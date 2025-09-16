У НАТО заявили, що місія "Східний вартовий" наразі не передбачає збиття російських безпілотників над Україною

Місія "Східний вартовий" наразі не передбачає можливості збиття російських безпілотників над територією України.

Про це на умовах анонімності у коментарі "Радіо Свобода" розповів 16 вересня високопосадовець НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець НАТО назвав появу безпілотників РФ у небі над Польщею "безрозсудним і небезпечним" вчинком, і пояснив, чому його досі не названо навмисним.

"Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати", - сказав чиновник.

Він зазначив, що чимало інформації можна отримати завдяки уламкам дронів, і що насамперед розслідування на місці з очевидних причин є прерогативою Польщі.

"Але, звичайно, НАТО працювало і продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України, різними способами через нашу щоденну взаємодію… Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас, і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв’язки з Україною",- сказав посадовець НАТО.

За його словами, до місії НАТО "Східний вартовий", покликаної зміцнити східний фланг, уже долучилися або мають намір це зробити вісім держав-членів.

На запитання, чи обговорюється перспектива збиття повітряних цілей над територією України під час наближення до повітряного простору НАТО, до чого, зокрема, закликає очільник МЗС Польщі, посадовець зауважив, що місія "Східний вартовий" "поширюється лише на території союзних держав".

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

