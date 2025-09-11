Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel
Російські безпілотники, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, рухалися в бік бази НАТО в Жешуві –– головний хаб для західних постачань військового озброєння для України.
Про це пише видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
За оцінками НАТО, безпілотники, які, залетіли в польський повітряний простір минулої ночі з Білорусі, були оснащені вибуховими зарядами.
Щонайменше п’ятеро з них були націлені на логістичний вузол у Жешуві, який є ключовим хабом для західних поставок зброї Україні.
Цей напрямок навмисно прикривали найсучасніші винищувачі НАТО — F-35 ВПС Нідерландів, які збили більшість дронів.
Як додає Der Spiegel, цей вчинок вписується в стратегію Путіна щодо малих уколів: за допомогою невеликих провокацій він перевіряє обороноздатність Заходу і зважує, як далеко він може зайти.
Як пише видання Welt, з'являється все більше доказів того, що дрони прилетіли до Польщі не випадково. Ще одним аргументом на користь цієї версії, згідно з публікацією газети, може служити те, що вранці в середу ще два дрони увійшли в повітряний простір Литви, про що раніше не повідомлялося.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пожежі 🔥 - 16 підтверджених місць
лбгт & блммудрому наріду Америки час вчити бандуру, щоб потім співати жалосливих сумних пісень "як при Байді все було тихо стабільно "
А чому б не пульнути 23ма дронами по Кьоніксбергу. Випадково так пульнути. Це ж зовсім поруч
Хоча досвід роботи МВГ - ось він. Та легше воювати з фурами. Та робити хуцпу , розкопуючи кістки жителів Волині, які загинули від рейху чи армії коайової і/ людової
Потужний "шляхетський" союз
Навіть не висловило якихось попереджень чи погроз мордорянам - просто констатація факту що бюргери не будуть воювати "за кемськи волость" чи умовну Нарву". Все дуже сумно, панове. Зараз би промінчик світла який - типу повернення адекватної Влади і Головкома ....
А тепер "башні кремля" пересвідчились що реакція повільна і неадекватна!!!
у центрі Европи атаковано члена нато & ЕС а ППО адекватна шахедам - відсутня, військові плани до гібридних загроз - відсутні , комунікація з суспільством до норм воєнного часу - відсутня.
перевіркою "яструби" задоволені, генерали потирають спітнілі долоні. Кволе нато ще спить
Так це вони зробили навмисно?
А я думав спеціально