РФ випустила 458 цілей по Україні, знешкоджено 413. Щонайменше 8 БпЛА залетіли до Польщі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 10 вересня 2025 року. Скільки дронів залетіло до Польщі?

У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Україну 458 безпілотниками та ракетами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;
- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- РФ, акваторії Чорного моря;
- 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - РФ.

Також читайте: РФ атакувала складські приміщення та господарську будівлю в Ізмаїльському районі Одещини

Як відпрацювала ППО?

Сили протиповітряної оборони знешкодили 413 повітряних цілей:

- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - зазначили там.

Також читайте: Удар РФ по Львову: на місто летіли 10 ракет і близько 60 дронів, уламки влучили у цивільний склад. ФОТОрепортаж

обстріл (30801) ППО (3538) Польща (8814) Повітряні сили (3001)
+6
10.09.2025 09:28 Відповісти
+6
10.09.2025 09:29 Відповісти
+5
Це вже "занепокоєність"? Чи "глибока занепокоєність"?
10.09.2025 09:34 Відповісти
10.09.2025 09:28 Відповісти
10.09.2025 09:29 Відповісти
Кажете, "Щонайменше 8 БпЛА залетіли до Польщі"? А скільки там збили - хто знає?
10.09.2025 09:32 Відповісти
пшеки звітують - збили усі
10.09.2025 09:34 Відповісти
"Паньство" сказало, що всі... Правда, один збили сільським будинком...
10.09.2025 09:39 Відповісти
там ще є інші пошкодження
10.09.2025 09:44 Відповісти
То - проблеми поляків... Вони ж, багато років казали, що війна в Україні - проблеми українців... Тепер війна постукала до них, у двері...
10.09.2025 09:49 Відповісти
уточню - не постукала, війна вже у поляків вдома
стукала, коли під Бидгощ ракета прилетіла, коли дрони під Варшаву та Вроцлав залітали, коли тишком Жешув кілька разів відбивали
їм, баранам, чітко пояснили ще у 22-ому, що вони наступні у *****, а поляки як завжди - у всьому винні Українці, от і мають...
10.09.2025 09:54 Відповісти
Судячи по фоткам того будинку - навряд чи це був вибух дрона, скорше впали уламки.
10.09.2025 09:45 Відповісти
А є різниця? Велика? Все одно крокви та покрівлю, мінять треба...
10.09.2025 09:47 Відповісти
Кажуть, що збили всі ті, які представляли загрозу... Адже деякі, потім повертались назад в Україну.
10.09.2025 10:05 Відповісти
10.09.2025 09:34 Відповісти
Войовничі поляки бачать у цьому - підступну провокацію і не піддадуться на неї. рівень занепокоєння ще не досягнуто
10.09.2025 12:08 Відповісти
З кожним разом залітає все більше і більше...
10.09.2025 09:42 Відповісти
Треба й надалі червону доріжку перед ****** стелити. Погано постелили. Треба краще
10.09.2025 09:55 Відповісти
@ (у перекладі):
"Сьогодні Трамп при виході з ресторану у Вашингтоні проігнорував запитання репортера про російські безпілотники у Польщі (https://x.com/KellieMeyerNews/status/1965599114907058577?t=Dcu7MI_QmXYHmKBEj1CRdA&s=19 відео). А завтра він звинуватить у них Україну.
США - слабка держава та слабкий президент."
10.09.2025 10:01 Відповісти
А буданов уничтожает заводы склады гахедов в тех же количествах как и орки запускают свои герани...
10.09.2025 10:33 Відповісти
Є куча Гепардів на складах в Германії і Голандії, вже Скайнекси , Турція виробляє аналоги, Англія робе свої ракети, Польша робе Піруни, Франція робе Містралі, Швеція виробля свої, і вони неможуть нам всі дати по троху в аренду чі в лізінг чі в кредит
10.09.2025 11:05 Відповісти
 
 