроки, которые вынесли из Украины, различными способами через наше ежедневное взаимодействие... Это абсолютно двустороннее движение: украинцы учатся у нас, и одновременно наши войска - у украинцев... На многих уровнях, политическом и военном, НАТО имеет очень глубокие и длительные связи с Украиной",- сказал чиновник НАТО.

Читайте также: Великобритания присоединяется к миссии "Восточный страж" и перебрасывает в Польшу истребители Typhoon

По его словам, к миссии НАТО "Восточный страж", призванной укрепить восточный фланг, уже присоединились или намерены это сделать восемь государств-членов.

На вопрос, обсуждается ли перспектива сбивания воздушных целей над территорией Украины во время приближения к воздушному пространству НАТО, к чему, в частности, призывает глава МИД Польши, чиновник отметил, что миссия "Восточный страж" "распространяется только на территории союзных государств".

Напомним, что накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Читайте также: Великобритания готова сбивать российские дроны над странами НАТО, - Гили

Автор: 

НАТО (10321) дроны (4689)
Топ комментарии
+8
Там шведы давно уже придумали пушечный зенитный комплекс TRIDON Mk 2 - по параметрам то что надо. Скиньтесь понемногу и не надо будет вам ничего сбивать, мы сами все посбиваем. Нам бы таких да скайренджеров немецких тыщонку - другую - и мы сами справимся.
16.09.2025 21:28 Ответить
+8
Нікому немає діла до України - одному путлєру
16.09.2025 21:29 Ответить
+8
Сцикуни! отакий він потужний блок)
16.09.2025 21:42 Ответить
Ну спасибо что уточнили. А то мы уж обрадовались.
16.09.2025 21:25 Ответить
Так, як вони збивають шахеди над своєю територією, нам нах не треба.

Що вони взагалі збивали за останні 80 років?
16.09.2025 21:29 Ответить
ОНи сейчас похожи на спортзальных каратистов нарвавшихся на вооруженных уличных гопников и не знающих что им делать.
16.09.2025 21:32 Ответить
16.09.2025 21:54 Ответить
Та за 4 роки, поки сусідні хлопці зчепилися з цими гопніками, вже могли б і самі підкачатися, і взяти в руки битки, та допомогти сусідам... Але ніт, краще чекати, поки гопота таки вирубить сусідів і посуне до них...
16.09.2025 22:10 Ответить
По вечірніх відосиках у нас все добре.Мільйон антидронів та ракет і вже повних ходом тренуєм солдат НАТО для ******** війн.
16.09.2025 21:45 Ответить
Якби країнам НАТО не було діла до України, то ми б вже влітку 2022 без їхньої підтримки як військової та фінансової капітулювали. Невже це ще комусь досі не зрозуміло??? Хто нарікає на нерішучість країн НАТО (які на відміну від України не воюють з рашкою), хай згадає Україну, керівник якої у 2019, 2020, 2021 навіть боявся назвати рашку агресором, а казав "та сторона", а путіна ссцяв назвати вбивцею, хоча в той самий час українці продовжували гинути на лінії боєзіткнення, достатньо згадати загибель матроса Журавля у 2020... Тим в кого "квартальна" память рибок гупі нагадаю, що Україна воює з рашкою з 2014, а не з 2022 року. А то наш мудрий піпл, як в тій приказці, в чужому оці бачить піщинку, а в своєму бревна не помічає.
16.09.2025 22:26 Ответить
А хто каже шо не помагають - помагають - аби ми не копитнулись - як сказав латвійський очільник - це дуже мізерна допомога - 0.1% ВВП Європи
16.09.2025 22:32 Ответить
а чому наш мудрий піпл не цікавить, чому ми самі себе не забезпечили зброєю та фінансами напередодні "шашличков" 24.02.2022??? Чи кидати лайном в тих, хто нам нічого не винен але все рівно допомагає легше, ніж спитати у тих, кого самі ж і наобирали "гдє дєньгі Зін"???
16.09.2025 22:38 Ответить
А толку посипати голову попелом - Захід самзацікавлений нам допомагати - шоб на них вогнем не кинуло
16.09.2025 22:42 Ответить
А хто там з керівників країн НАТО ху..ло вбивцею назвав, не нагадаєте часом ?
16.09.2025 23:23 Ответить
Почніть усі кацапські ракети та дрони хоча б над НАТО збивати
А там вже якось буде
16.09.2025 21:30 Ответить
Лучше не надо. Это будет очередной позорный провал. У украинцев должна остаться хоть какая-то вера в Запад.
16.09.2025 21:36 Ответить
Хіба можна вірити тому, хто нічого не робить із ворожими дронами у своєму небі?
16.09.2025 21:38 Ответить
Путін тількі пукне, вся НАТА розбіжиться, разом зі своїми гарантіями.
16.09.2025 21:36 Ответить
🤣 ну-ну! Головне щоб місія не перетворилась на ,,Східний потерпілий,,
16.09.2025 21:40 Ответить
Щось складається стійке відчуття - якщо ненароком зараз приєднатись Україні до НАТО, то тоді скоріше Україні доведеться захищати НАТО, а не навпаки.
16.09.2025 21:43 Ответить
Сцикотно
16.09.2025 21:45 Ответить
"Місія нездійсненна"
16.09.2025 21:52 Ответить
Але при цьому вони хочуть наші технології збиття шахедів, які "кров'ю политі" і напрацьовувались під постійними обстрілами.
16.09.2025 21:52 Ответить
На мою думку, цими технологіями і напрацюваннями ми не повинні ділитися взагалі ні з ким. Особливо з імпотентами, які сцються збити над Україною дрон, щоб до них не долетів. Хай самі сидять під кацапськими шахедами і придумують свої технології.
16.09.2025 22:13 Ответить
Місія "Східний імпотент" передбачає висловлення занепокоєної стурбованості 🤣🤣🤣
16.09.2025 22:03 Ответить
16.09.2025 22:19 Ответить
Бобік здох. Як завжди.
16.09.2025 22:44 Ответить
***** з ****
16.09.2025 23:07 Ответить
Над своєю збивайте
17.09.2025 00:01 Ответить
А что были крепкие надежды??
У нас есть 280 бумажных договоров, на крепкой практичной бумаге! Потужно!
17.09.2025 01:38 Ответить
 
 