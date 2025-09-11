€ 400 тисяч Польща витратила на збиття одного російського БПЛА, який коштує кілька тисяч євро, - Bild

400 тисяч євро було витрачено на збиття одного російського безпілотника над Польщею, який коштує всього кілька тисяч євро.

НАТО остаточно встановило, що 3 російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, четвертий міг впасти сам. Видання додає, що лише невелика кількість російських БпЛА у польському повітряному просторі була знищена протягом ночі.

Високопоставлений офіцер НАТО заявив Bild: "У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу". Тому, за інформацією видання, альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям.

