Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией
На границах с Беларусью и Россией Польша разворачивает около 40 000 военных на фоне роста напряженности после вторжения российских дронов в страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.
Как ожидается, в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025" примут участие десятки тысяч военных, из-за чего Польша приняла решение развернуть около 40 000 своих солдат вблизи восточной границы.
"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать. Помните, что "Запад-2025" - это стратегические учения", - заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat News.
Он также напомнил, что учения могут стать предпосылкой агрессии России против стран НАТО и ЕС.
Польские власти отмечают, что одной из целей "Запада" является отработка возможного нападения на так называемый Сувальский коридор - узкую полосу территории между Беларусью и Калининградом, соединяющую Польшу и Литву. В последние годы Польша усилила пограничную инфраструктуру на границах с Калининградом и Беларусью, в частности на 400-километровом польско-белорусском отрезке, где наблюдался миграционный кризис.
