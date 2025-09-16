В НАТО заявили, что миссия "Восточный страж" пока не предусматривает сбивание российских беспилотников над Украиной

Миссия "Восточный страж" пока не предусматривает возможность сбивания российских беспилотников над территорией Украины.

Об этом на условиях анонимности в комментарии "Радіо Свобода" рассказал 16 сентября высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник НАТО назвал появление беспилотников РФ в небе над Польшей "безрассудным и опасным" поступком, и объяснил, почему он до сих пор не назван преднамеренным.

"Анализируя такую ситуацию, нужно учитывать многое. Иногда следы дронов могут отображаться в дубликате. Другими словами, вы можете видеть на радаре несколько следов и только один дрон, поэтому для считывания этой картины нужно многое сделать... Это может когда-нибудь стать полностью ясным, а может и не стать", - сказал чиновник.

Читайте также: Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde

Он отметил, что немало информации можно получить благодаря обломкам дронов, и прежде всего расследование на месте по очевидным причинам является прерогативой Польши.

"Но, конечно, НАТО работало и продолжает работать и получать уроки, которые вынесли из Украины, различными способами через наше ежедневное взаимодействие... Это абсолютно двустороннее движение: украинцы учатся у нас, и одновременно наши войска - у украинцев... На многих уровнях, политическом и военном, НАТО имеет очень глубокие и длительные связи с Украиной",- сказал чиновник НАТО.

Читайте также: Великобритания присоединяется к миссии "Восточный страж" и перебрасывает в Польшу истребители Typhoon

По его словам, к миссии НАТО "Восточный страж", призванной укрепить восточный фланг, уже присоединились или намерены это сделать восемь государств-членов.

На вопрос, обсуждается ли перспектива сбивания воздушных целей над территорией Украины во время приближения к воздушному пространству НАТО, к чему, в частности, призывает глава МИД Польши, чиновник отметил, что миссия "Восточный страж" "распространяется только на территории союзных государств".

Напомним, что накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Читайте также: Великобритания готова сбивать российские дроны над странами НАТО, - Гили