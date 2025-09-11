Латвія закриває повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю та Росією

Із 11 вересня і щонайменше до 18 вересня Латвія закриває повітряний простір уздовж східного кордону з Білоруссю та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням LSM, про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на пресконференції.

Так, зазначається, що польоти буде заборонено з 18 години 11 вересня щонайменше на тиждень. Повітряний простір закриють до висоти шість тисяч метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону країни.

За словами Спрудса, такі заходи дозволять повністю контролювати цю зону, полегшать виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів і звільнять її для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських ППО.

Крім того, це дозволить розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій БПЛА і протидії їм, а також розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.

Обмеження вводять за рекомендацією Національних збройних сил Латвії після оцінки ризиків. Водночас зауважується, що нині прямої загрози Латвії немає, але превентивні заходи необхідні.

"Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО - це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників", - зазначив Спрудс.

Раніше повідомлялося, що на сході Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною запроваджено обмеження повітряного руху до 9 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.