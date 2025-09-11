Російські дрони, що атакували Польщу, були націлені на центр допомоги Україні в Жешуві, - Der Spiegel

Російські безпілотники, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, рухалися в бік бази НАТО в Жешуві –– головний хаб для західних постачань військового озброєння для України.

Про це пише видання Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

За оцінками НАТО, безпілотники, які, залетіли в польський повітряний простір минулої ночі з Білорусі, були оснащені вибуховими зарядами.

Щонайменше п’ятеро з них були націлені на логістичний вузол у Жешуві, який є ключовим хабом для західних поставок зброї Україні.

Цей напрямок навмисно прикривали найсучасніші винищувачі НАТО — F-35 ВПС Нідерландів, які збили більшість дронів.

Як додає Der Spiegel, цей вчинок вписується в стратегію Путіна щодо малих уколів: за допомогою невеликих провокацій він перевіряє обороноздатність Заходу і зважує, як далеко він може зайти.

Як пише видання Welt, з'являється все більше доказів того, що дрони прилетіли до Польщі не випадково. Ще одним аргументом на користь цієї версії, згідно з публікацією газети, може служити те, що вранці в середу ще два дрони увійшли в повітряний простір Литви, про що раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

