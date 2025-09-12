НАТО має збивати над Україною дрони, що загрожують країнам Альянсу, - глава оборонного комітету Бундестагу

У Німеччині закликають до набагато рішучішої відповіді на російські дронові атаки.

Про це заявив голова Комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томас Рьовекамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За його словами, НАТО довело, що може відбити таку загрозу.

"Однак ми все ще стикаємося з дуже значними викликами в протиповітряній обороні, особливо в протидії масованій атаці дронів", - пояснив чиновник, додавши, що військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, і внесок Німеччини також має бути збільшений.

Він вважає, що у війні "найкращий спосіб боротьби з безпілотниками - це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки". Тому також важливо, "щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на російській землі".

Рьовекамп також вважає, що координація в рамках НАТО необхідна для визначення того, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників.

"Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі", - підсумував він.

