У Польщі знайшли вже 16 російських дронів

уламки шахеда

У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що один з дронів упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті біля Варшави. Шкоди від падіння завдано не було.

Загалом дрони росіян (та уламки дронів) знайдено в наступних місцевостях:

  • Люблінське воєводство: Чоснувка (Бяло-Подляський повіт), Чешники (Замойський повіт), Вирики (Влодавський повіт), Кшивовежба-Колонія (Парчевський повіт), Вогинь (Радзінський повіт); Велкі Лань (Влодавський повіт), Заблоце-Колонія (Біло-Подляський повіт), Вигалев (Парчевський повіт), Бихавка Тшеча (Люблінський повіт) - 9.
  • Лодзьке воєводство: в Мнішкуві (Опочно пов.) - 1.
  • у Вармінсько-Мазурському воєводстві – у місті Олесно (Ельблонгський повіт) - 1.
  • Мазовецьке воєводство: між Рабянами та Северинувом (Венгрівський повіт) і в Нове Місто над Пілицею (Груєцький повіт) - 2.
  • Свєнтокшиське воєводство: у Чижові Буського повіту, у Соботці в Опатівському повіті, у Смикуві в Келецкому повіті - 3.
  • Загалом знайдених дронів - 16.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Польща (8814) дрони (5489) Шахед (1484)
10.09.2025 22:55 Відповісти
Сто пудово кацапам сімки передавали.
10.09.2025 22:59 Відповісти
А ось зараз розумна польська влада має арештувати керівників та учасників блокади українського кордону , тому що ШАХЕДИ та БЛОКАДИ - це все повʼязане
10.09.2025 22:58 Відповісти
10.09.2025 22:55 Відповісти
А ось зараз розумна польська влада має арештувати керівників та учасників блокади українського кордону , тому що ШАХЕДИ та БЛОКАДИ - це все повʼязане
10.09.2025 22:58 Відповісти
Сто пудово кацапам сімки передавали.
10.09.2025 22:59 Відповісти
Поляки скажуть що це просто провокація,і невідомо чиї це дрони....
11.09.2025 00:33 Відповісти
Ну тепер ХВермери ше з більшою охотою будуть кордон блокувати.
10.09.2025 22:58 Відповісти
@ (у перекладі):
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."

https://pbs.twimg.com/media/G0gfhH6WEAAP6bJ?format=png&name=small
10.09.2025 22:59 Відповісти
Зазначається, що один з дронів упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті біля Варшави. Шкоди від падіння завдано не було.
10.09.2025 23:02 Відповісти
Взагалі то дрони так і атакють - падаючи або врізаючись в ціль. В них нема бомб і вони не ведуть обстріл з кулеметів. Просто падають і (якщо повезе) вибухають.
Тільки не в Польщі. Бо це не дрони, а якшо дрони, то не кацапські, а якшо кацапські, то не атакували а просто впали.
10.09.2025 23:05 Відповісти
Але це не напад. Це другоє.
10.09.2025 23:02 Відповісти
Олександр Погребиський

Я все правильно зрозумів?

Був пробний пуск з десятка не бойових дронів рф на територію Польщі!

НАТО підняло авіацію частино збили, сухопутні війська привели в готовність, кордони з Білорусю закриті з початку навчань. НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій.

Українці вирішили з цього посміятись в контексті неадекватної реакції НАТО і Польщі, і саме цей факт виглядає максимально не адекватним. Стібуиься з країн, завдяки існує економіка України, вже 4-тий рік, з тих, хто надав озброєння, завдяки якому маємо можливість протистояти вже четвертий рік, надали системи ППО, завдяки яким тримаємось. Для чого?

Пропонувати допомогу, виходячи з контексту досвіду який маємо, це правильно, стібатись точно не правильно!

В цей самий час ми втрачаєм Серебрянський ліс, ворог на підході до Ямполя, зайняв пануючі висоти і взяв під дронове ураження трасу ІЗЮМ-Словʼянськ, а ми стібемось…

росіяни в цей час напевно аплодують…
10.09.2025 23:05 Відповісти
Саме так, не здивуюсь, якщо з'явиться коментарі в дусі: "работайте браття"
10.09.2025 23:11 Відповісти
Тільки пан Погребиський забуває, що війна в Україні розпочалась теж здебільшого завдяки тим самим країнам, про які він говорить. І взагалі-то це вони повинні дякувати українцям за те що наша країна 4-й рік стримує агресію тієї самої росії, якої вони усі разом узяті до сьогодні "сруться". А допомагають вони нам тому, що розуміють, якщо ми впадем їм точно буде "тризда".
10.09.2025 23:19 Відповісти
Давайте будемо честними, вони домогають нам не тому що вони дуже переживають за Україну... Вони допомагають, лише для того, що відтягнути час війни з рф, щоб мати час для підготовки. На жаль, ЄС не має мети, щоб Україна отримала якусь перемогу, вони дають рівно стільки, щоб Україна трималась. Якби вони були впевнені на 100%, що рф захопить Україну і на цьому все зупиниться і вони будуть в безпеці, то ніякої допомоги не було. Навіть більше, вони б ще і рф допомогали...
10.09.2025 23:19 Відповісти
"НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій."

От з цього і стібуться. За стільки років існування НАТО і майже 4 роки війни в Україні вже все повинно було давно обговорено, домовлено, і складені чіткі інструкції, хто, скільки, коли і як повинен діяти в будь-якій ситуації. Як бойовий розрахунок у варті. І все відпрацьоване до автоматизму. Які, нахрін, консультації? Коли кацапи дійсно нападуть, вже ніколи буде консультуватись.
10.09.2025 23:32 Відповісти
А поляки співчувають нам на словах і копають, копають, а ще Волинь, а ще Бандера
10.09.2025 23:42 Відповісти
Не рахується. Це не напад. Вони там випадково знайшлись. І взагалі. Трампу треба більше місяців давати Пуйлу.
10.09.2025 23:08 Відповісти
Cel kacapov stob prervat postavki voruzenija Ukraine.Drugix celej u kacapov Polse netu
10.09.2025 23:09 Відповісти
Находят, как грибы.
10.09.2025 23:09 Відповісти
Може тепер забудуть про дурню копати на Волині під час війни ??? Ворог був і є спільним.
10.09.2025 23:10 Відповісти
Та х...р там, зараз у пшеків гонору буде ще більше, бо вони ж цілих 4 шахеди усією НАТОю збили.
10.09.2025 23:29 Відповісти
І жодного коментаря, що ціна на нафту полізла вгору після падіння, коли саудити трохи збільшили пропозицію. Кацапи тепер навмисно будуть запускати десятки дронів, щоб впливати в тому числі і на котирування нафти.
10.09.2025 23:16 Відповісти
Круто. І що всі вибухнули ?
10.09.2025 23:38 Відповісти
Жоден.
10.09.2025 23:39 Відповісти
Ну то я не розумію, чому пани почали істерику, нехай звикають, до ердогана їм далеко.
10.09.2025 23:49 Відповісти
Може бояться що наступні будуть вже з ,,подарунками,,?
10.09.2025 23:51 Відповісти
Те, що всі дрони без вибухової начинки ще раз підтверджує що це спланована акція, а не випадкові які заблудилися або засліплені РЕБом. Навіть якщо допустити що заблудились зразу 2 десятки. Але як пояснити що блудили тільки приманки?
10.09.2025 23:38 Відповісти
10.09.2025 23:42 Відповісти
А кістки вбивць та мародерів з "Армії крайової" не знайшли?
10.09.2025 23:53 Відповісти
Зграя касапських дронів вільно пролетіла всією територією України аж до Польщі і влучила туди де касапи хотіли для залякування ляхів.
Їх взагалі хтось насправді збиває ті дрони над Україною чи це була спільна разом зі зрадниками операція (провокація) проти НАТО?
11.09.2025 00:38 Відповісти
 
 