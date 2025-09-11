РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9937 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
442 12

Германия усилит свою оборону на восточной границе НАТО после атаки дронов РФ в Польше

Дроны РФ залетели в Польшу: Германия усилит восточную границу НАТО

Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Об этом сказал 11 сентября представитель правительства, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство распространит и расширит воздушное патрулирование над Польшей", - отметил немецкий чиновник.

Он добавил, что Берлин также усилит поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над быстрым принятием 19-го пакета санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией

Автор: 

Германия (7263) НАТО (10299) Польша (8726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ти ЦЕ "серйозно"? По собі судиш?...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Історія йде по колу. Зараз туди ввійдуть війська Німеччини, а чере два тижні - війська кацапів. А потім бац, а Польша вже поділена і ніякі волинські трагедії чи шматки Чехословакії їх вже не цікавлять...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Ти ЦЕ "серйозно"? По собі судиш?...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:35 Ответить
В смислі "по собі"? Я тут яким боком? Аби ляпнути...
показать весь комментарий
11.09.2025 19:48 Ответить
Ну, я ж, наприклад, про "новий поділ Польщі, між Німеччиною та Росією", не писав? Написав ТИ... То чого ж невдоволений?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:00 Ответить
Ну і як розуміти фразу "по собі судиш"? В контексті мого посту.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:12 Ответить
А так прямо й розумій... Ти, чомусь, вважаєш, що Німеччина сьогоднішня, і гітлерівська, тотожні... Але зараз і Німеччина, і Польща - члени одного оборонного союзу, який був створений для протистояння СРСР (а зараз протистоїть Росії)... А ти пишеш про аналогію пакту Рібентропа-Молотова...
То як тебе, в цьому контексті, зрозуміть?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:20 Ответить
Німеччина посилить СВОЮ!!! оборону на східному кордоні НАТО після атаки дронів РФ у Польщі Джерело: https://censor.net/ua/n3573627

Ну ша ? Поки Доні тягнув пєсню про дох пацанів у пісочнці - його бог хйло відтягнув від України допомогу ЄС ! так-так тепер оті підтягнуті до 5 відсотків військогового бюджету підуть на ЄС!!! А Єс теперкаже - ПОКИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ ОБИДВА ЛІДЕРИ в ршаистів та України - війні тривати !!!

ХУ знову усіх дебільних політиків ********** переграло!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:36 Ответить
А шо в Україні? Малюк з Голвкомом допоможуть зберегти владу ЄРМАКОРМАРОДЕРАТУ - й вони зустрінуть з хлібом та сіллю нового білозубого "ЯНИКА" на "трон" типу білоруського бацьки?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:40 Ответить
Я маю повірити,що ***** хотів знищити аеропорт в Жешуві 20 дронами?))А ракет вже нема?)))Нє будьтє дєтьмі))
показать весь комментарий
11.09.2025 19:05 Ответить
Зараз вся Європа почне себе захищати, а на нас забʼють великий хій.
***** може підігрівати шампанське, його план спрацьовує завжди.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:25 Ответить
20+ дронов без БЧ не говорит что НАТО ипотенты и не готовы давать отпор агрессору в случае нападения, вот если рф запустит хотя бы одну боевую ракету (а лучше больше) по военной базе или какой другой цели, ну или те же шахеды но с БЧ, вот тогда будет видно на что они готовы, но, спойлер, рф скорее всего на такое не пойдет. Понятно желание многих (сам такой) что бы ЕС НАТО наконец то конкретно врезало обнаглевшему региональному гопнику, но у них есть некий болевой порог меньше которого не станут предпринимать серьезные ответные меры, которые могут повлечь за собой эскалацию и риск ввязывания в войну.

ЕС и НАТО рассуждает примерно так - если придется воевать, что маловероятно, то пусть первыми дадут нам весомый повод, что бы в глазах нашего изнеженного нежелающего воевать правеющего недовольного населения, мы имели полную индульгенцию на ответные действия и мобилизацию, что бы само население возмущенное нападением, как это было с ракетами в пять утра и последующим вторжением в Украине, желало возмездия агрессору, а не обвиняло нас в том что мы сами спровоцировали его. Поэтому они будут терпеть даже большие провокации, как когда то в истории другие более цивилизованные сраны и империи, в силлу различных причин и проблем, терпели приграничные набеги варваров не обьявля войну, не предпринимая какие либо серьезные ответные действия, а зачастую просто игнорировали или откупались. В Кремле это прекрано понимают, поэтому будут переодически использовать, даже странно что они так долго тянули и только сейчас отважились.

ПС. Про адекватное взвешивание происходящего: своей военной и финансовой помощью США, ЕС и другие страны помешали рф достигнуть желаемого в войне с Украиной, их оружие убивает их солдат, их ракеты уничтожили многих их российских офицеров, повредили и потопили некоторые корабли, ПВО, их санкции лишили рф сотен миллиардов нефте-долларов, и в ответ на это все рф на четвертом году войны запускает каких то 20 "шахедов" без БЧ, а шуму будто запустил 20 орешников и захватили Сувалкский коридор.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:42 Ответить
 
 