Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel

Атака РФ на Польщу: дрони могли націлитися на хаб в Жешуві

Російські безпілотники, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, рухалися в бік бази НАТО в Жешуві –– головний хаб для західних постачань військового озброєння для України.

Про це пише видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

За оцінками НАТО, безпілотники, які, залетіли в польський повітряний простір минулої ночі з Білорусі, були оснащені вибуховими зарядами.

Щонайменше п’ятеро з них були націлені на логістичний вузол у Жешуві, який є ключовим хабом для західних поставок зброї Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони РФ у Польщі виконали роль "зелених чоловічків", - Зеленський

Цей напрямок навмисно прикривали найсучасніші винищувачі НАТО — F-35 ВПС Нідерландів, які збили більшість дронів.

Як додає  Der Spiegel, цей вчинок вписується в стратегію Путіна щодо малих уколів: за допомогою невеликих провокацій він перевіряє обороноздатність Заходу і зважує, як далеко він може зайти.

Як пише видання Welt, з'являється все більше доказів того, що дрони прилетіли до Польщі не випадково. Ще одним аргументом на користь цієї версії, згідно з публікацією газети, може служити те, що вранці в середу ще два дрони увійшли в повітряний простір Литви, про що раніше не повідомлялося.

Читайте також: РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб змістити увагу від злочинів в Україні, - Шмигаль

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія закриває повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю та Росією

Польща (8876) допомога (8716) Шахед (1484)
+6
Пшеки кордон тракторами перекриють, і взагалі, "горить хата у сусіда, похєр" нарешті НАТО і все гівно показали себе в повний зріст!
показати весь коментар
11.09.2025 16:59 Відповісти
+6
показати весь коментар
11.09.2025 17:10 Відповісти
+3
ага на Жешув .....і розлетілись по всі Польщі
показати весь коментар
11.09.2025 17:02 Відповісти
Мапа масштабної атаки російських БПЛА на Польщу. За участю 23 далекобійних дронів

Пожежі 🔥 - 16 підтверджених місць
показати весь коментар
11.09.2025 16:56 Відповісти
Пшеки кордон тракторами перекриють, і взагалі, "горить хата у сусіда, похєр" нарешті НАТО і все гівно показали себе в повний зріст!
показати весь коментар
11.09.2025 16:59 Відповісти
ага на Жешув .....і розлетілись по всі Польщі
показати весь коментар
11.09.2025 17:02 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 17:10 Відповісти
Мабуть лбгт & блм мудрому наріду Америки час вчити бандуру, щоб потім співати жалосливих сумних пісень "як при Байді все було тихо стабільно "
показати весь коментар
11.09.2025 17:28 Відповісти
Це стало можливим завдяки гнилому Донні
показати весь коментар
11.09.2025 17:11 Відповісти
це залякування тих хто підтримує Україну.
А чому б не пульнути 23ма дронами по Кьоніксбергу. Випадково так пульнути. Це ж зовсім поруч
показати весь коментар
11.09.2025 17:12 Відповісти
"Цей напрямок навмисно прикривали ************ винищувачі НАТО - F-35 ВПС Нідерландів, які збили більшість дронів" - більшість це скільки, три з чотирьох?
показати весь коментар
11.09.2025 17:13 Відповісти
Сама ракета може коштувать до 1.5 ляма американських таллерів. Не раХУючи людино-годин роботи Потужної дорогої авіації.
Хоча досвід роботи МВГ - ось він. Та легше воювати з фурами. Та робити хуцпу , розкопуючи кістки жителів Волині, які загинули від рейху чи армії коайової і/ людової
показати весь коментар
11.09.2025 17:25 Відповісти
Зате Тампакс замість хоча б ввести санкції, навпаки нагородив тих хто запускав дрони по НАТО. На цьому думаю НАТО це вже ПШИК а не оборонний альянс
показати весь коментар
11.09.2025 17:14 Відповісти
Перше правило нато - на кого напали той НЕ в нато.
Потужний "шляхетський" союз
показати весь коментар
11.09.2025 17:17 Відповісти
Весь світ побачив що Нато всралось!
Навіть не висловило якихось попереджень чи погроз мордорянам - просто констатація факту що бюргери не будуть воювати "за кемськи волость" чи умовну Нарву". Все дуже сумно, панове. Зараз би промінчик світла який - типу повернення адекватної Влади і Головкома ....
показати весь коментар
11.09.2025 17:16 Відповісти
Є ще один головняк - раніше бюргери думали "рашка не потягне війну на два фронти, і поки "укр.конфлікт не заморожено/зупинено " виглядало що бюргери мають час...
А тепер "башні кремля" пересвідчились що реакція повільна і неадекватна!!!

у центрі Европи атаковано члена нато & ЕС а ППО адекватна шахедам - відсутня, військові плани до гібридних загроз - відсутні , комунікація з суспільством до норм воєнного часу - відсутня.

перевіркою "яструби" задоволені, генерали потирають спітнілі долоні. Кволе нато ще спить
показати весь коментар
11.09.2025 17:22 Відповісти
"Цей напрямок навмисно прикривали ************ винищувачі НАТО..."
Так це вони зробили навмисно?
А я думав спеціально
показати весь коментар
11.09.2025 17:23 Відповісти
 
 