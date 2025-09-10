У Польщі знайшли вже 16 російських дронів
У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що один з дронів упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті біля Варшави. Шкоди від падіння завдано не було.
Загалом дрони росіян (та уламки дронів) знайдено в наступних місцевостях:
- Люблінське воєводство: Чоснувка (Бяло-Подляський повіт), Чешники (Замойський повіт), Вирики (Влодавський повіт), Кшивовежба-Колонія (Парчевський повіт), Вогинь (Радзінський повіт); Велкі Лань (Влодавський повіт), Заблоце-Колонія (Біло-Подляський повіт), Вигалев (Парчевський повіт), Бихавка Тшеча (Люблінський повіт) - 9.
- Лодзьке воєводство: в Мнішкуві (Опочно пов.) - 1.
- у Вармінсько-Мазурському воєводстві – у місті Олесно (Ельблонгський повіт) - 1.
- Мазовецьке воєводство: між Рабянами та Северинувом (Венгрівський повіт) і в Нове Місто над Пілицею (Груєцький повіт) - 2.
- Свєнтокшиське воєводство: у Чижові Буського повіту, у Соботці в Опатівському повіті, у Смикуві в Келецкому повіті - 3.
- Загалом знайдених дронів - 16.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."
Тільки не в Польщі. Бо це не дрони, а якшо дрони, то не кацапські, а якшо кацапські, то не атакували а просто впали.
Я все правильно зрозумів?
Був пробний пуск з десятка не бойових дронів рф на територію Польщі!
НАТО підняло авіацію частино збили, сухопутні війська привели в готовність, кордони з Білорусю закриті з початку навчань. НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій.
Українці вирішили з цього посміятись в контексті неадекватної реакції НАТО і Польщі, і саме цей факт виглядає максимально не адекватним. Стібуиься з країн, завдяки існує економіка України, вже 4-тий рік, з тих, хто надав озброєння, завдяки якому маємо можливість протистояти вже четвертий рік, надали системи ППО, завдяки яким тримаємось. Для чого?
Пропонувати допомогу, виходячи з контексту досвіду який маємо, це правильно, стібатись точно не правильно!
В цей самий час ми втрачаєм Серебрянський ліс, ворог на підході до Ямполя, зайняв пануючі висоти і взяв під дронове ураження трасу ІЗЮМ-Словʼянськ, а ми стібемось…
росіяни в цей час напевно аплодують…
От з цього і стібуться. За стільки років існування НАТО і майже 4 роки війни в Україні вже все повинно було давно обговорено, домовлено, і складені чіткі інструкції, хто, скільки, коли і як повинен діяти в будь-якій ситуації. Як бойовий розрахунок у варті. І все відпрацьоване до автоматизму. Які, нахрін, консультації? Коли кацапи дійсно нападуть, вже ніколи буде консультуватись.
Їх взагалі хтось насправді збиває ті дрони над Україною чи це була спільна разом зі зрадниками операція (провокація) проти НАТО?