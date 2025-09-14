УКР
Новини
Сікорський закликав союзників розглянути перехоплення російських цілей над Україною: Технічно ми здатні це зробити

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви питаєте мене особисто: ми повинні подумати над цим. Технічно ми, як НАТО і Європейський союз, були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками",- сказав польський міністр.

Окрім цього, Сікорський запропонував союзникам проводити скоординовані дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море. Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу",- заявив глава МЗС Польщі.

Читайте також: НАТО має збивати над Україною дрони, що загрожують країнам Альянсу, - глава оборонного комітету Бундестагу

НАТО (6770) Сікорський Радослав (316) дрони (5544)
Топ коментарі
+9
Зараз також ніц не буде.

Бо головне те, що сказане після слова "але", а саме: ...але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками...

Тобто, це просто патякання.
14.09.2025 20:25 Відповісти
+6
Сікорський - один з небагатьох , хто реально дивиться на все ... на жаль , і в Польщі і в Європі , таких не багато ...
14.09.2025 20:27 Відповісти
+5
Що заважало це робити ще 3 роки тому ?
14.09.2025 20:21 Відповісти
Що заважало це робити ще 3 роки тому ?
14.09.2025 20:21 Відповісти
Польща може самостійно прийняти рішення і долучитись до Сил оборони України!
14.09.2025 20:34 Відповісти
А в цей час більшість "патріотів" найпатріотичнішої західної частини України воюють із диванів у Польщі.
14.09.2025 20:58 Відповісти
Так.
14.09.2025 21:06 Відповісти
Їм страшно було. А зараз їм і страшно і грошей зажмуть, бо це дуже дорого, - ракетами збивати гербери. Якщо навіть і почнуть збивати, то швидко закінчать і скажуть ми вам грошей дамо на зенітні дрони, нехай ваші військові, яким платити треба менше, все самі роблять.
14.09.2025 20:29 Відповісти
йдеться про безпеку Польщі.
то навіщо вам, полякам, якісь гніди з Угорщини чи Словаччини ?

.
14.09.2025 22:58 Відповісти
Покажіть приклад тай інші підтягнуться
14.09.2025 20:21 Відповісти
29 польських МіГів вже стають на крило і перелітають в Україну - нє? - от бач - одні слова
14.09.2025 20:33 Відповісти
Так передали ж частину Мігів уже поляки...
14.09.2025 21:08 Відповісти
Ні - сказали нехай США дасть їм замісь МіГів Ф- 35
14.09.2025 21:17 Відповісти
Ось
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64967365
14.09.2025 21:19 Відповісти
Це недавня історія - десь 3 міс а 2022 р надавали
14.09.2025 21:19 Відповісти
ті Міги такі мутні !
їх перегнали в Рамштайн, де вони розчинилися.
мабуть супер-стелси були.

.
14.09.2025 23:00 Відповісти
Технічно НАТО стало якесь обісцяне
14.09.2025 20:23 Відповісти
Два румунських Ф-16 довго кружляли над кацапським дроном, поки він не перелетів знову в Україну.
"Хвалити Богу!" - сказали румунські Ф-16 з полегшенням, а то довелось би збивати.

.
14.09.2025 23:03 Відповісти
тобто не можете ухвалити рішення ? знайдить вже у себе яйца

угорці, та словаки будуть проти і що ви ім зробите ?
14.09.2025 20:25 Відповісти
Amen! Кричали жирафи.
14.09.2025 20:25 Відповісти
Ключовий момент у заяві - "були б".
14.09.2025 20:26 Відповісти
поки ви зберетеся, поки ви визначите хто і як може ухвалювати ці рішення, пройде ще років за п'ять
14.09.2025 20:26 Відповісти
Захід міг перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України ще з 2022.
І не було б в Україні проблем з ППО.
Сікорський заговорив про це лише зараз, коли полякам стало припікати.
14.09.2025 20:29 Відповісти
І це була б зовсім інша війна - з працюючою економікою, без проблем з електроенергією і без українських біженців на Заході.
14.09.2025 20:51 Відповісти
Поки пановє зберетеся, то можливо прийдеться згадувати та обновлювати "Полонез Огінського" з новими сумними нотками, так би мовити в оранжировці.
14.09.2025 20:31 Відповісти
Технічно, і імпотент може вступить в статевий акт з жінкою, бо член є... Однак, він НЕ СТОЇТЬ!!!
14.09.2025 20:34 Відповісти
А чого з 19-тю дронами таке не зробили?
14.09.2025 20:39 Відповісти
Попрахайте ЗСУ закрити повітря над Польшею з Військом польськім та Румунією з Армата Романія, як УЦкраїна прохала вас це зробити з 2022 року.
14.09.2025 20:43 Відповісти
Ой, то добре! Але ж вони позапихають руки в бруки і ніяково відвернуться. Мало ймовірно.
14.09.2025 20:53 Відповісти
Всі європейські країни НАТО надіються на могутнє войсько польське . А войско польське існує тільки на папері .
14.09.2025 21:11 Відповісти
Один європейський чиновник, не називаючись, сказав Радіо Свобода: «Ракети класу «повітря-повітря» надзвичайно дорогі для використання проти дешевих російських безпілотників, і якщо 800 таких ракет буде відправлено одночасно, як це відбувається в Україні, Європа витратить весь свій арсенал лише за кілька тижнів».
14.09.2025 21:13 Відповісти
Десятки російських дронів у Польщі виявили прогалини й у тому, як альянс (не) підготувався - до нової ери війни дронів.
14.09.2025 21:15 Відповісти
Понад 19 безпілотників влетіли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Збиті було чотири.

Деякі європейські чиновники пояснили на умовах анонімності Радіо Свобода, що пріоритет надавався тим безпілотникам, які, здавалося, прямували до критично важливої інфраструктури.

З огляду на обмежену шкоду нерухомості та відсутність жертв, така стратегія здавалася виправданою.
Та багато хто нині цікавиться, чому треба було залучати дорогі системи AWACS та винищувачі F-35, а не на значно дешевшу систему боротьби з дронами Sky CTRL, яку використовує Польща.
14.09.2025 21:16 Відповісти
Білі люди дуже пишаються тим що вони завжди все роблять разом.
14.09.2025 21:18 Відповісти
Вони хочуть збивати дрони над нашими головами, бо вже кілька польських хат постраждало.
14.09.2025 21:52 Відповісти
А практично ні. ***** не дозволе
14.09.2025 22:38 Відповісти
воу-воу ти впевнени, не треба так спішити а як жеж волинська "трагедія"??
14.09.2025 23:04 Відповісти
 
 