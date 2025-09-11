Германия усилит свою оборону на восточной границе НАТО после атаки дронов РФ в Польше

Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Об этом сказал 11 сентября представитель правительства, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство распространит и расширит воздушное патрулирование над Польшей", - отметил немецкий чиновник.

Он добавил, что Берлин также усилит поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над быстрым принятием 19-го пакета санкций против России.

