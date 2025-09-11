€ 400 тисяч Польща витратила на збиття одного російського БПЛА, який коштує кілька тисяч євро, - Bild
400 тисяч євро було витрачено на збиття одного російського безпілотника над Польщею, який коштує всього кілька тисяч євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.
НАТО остаточно встановило, що 3 російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, четвертий міг впасти сам. Видання додає, що лише невелика кількість російських БпЛА у польському повітряному просторі була знищена протягом ночі.
Високопоставлений офіцер НАТО заявив Bild: "У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу". Тому, за інформацією видання, альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям.
Нагадаємо, У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
дуже помічне для Польщі у війні проти *****?
отакої!
а, рютте дуже задоволений!
забивати іржаві цвяхи електронними мікроскопами, то дуже потужно та переможно!
4 з 19!!!!!
то, навіщо отут передьоргувати на гроші?
- "гонорові", з понтами, але лише, чомусь)), відносно лише проти укрАїнців, які їх сторіччами обороняють від одвічної Орди Сходу, поляки вкотре обісралися, коли, вже вкотре за віки, не отримали 100%вого захисту від їхніх одвічних захисників від кацапів-людожерів - УКРАЇНЦІВ...