Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

На кордонах з Білоруссю та Росією Польща розгортає близько 40 000 військових на тлі зростання напруженості після вторгнення російських дронів у країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.

Як очікується, у спільних російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025" візьмуть участь десятки тисяч військових, через що Польща ухвалила рішення розгорнути близько 40 000 своїх солдатів поблизу східного кордону.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців. Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати. Пам'ятаймо, що "Захід-2025" - це стратегічні навчання", - заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик в ефірі телеканалу Polsat News.

Він також нагадав, що навчання можуть стати передумовою агресії Росії проти країн НАТО та ЄС.

Польська влада зазначає, що однією з цілей "Заходу" є відпрацювання можливого нападу на так званий Сувальський коридор – вузьку смугу території між Білоруссю та Калінінградом, що з’єднує Польщу та Литву. Упродовж останніх років Польща посилила прикордонну інфраструктуру на кордонах з Калінінградом і Білоруссю, зокрема на 400-кілометровому польсько-білоруському відрізку, де спостерігалася міграційна криза.

