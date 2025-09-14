Сікорський закликав союзників розглянути перехоплення російських цілей над Україною: Технічно ми здатні це зробити
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ви питаєте мене особисто: ми повинні подумати над цим. Технічно ми, як НАТО і Європейський союз, були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками",- сказав польський міністр.
Окрім цього, Сікорський запропонував союзникам проводити скоординовані дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.
"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море. Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу",- заявив глава МЗС Польщі.
Бо головне те, що сказане після слова "але", а саме: ...але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками...
Тобто, це просто патякання.
то навіщо вам, полякам, якісь гніди з Угорщини чи Словаччини ?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64967365
їх перегнали в Рамштайн, де вони розчинилися.
мабуть супер-стелси були.
"Хвалити Богу!" - сказали румунські Ф-16 з полегшенням, а то довелось би збивати.
угорці, та словаки будуть проти і що ви ім зробите ?
І не було б в Україні проблем з ППО.
Сікорський заговорив про це лише зараз, коли полякам стало припікати.
Деякі європейські чиновники пояснили на умовах анонімності Радіо Свобода, що пріоритет надавався тим безпілотникам, які, здавалося, прямували до критично важливої інфраструктури.
З огляду на обмежену шкоду нерухомості та відсутність жертв, така стратегія здавалася виправданою.
Та багато хто нині цікавиться, чому треба було залучати дорогі системи AWACS та винищувачі F-35, а не на значно дешевшу систему боротьби з дронами Sky CTRL, яку використовує Польща.