НАТО має збивати над Україною дрони, що загрожують країнам Альянсу, - глава оборонного комітету Бундестагу

Атака дронів РФ на країни. Що пропонують у Німеччині?

У Німеччині закликають до набагато рішучішої відповіді на російські дронові атаки.

Про це заявив голова Комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томас Рьовекамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За його словами, НАТО довело, що може відбити таку загрозу.

"Однак ми все ще стикаємося з дуже значними викликами в протиповітряній обороні, особливо в протидії масованій атаці дронів", - пояснив чиновник, додавши, що військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, і внесок Німеччини також має бути збільшений.

Читайте також: В Німеччині обіцяють Путіну жорстку відповідь за атаку на Польщу: "Росія не готова до дипломатії"

Він вважає, що у війні "найкращий спосіб боротьби з безпілотниками - це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки". Тому також важливо, "щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на російській землі".

Рьовекамп також вважає, що координація в рамках НАТО необхідна для визначення того, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників.

"Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина посилить свою оборону на східному кордоні НАТО після атаки дронів РФ у Польщі

Топ коментарі
+6
Для початку виженіть нахрін усі представництва кацапські з країн НАТО,візьміть на контроль усіх кацапів,навіть "хороших",і перестаньте торгувати з підарами...
показати весь коментар
12.09.2025 09:20 Відповісти
+5
Проснулись наконец.
показати весь коментар
12.09.2025 09:10 Відповісти
+4
А як ви будете розрізняти, котрі з них загрожують, а котрі безпечні?
показати весь коментар
12.09.2025 09:14 Відповісти
Так це ж буде ескалація чи вже ні?
показати весь коментар
12.09.2025 09:10 Відповісти
Проснулись наконец.
показати весь коментар
12.09.2025 09:10 Відповісти
А як ви будете розрізняти, котрі з них загрожують, а котрі безпечні?
показати весь коментар
12.09.2025 09:14 Відповісти
Питатимуть у кожного шахеда: куди летиш?
показати весь коментар
12.09.2025 09:50 Відповісти
Для початку виженіть нахрін усі представництва кацапські з країн НАТО,візьміть на контроль усіх кацапів,навіть "хороших",і перестаньте торгувати з підарами...
показати весь коментар
12.09.2025 09:20 Відповісти
О наш козак !!!
показати весь коментар
12.09.2025 09:32 Відповісти
Небо треба закрити над всією Україною, що їх просили з самого початку
показати весь коментар
12.09.2025 09:23 Відповісти
Щось доходить що українці не вічні і в хатиночці потім не сховаєшся.
показати весь коментар
12.09.2025 09:26 Відповісти
щоб альянсу не загрожували дрони, НАТО має їх збивати на східних кордонах України.
І чим скоріше це дійде до тупорезов з НАТО - тим краще
показати весь коментар
12.09.2025 09:37 Відповісти
так я не прочитав , Таураси будуть чи тільки бла-бла-бла ?
показати весь коментар
12.09.2025 09:37 Відповісти
Покищо НАТО і над своєю територією не дуже сбиває.
показати весь коментар
12.09.2025 09:38 Відповісти
збити кацапо ракету над Україною це так страшно для НАТО? путін нападбот??? який нахрін військовий блок? НАТО то сцикливий блок!
показати весь коментар
12.09.2025 09:56 Відповісти
Класно придумали, збивати над територією України. Тоді вже краще збивайте над територією Росії, нафуя нам той мотлох. Він же коли падає, може трохи пошкодити те, що знаходиться на землі. Або вже збивайте у себе, щоб мати також відчуття війни.
показати весь коментар
12.09.2025 10:04 Відповісти
А збивати звідки їх запускають сцять, хай на голови українців падає те що на них запустили, інфузорії .
показати весь коментар
12.09.2025 10:08 Відповісти
Шахеди, які загрожують НАТО мають збиватися над країнами НАТО. Не треба з України робити сіру зону.
показати весь коментар
12.09.2025 10:11 Відповісти
 
 