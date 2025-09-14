Сікорський закликав союзників розглянути перехоплення російських цілей над Україною: Технічно ми здатні це зробити

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви питаєте мене особисто: ми повинні подумати над цим. Технічно ми, як НАТО і Європейський союз, були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками",- сказав польський міністр.

Окрім цього, Сікорський запропонував союзникам проводити скоординовані дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море. Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу",- заявив глава МЗС Польщі.

