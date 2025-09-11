УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

Польща розмістьть 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та РФ

На кордонах з Білоруссю та Росією Польща розгортає близько 40 000 військових на тлі зростання напруженості після вторгнення російських дронів у країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.

Як очікується, у спільних російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025" візьмуть участь десятки тисяч військових, через що Польща ухвалила рішення розгорнути близько 40 000 своїх солдатів поблизу східного кордону.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців. Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати. Пам'ятаймо, що "Захід-2025" - це стратегічні навчання", - заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик в ефірі телеканалу Polsat News.

Також дивіться: Уздовж кордонів з Білоруссю та Україною: на сході Польщі обмежено повітряний рух. КАРТА

Він також нагадав, що навчання можуть стати передумовою агресії Росії проти країн НАТО та ЄС.

Польська влада зазначає, що однією з цілей "Заходу" є відпрацювання можливого нападу на так званий Сувальський коридор – вузьку смугу території між Білоруссю та Калінінградом, що з’єднує Польщу та Литву. Упродовж останніх років Польща посилила прикордонну інфраструктуру на кордонах з Калінінградом і Білоруссю, зокрема на 400-кілометровому польсько-білоруському відрізку, де спостерігалася міграційна криза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel

Білорусь (8049) Польща (8876) росія (67646)
Якось нелогічно. Ні щоб готуватися до шашлику, запускати "шатли" до сусідньої білоруської області рифи...
11.09.2025 17:22 Відповісти
Ого! Жодна фура с зерном не просковзне!
11.09.2025 17:31 Відповісти
А
Ну зовсім інша справа.
11.09.2025 17:35 Відповісти
З українців?
11.09.2025 17:45 Відповісти
Так, так! Щиро вірю, що мабуть 40 тисяч жолнежів втримають флангову навалу з 500 тисяч москалів. Чуда на Віслі не станеться, бо поки НАТО почухається з занепокоєнням та іншою дурнею кацапня вийде до Одеру.
11.09.2025 18:22 Відповісти
нема там 500 тисяч і не буде. не мели.
11.09.2025 18:29 Відповісти
..не малувато?
11.09.2025 18:27 Відповісти
Скільки є .
11.09.2025 18:37 Відповісти
 
 