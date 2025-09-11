Німеччина посилить свою оборону на східному кордоні НАТО після атаки дронів РФ у Польщі

Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Про це сказав 11 вересня представник уряду, пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"На додаток до існуючих зобов'язань у країнах Балтії та Польщі, уряд поширить і розширить повітряне патрулювання над Польщею", - зазначив німецький посадовець.

Він додав, що Берлін також посилить підтримку України та працюватиме в рамках ЄС над швидким ухваленням 19-го пакету санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією