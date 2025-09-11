УКР
Німеччина посилить свою оборону на східному кордоні НАТО після атаки дронів РФ у Польщі

Дрони РФ залетіли у Польщу: Німеччина посилить східний кордон НАТО

Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Про це сказав 11 вересня представник уряду, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"На додаток до існуючих зобов'язань у країнах Балтії та Польщі, уряд поширить і розширить повітряне патрулювання над Польщею", - зазначив німецький посадовець. 

Він додав, що Берлін також посилить підтримку України та працюватиме в рамках ЄС над швидким ухваленням 19-го пакету санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

Німеччина (7711) НАТО (6762) Польща (8876)
Історія йде по колу. Зараз туди ввійдуть війська Німеччини, а чере два тижні - війська кацапів. А потім бац, а Польша вже поділена і ніякі волинські трагедії чи шматки Чехословакії їх вже не цікавлять...
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
Ти ЦЕ "серйозно"? По собі судиш?...
показати весь коментар
11.09.2025 18:35 Відповісти
В смислі "по собі"? Я тут яким боком? Аби ляпнути...
показати весь коментар
11.09.2025 19:48 Відповісти
Ну ша ? Поки Доні тягнув пєсню про дох пацанів у пісочнці - його бог хйло відтягнув від України допомогу ЄС ! так-так тепер оті підтягнуті до 5 відсотків військогового бюджету підуть на ЄС!!! А Єс теперкаже - ПОКИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ ОБИДВА ЛІДЕРИ в ршаистів та України - війні тривати !!!

ХУ знову усіх дебільних політиків ********** переграло!!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:36 Відповісти
А шо в Україні? Малюк з Голвкомом допоможуть зберегти владу ЄРМАКОРМАРОДЕРАТУ - й вони зустрінуть з хлібом та сіллю нового білозубого "ЯНИКА" на "трон" типу білоруського бацьки?
показати весь коментар
11.09.2025 18:40 Відповісти
Я маю повірити,що ***** хотів знищити аеропорт в Жешуві 20 дронами?))А ракет вже нема?)))Нє будьтє дєтьмі))
показати весь коментар
11.09.2025 19:05 Відповісти
Зараз вся Європа почне себе захищати, а на нас забʼють великий хій.
***** може підігрівати шампанське, його план спрацьовує завжди.
показати весь коментар
11.09.2025 19:25 Відповісти
20+ дронов без БЧ не говорит что НАТО ипотенты и не готовы давать отпор агрессору в случае нападения, вот если рф запустит хотя бы одну боевую ракету (а лучше больше) по военной базе или какой другой цели, ну или те же шахеды но с БЧ, вот тогда будет видно на что они готовы, но, спойлер, рф скорее всего на такое не пойдет. Понятно желание многих (сам такой) что бы ЕС НАТО наконец то конкретно врезало обнаглевшему региональному гопнику, но у них есть некий болевой порог меньше которого не станут предпринимать серьезные ответные меры, которые могут повлечь за собой эскалацию и риск ввязывания в войну.

ЕС и НАТО рассуждает примерно так - если придется воевать, что маловероятно, то пусть первыми дадут нам весомый повод, что бы в глазах нашего изнеженного нежелающего воевать правеющего недовольного населения, мы имели полную индульгенцию на ответные действия и мобилизацию, что бы само население возмущенное нападением, как это было с ракетами в пять утра и последующим вторжением в Украине, желало возмездия агрессору, а не обвиняло нас в том что мы сами спровоцировали его. Поэтому они будут терпеть даже большие провокации, как когда то в истории другие более цивилизованные сраны и империи, в силлу различных причин и проблем, терпели приграничные набеги варваров не обьявля войну, не предпринимая какие либо серьезные ответные действия, а зачастую просто игнорировали или откупались. В Кремле это прекрано понимают, поэтому будут переодически использовать, даже странно что они так долго тянули и только сейчас отважились.

ПС. Про адекватное взвешивание происходящего: своей военной и финансовой помощью США, ЕС и другие страны помешали рф достигнуть желаемого в войне с Украиной, их оружие убивает их солдат, их ракеты уничтожили многих их российских офицеров, повредили и потопили некоторые корабли, ПВО, их санкции лишили рф сотен миллиардов нефте-долларов, и в ответ на это все рф на четвертом году войны запускает каких то 20 "шахедов" без БЧ, а шуму будто запустил 20 орешников и захватили Сувалкский коридор.
показати весь коментар
11.09.2025 19:42 Відповісти
 
 