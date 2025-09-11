РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
640 8

Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией

Польша разместит 40 тысяч военных на границе с Беларусью и РФ

На границах с Беларусью и Россией Польша разворачивает около 40 000 военных на фоне роста напряженности после вторжения российских дронов в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.

Как ожидается, в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025" примут участие десятки тысяч военных, из-за чего Польша приняла решение развернуть около 40 000 своих солдат вблизи восточной границы.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать. Помните, что "Запад-2025" - это стратегические учения", - заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat News.

Также смотрите: Вдоль границ с Беларусью и Украиной: на востоке Польши ограничено воздушное движение. КАРТА

Он также напомнил, что учения могут стать предпосылкой агрессии России против стран НАТО и ЕС.

Польские власти отмечают, что одной из целей "Запада" является отработка возможного нападения на так называемый Сувальский коридор - узкую полосу территории между Беларусью и Калининградом, соединяющую Польшу и Литву. В последние годы Польша усилила пограничную инфраструктуру на границах с Калининградом и Беларусью, в частности на 400-километровом польско-белорусском отрезке, где наблюдался миграционный кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel

Автор: 

Беларусь (7992) Польша (8726) россия (97145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось нелогічно. Ні щоб готуватися до шашлику, запускати "шатли" до сусідньої білоруської області рифи...
показать весь комментарий
11.09.2025 17:22 Ответить
Ого! Жодна фура с зерном не просковзне!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:31 Ответить
А
Ну зовсім інша справа.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:35 Ответить
З українців?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:45 Ответить
Так, так! Щиро вірю, що мабуть 40 тисяч жолнежів втримають флангову навалу з 500 тисяч москалів. Чуда на Віслі не станеться, бо поки НАТО почухається з занепокоєнням та іншою дурнею кацапня вийде до Одеру.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
нема там 500 тисяч і не буде. не мели.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:29 Ответить
..не малувато?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Скільки є .
показать весь комментарий
11.09.2025 18:37 Ответить
 
 