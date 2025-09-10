РФ випустила 458 цілей по Україні, знешкоджено 413. Щонайменше 8 БпЛА залетіли до Польщі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Україну 458 безпілотниками та ракетами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

- 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них - шахеди;

- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- РФ, акваторії Чорного моря;

- 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - РФ.

Як відпрацювала ППО?

Сили протиповітряної оборони знешкодили 413 повітряних цілей:

- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - зазначили там.

