УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
€ 400 тисяч Польща витратила на збиття одного російського БПЛА, який коштує кілька тисяч євро, - Bild

€ 400 тисяч Польща витратила на збиття одного російського БПЛА
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

400 тисяч євро було витрачено на збиття одного російського безпілотника над Польщею, який коштує всього кілька тисяч євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.

НАТО остаточно встановило, що 3 російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, четвертий міг впасти сам. Видання додає, що лише невелика кількість російських БпЛА у польському повітряному просторі була знищена протягом ночі.

Високопоставлений офіцер НАТО заявив Bild: "У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу". Тому, за інформацією видання, альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям.

Нагадаємо, У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Також читайте: Росія перетворює "Шахеди" в FPV-дрони та оснащує їх mesh-модемами та курсовими камерами

+11
11.09.2025 12:54 Відповісти
11.09.2025 12:54 Відповісти
+9
Це тільки розвідка. З фіксуванням польського ППО, та реакції Заходу.
11.09.2025 12:49 Відповісти
11.09.2025 12:49 Відповісти
+6
скільки Польща витратила на цькування України в історичному контексті?
дуже помічне для Польщі у війні проти *****?
11.09.2025 12:51 Відповісти
11.09.2025 12:51 Відповісти
Це тільки розвідка. З фіксуванням польського ППО, та реакції Заходу.
11.09.2025 12:49 Відповісти
11.09.2025 12:49 Відповісти
Тут чогось згадується, як ще в 22 році казали - РФ дуже б хотіла зайти в західні області, аби відрізати постачання, тільки побоюється реакції Заходу. А тепер вже в Кремлі пересвідчилися, що реакції не буде, всі сидітимуть тихо, аби тільки їх не чіпали. Ну от...
11.09.2025 12:57 Відповісти
11.09.2025 12:57 Відповісти
Ваші орко-солодкі мрії, залиште для страна. с..у.
11.09.2025 13:41 Відповісти
11.09.2025 13:41 Відповісти
Високопоставлений офіцер НАТО заявив Bild: "У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу"

11.09.2025 12:49 Відповісти
11.09.2025 12:49 Відповісти
скільки Польща витратила на цькування України в історичному контексті?
дуже помічне для Польщі у війні проти *****?
11.09.2025 12:51 Відповісти
11.09.2025 12:51 Відповісти
"Минулої ночі численні безпілотники з Росії порушили повітряний простір Польщі. Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено" Джерело: https://censor.net/ua/n3573340

отакої!
а, рютте дуже задоволений!
забивати іржаві цвяхи електронними мікроскопами, то дуже потужно та переможно!
4 з 19!!!!!
то, навіщо отут передьоргувати на гроші?
11.09.2025 12:51 Відповісти
11.09.2025 12:51 Відповісти
11.09.2025 12:54 Відповісти
11.09.2025 12:54 Відповісти
11.09.2025 12:57 Відповісти
11.09.2025 12:57 Відповісти
3,5 роки казали Польщі бережіть Украхну, наступні ви, і вже вас буде трахать пуцин, поки ви будете голосувати хто винний, *****, Україна, чи нато, чи *** зна хто, а пуцин в цей час буде вас вбивати
11.09.2025 12:55 Відповісти
11.09.2025 12:55 Відповісти
Навіщо збивати,дорого так.А взагалі,повинні розуміти в Європі скільки коштує мирне життя.Тому гроші на це не варто рахувати.Давайте зброю Україні.ЗСУ найкращий миротворець.Слава Україні!Героям слава!
11.09.2025 12:56 Відповісти
11.09.2025 12:56 Відповісти
У поляків ВВП трильйон доларів. Можуть собі дозволити
11.09.2025 12:57 Відповісти
11.09.2025 12:57 Відповісти
..нічого, війна навчить економити або запитайте в українців чи Ви тільки зерно вмієте висипати?
11.09.2025 12:58 Відповісти
11.09.2025 12:58 Відповісти
Дело не в деньгах. Западу нечем вести полноценную войну даже месяц. Даже это крайне оптимистично. Все дорого и очень мало. Украину спасает только Китай.
11.09.2025 13:08 Відповісти
11.09.2025 13:08 Відповісти
там писали шо ракетами по 1+ лям сбивали. Потужные вояки короче
11.09.2025 13:10 Відповісти
11.09.2025 13:10 Відповісти
"Jeszcze Polska nie zginęła" ("Іще Польща не згинула")?..
- "гонорові", з понтами, але лише, чомусь)), відносно лише проти укрАїнців, які їх сторіччами обороняють від одвічної Орди Сходу, поляки вкотре обісралися, коли, вже вкотре за віки, не отримали 100%вого захисту від їхніх одвічних захисників від кацапів-людожерів - УКРАЇНЦІВ...
11.09.2025 13:13 Відповісти
11.09.2025 13:13 Відповісти
Коли вже дійде до всіх "миролюбців" що лише захист веде до даремних витрат і врешті до поразки бо розруха тільки в стані тих хто тупо захищається. Тільки дзеркальні контратакуючі заходи зупиняють ворога і ведуть до перемоги. Це кацапи мають вже давно відбиватися і відбудовувати постійну руйнацію власної інфраструктури! Як довго вони протягнуть якщо почати бити по них з хоча б з такою ж інтенсивністю як вони по нас?
11.09.2025 13:16 Відповісти
11.09.2025 13:16 Відповісти
Тільки 4 дрона збили!! Рахіти недороблені!!!
11.09.2025 13:17 Відповісти
11.09.2025 13:17 Відповісти
Коли з петріотів шмаляють по шахедам в Києві - також витрачають не якісь копійки.
11.09.2025 13:19 Відповісти
11.09.2025 13:19 Відповісти
 
 