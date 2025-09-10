РФ випустила 458 цілей по Україні, знешкоджено 413. Щонайменше 8 БпЛА залетіли до Польщі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Україну 458 безпілотниками та ракетами різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Що випустили війська РФ по Україні?
- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;
- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- РФ, акваторії Чорного моря;
- 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - РФ.
Як відпрацювала ППО?
Сили протиповітряної оборони знешкодили 413 повітряних цілей:
- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - зазначили там.
НАТО просто обтекло?
стукала, коли під Бидгощ ракета прилетіла, коли дрони під Варшаву та Вроцлав залітали, коли тишком Жешув кілька разів відбивали
їм, баранам, чітко пояснили ще у 22-ому, що вони наступні у *****, а поляки як завжди - у всьому винні Українці, от і мають...
"Сьогодні Трамп при виході з ресторану у Вашингтоні проігнорував запитання репортера про російські безпілотники у Польщі (https://x.com/KellieMeyerNews/status/1965599114907058577?t=Dcu7MI_QmXYHmKBEj1CRdA&s=19 відео). А завтра він звинуватить у них Україну.
США - слабка держава та слабкий президент."