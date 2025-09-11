Германия усилит свою оборону на восточной границе НАТО после атаки дронов РФ в Польше
Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.
Об этом сказал 11 сентября представитель правительства, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство распространит и расширит воздушное патрулирование над Польшей", - отметил немецкий чиновник.
Он добавил, что Берлин также усилит поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над быстрым принятием 19-го пакета санкций против России.
То як тебе, в цьому контексті, зрозуміть?
Ну ша ? Поки Доні тягнув пєсню про дох пацанів у пісочнці - його бог хйло відтягнув від України допомогу ЄС ! так-так тепер оті підтягнуті до 5 відсотків військогового бюджету підуть на ЄС!!! А Єс теперкаже - ПОКИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ ОБИДВА ЛІДЕРИ в ршаистів та України - війні тривати !!!
ХУ знову усіх дебільних політиків ********** переграло!!!
***** може підігрівати шампанське, його план спрацьовує завжди.
ЕС и НАТО рассуждает примерно так - если придется воевать, что маловероятно, то пусть первыми дадут нам весомый повод, что бы в глазах нашего изнеженного нежелающего воевать правеющего недовольного населения, мы имели полную индульгенцию на ответные действия и мобилизацию, что бы само население возмущенное нападением, как это было с ракетами в пять утра и последующим вторжением в Украине, желало возмездия агрессору, а не обвиняло нас в том что мы сами спровоцировали его. Поэтому они будут терпеть даже большие провокации, как когда то в истории другие более цивилизованные сраны и империи, в силлу различных причин и проблем, терпели приграничные набеги варваров не обьявля войну, не предпринимая какие либо серьезные ответные действия, а зачастую просто игнорировали или откупались. В Кремле это прекрано понимают, поэтому будут переодически использовать, даже странно что они так долго тянули и только сейчас отважились.
ПС. Про адекватное взвешивание происходящего: своей военной и финансовой помощью США, ЕС и другие страны помешали рф достигнуть желаемого в войне с Украиной, их оружие убивает их солдат, их ракеты уничтожили многих их российских офицеров, повредили и потопили некоторые корабли, ПВО, их санкции лишили рф сотен миллиардов нефте-долларов, и в ответ на это все рф на четвертом году войны запускает каких то 20 "шахедов" без БЧ, а шуму будто запустил 20 орешников и захватили Сувалкский коридор.