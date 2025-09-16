УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів над Україною Місія Східний вартовий
952 29

У НАТО заявили, що місія "Східний вартовий" наразі не передбачає збиття російських безпілотників над Україною

винищувачі НАТО

Місія "Східний вартовий" наразі не передбачає можливості збиття російських безпілотників над територією України.

Про це на умовах анонімності у коментарі "Радіо Свобода" розповів 16 вересня високопосадовець НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець НАТО назвав появу безпілотників РФ у небі над Польщею "безрозсудним і небезпечним" вчинком, і пояснив, чому його досі не названо навмисним.

"Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати", - сказав чиновник.

Читайте також: Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde

Він зазначив, що чимало інформації можна отримати завдяки уламкам дронів, і що насамперед розслідування на місці з очевидних причин є прерогативою Польщі.

"Але, звичайно, НАТО працювало і продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України, різними способами через нашу щоденну взаємодію… Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас, і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв’язки з Україною",- сказав посадовець НАТО.

Читайте також: Британія долучається до місії "Східний вартовий" і перекидає в Польщу винищувачі Typhoon

За його словами, до місії НАТО "Східний вартовий", покликаної зміцнити східний фланг, уже долучилися або мають намір це зробити вісім держав-членів.

На запитання, чи обговорюється перспектива збиття повітряних цілей над територією України під час наближення до повітряного простору НАТО, до чого, зокрема, закликає очільник МЗС Польщі, посадовець зауважив, що місія "Східний вартовий" "поширюється лише на території союзних держав".

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Читайте також: Велика Британія готова збивати російські дрони над країнами НАТО, - Гілі

Автор: 

НАТО (6785) дрони (5583)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Там шведы давно уже придумали пушечный зенитный комплекс TRIDON Mk 2 - по параметрам то что надо. Скиньтесь понемногу и не надо будет вам ничего сбивать, мы сами все посбиваем. Нам бы таких да скайренджеров немецких тыщонку - другую - и мы сами справимся.
показати весь коментар
16.09.2025 21:28 Відповісти
+8
Нікому немає діла до України - одному путлєру
показати весь коментар
16.09.2025 21:29 Відповісти
+8
Сцикуни! отакий він потужний блок)
показати весь коментар
16.09.2025 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну спасибо что уточнили. А то мы уж обрадовались.
показати весь коментар
16.09.2025 21:25 Відповісти
Так, як вони збивають шахеди над своєю територією, нам нах не треба.

Що вони взагалі збивали за останні 80 років?
показати весь коментар
16.09.2025 21:29 Відповісти
ОНи сейчас похожи на спортзальных каратистов нарвавшихся на вооруженных уличных гопников и не знающих что им делать.
показати весь коментар
16.09.2025 21:32 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 21:54 Відповісти
Та за 4 роки, поки сусідні хлопці зчепилися з цими гопніками, вже могли б і самі підкачатися, і взяти в руки битки, та допомогти сусідам... Але ніт, краще чекати, поки гопота таки вирубить сусідів і посуне до них...
показати весь коментар
16.09.2025 22:10 Відповісти
Там шведы давно уже придумали пушечный зенитный комплекс TRIDON Mk 2 - по параметрам то что надо. Скиньтесь понемногу и не надо будет вам ничего сбивать, мы сами все посбиваем. Нам бы таких да скайренджеров немецких тыщонку - другую - и мы сами справимся.
показати весь коментар
16.09.2025 21:28 Відповісти
Нікому немає діла до України - одному путлєру
показати весь коментар
16.09.2025 21:29 Відповісти
По вечірніх відосиках у нас все добре.Мільйон антидронів та ракет і вже повних ходом тренуєм солдат НАТО для ******** війн.
показати весь коментар
16.09.2025 21:45 Відповісти
Якби країнам НАТО не було діла до України, то ми б вже влітку 2022 без їхньої підтримки як військової та фінансової капітулювали. Невже це ще комусь досі не зрозуміло??? Хто нарікає на нерішучість країн НАТО (які на відміну від України не воюють з рашкою), хай згадає Україну, керівник якої у 2019, 2020, 2021 навіть боявся назвати рашку агресором, а казав "та сторона", а путіна ссцяв назвати вбивцею, хоча в той самий час українці продовжували гинути на лінії боєзіткнення, достатньо згадати загибель матроса Журавля у 2020... Тим в кого "квартальна" память рибок гупі нагадаю, що Україна воює з рашкою з 2014, а не з 2022 року. А то наш мудрий піпл, як в тій приказці, в чужому оці бачить піщинку, а в своєму бревна не помічає.
показати весь коментар
16.09.2025 22:26 Відповісти
А хто каже шо не помагають - помагають - аби ми не копитнулись - як сказав латвійський очільник - це дуже мізерна допомога - 0.1% ВВП Європи
показати весь коментар
16.09.2025 22:32 Відповісти
а чому наш мудрий піпл не цікавить, чому ми самі себе не забезпечили зброєю та фінансами напередодні "шашличков" 24.02.2022??? Чи кидати лайном в тих, хто нам нічого не винен але все рівно допомагає легше, ніж спитати у тих, кого самі ж і наобирали "гдє дєньгі Зін"???
показати весь коментар
16.09.2025 22:38 Відповісти
А толку посипати голову попелом - Захід самзацікавлений нам допомагати - шоб на них вогнем не кинуло
показати весь коментар
16.09.2025 22:42 Відповісти
Почніть усі кацапські ракети та дрони хоча б над НАТО збивати
А там вже якось буде
показати весь коментар
16.09.2025 21:30 Відповісти
Лучше не надо. Это будет очередной позорный провал. У украинцев должна остаться хоть какая-то вера в Запад.
показати весь коментар
16.09.2025 21:36 Відповісти
Хіба можна вірити тому, хто нічого не робить із ворожими дронами у своєму небі?
показати весь коментар
16.09.2025 21:38 Відповісти
Путін тількі пукне, вся НАТА розбіжиться, разом зі своїми гарантіями.
показати весь коментар
16.09.2025 21:36 Відповісти
🤣 ну-ну! Головне щоб місія не перетворилась на ,,Східний потерпілий,,
показати весь коментар
16.09.2025 21:40 Відповісти
Сцикуни! отакий він потужний блок)
показати весь коментар
16.09.2025 21:42 Відповісти
Щось складається стійке відчуття - якщо ненароком зараз приєднатись Україні до НАТО, то тоді скоріше Україні доведеться захищати НАТО, а не навпаки.
показати весь коментар
16.09.2025 21:43 Відповісти
Сцикотно
показати весь коментар
16.09.2025 21:45 Відповісти
"Місія нездійсненна"
показати весь коментар
16.09.2025 21:52 Відповісти
Але при цьому вони хочуть наші технології збиття шахедів, які "кров'ю политі" і напрацьовувались під постійними обстрілами.
показати весь коментар
16.09.2025 21:52 Відповісти
На мою думку, цими технологіями і напрацюваннями ми не повинні ділитися взагалі ні з ким. Особливо з імпотентами, які сцються збити над Україною дрон, щоб до них не долетів. Хай самі сидять під кацапськими шахедами і придумують свої технології.
показати весь коментар
16.09.2025 22:13 Відповісти
Місія "Східний імпотент" передбачає висловлення занепокоєної стурбованості 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.09.2025 22:03 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 22:19 Відповісти
Бобік здох. Як завжди.
показати весь коментар
16.09.2025 22:44 Відповісти
***** з ****
показати весь коментар
16.09.2025 23:07 Відповісти
 
 