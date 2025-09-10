У Польщі знайшли вже 16 російських дронів

У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що один з дронів упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті біля Варшави. Шкоди від падіння завдано не було.

Загалом дрони росіян (та уламки дронів) знайдено в наступних місцевостях:

Люблінське воєводство : Чоснувка (Бяло-Подляський повіт), Чешники (Замойський повіт), Вирики (Влодавський повіт), Кшивовежба-Колонія (Парчевський повіт), Вогинь (Радзінський повіт); Велкі Лань (Влодавський повіт), Заблоце-Колонія (Біло-Подляський повіт), Вигалев (Парчевський повіт), Бихавка Тшеча (Люблінський повіт) - 9 .

: Чоснувка (Бяло-Подляський повіт), Чешники (Замойський повіт), Вирики (Влодавський повіт), Кшивовежба-Колонія (Парчевський повіт), Вогинь (Радзінський повіт); Велкі Лань (Влодавський повіт), Заблоце-Колонія (Біло-Подляський повіт), Вигалев (Парчевський повіт), Бихавка Тшеча (Люблінський повіт) - . Лодзьке воєводство : в Мнішкуві (Опочно пов.) - 1 .

: в Мнішкуві (Опочно пов.) - . у Вармінсько-Мазурському воєводстві – у місті Олесно (Ельблонгський повіт) - 1 .

. Мазовецьке воєводство : між Рабянами та Северинувом (Венгрівський повіт) і в Нове Місто над Пілицею (Груєцький повіт) - 2 .

: між Рабянами та Северинувом (Венгрівський повіт) і в Нове Місто над Пілицею (Груєцький повіт) - . Свєнтокшиське воєводство : у Чижові Буського повіту, у Соботці в Опатівському повіті, у Смикуві в Келецкому повіті - 3 .

: у Чижові Буського повіту, у Соботці в Опатівському повіті, у Смикуві в Келецкому повіті - . Загалом знайдених дронів - 16.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.